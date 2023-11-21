Песков: Майдан на Украине на самом деле был силовым переворотом, который спонсировался из-за рубежа

Tекст: Ольга Никитина

Представитель Кремля призвал «называть вещи своими именами». Песков напомнил, что тот факт, что Майдан спонсировался из-за рубежа, «прямо и косвенно» признавалось представителями иностранных государств, и это тоже не является тайной, передает ТАСС.

При этом для России, как отметил Песков, главное – достигнуть своих целей. Для этого и продолжается специальная военная операция, заключил он.

На ваш взгляд Кто несет большую ответственность за госпереворот 2014 года на Украине? Власти Украины

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Напомним, ровно десять лет назад на Украине начался Евромайдан. За три месяца он прошел путь от «мирного протеста» до кровавого госпереворота. Газета ВЗГЛЯД публиковала воспоминания очевидцев о тех событиях.