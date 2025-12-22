Путин поблагодарил Рахмона за председательство в СНГ в 2025 году

Путин выразил признательность Рахмону за работу на посту председателя СНГ

Tекст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин поблагодарил Эмомали Рахмона и таджикистанских партнеров за их подход к председательству в СНГ в 2025 году, передает ТАСС. По словам главы государства, этот подход был «конструктивным и инициативным», что, по его мнению, поспособствовало успешной работе организации в уходящем году.

Путин также отметил важную роль Таджикистана в выполнении председательских функций в СНГ и подчеркнул значимость сотрудничества между странами-участницами организации.

Кроме того, российский президент пожелал успехов Сердару Бердымухамедову и команде Туркменистана, которые с 1 января возьмут на себя председательство в Содружестве. Путин заверил, что Россия готова оказывать партнерам всю необходимую поддержку для дальнейшей эффективной работы СНГ.

В Петербурге начался неформальный саммит лидеров стран СНГ.

Президент России Владимир Путин призвал страны СНГ совместно противостоять фальсификации истории.

До начала саммита Владимир Путин лично провел экскурсию для лидеров стран СНГ по залам Эрмитажа.