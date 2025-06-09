Tекст: Дарья Григоренко

Киселев в эфире телеканала «Соловьев Live» пояснил, что бойцы подразделений «Азова» (признан террористическим, запрещен в России) и «Кракена» (запрещенная в России террористическая организация) используются украинским командованием на красноармейском направлении и в районе Часова Яра в качестве заградотрядов, передает ТАСС.

Киселев отметил, что на эти участки фронта были направлены части из четырех-пяти бригад ВСУ для сдерживания наступления российских войск, однако эти подразделения не являются полноценными бригадами, а скорее ротами или батальонами.

«Многие случаи расстрелов военнослужащих украинских – не только с FPV-дронов, но и со стрелкового [оружия] расстреливают вплоть до чуть ли не взводов. [Солдаты ВСУ] отказываются идти в бой, отказываются выезжать на передовую», – заявил Киселев.

В конце мая Financial Times со ссылкой на украинских военных сообщала, что у украинских военных усилилось чувство усталости и разочарования на фоне отсутствия четкой стратегии в конфликте.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Киев отправил к Оскольскому водохранилищу взвод дезертиров. Командование ВСУ приказало боевому расчету гранатомета Мк-19 удерживать позиции в поселке Двуречная даже после уничтожения орудия российскими силами.