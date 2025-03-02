Tекст: Дмитрий Зубарев

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) приказало расчету гранатомета Мк-19 удерживать оборонительную позицию, несмотря на уничтожение их орудия Вооруженными силами России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы допроса украинского военнопленного Ярослава Ермолюка. Он рассказал, что после уничтожения их гранатомета в поселке Двуречная Харьковской области ему было сказано «занимать позиции, держать оборону».

Ермолюк, воевавший в составе расчета гранатомета, высказал мнение, что украинскому военному руководству нет дела до своих подчиненных. Он отметил, что в ВСУ мобилизуются разные люди, включая пожилых и лиц с алкогольными проблемами. Ермолюк также рассказал о многочисленных беспорядках и недостаточной организации в украинских ВС, что приводит к дезертирству и сдаче позиций.

По его словам, отсутствие надлежащей организации эвакуации раненых приводит к гибели многих из них. Именно это обстоятельство заставило его группу сдаться без сопротивления российским военнослужащим. Ермолюк также призвал других украинских военнослужащих последовать их примеру.

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