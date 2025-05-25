Tекст: Дмитрий Зубарев

Моральный дух солдат Вооружённых сил Украины заметно ослабевает, а среди военнослужащих растёт чувство усталости и разочарования, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию Financial Times. Издание отмечает, что подобные настроения охватывают как опытных офицеров, так и недавно мобилизованных бойцов.

В материале подчеркивается, что военнослужащие ВСУ ощущают отсутствие чёткого плана завершения конфликта. По словам солдат, у них возникает чувство, что жизни жертвуются напрасно, а перспективы на победу остаются неопределёнными.

Заместитель командира штурмового подразделения, участвующего в боях под Красноармейском отметил, что войска находятся в состоянии сильной усталости и измотаны длительными боями.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Киев отправил к Оскольскому водохранилищу взвод дезертиров. Украинские пограничники отказались воевать в Курской области. В Раде заявили об отказе попавших за границу военных возвращаться на Украину.