ВСУ перебросили взвод из мобилизованных и дезертиров к Оскольскому водохранилищу

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, командование Вооруженных сил Украины перебросило взвод, состоящий из мобилизованных граждан и дезертиров, в населенный пункт Новоплатоновка, что в 14 км от Оскольского водохранилища, передает ТАСС.

Марочко отметил, что большинство из прибывших бойцов – это мобилизованные граждане, которые прошли обучение в центральной части Украины.

Среди них также есть лица с боевым опытом, которые ранее самовольно оставляли позиции. По данным Марочко, взводу предстоит отслужить на богуславском участке в течение месяца, после чего их ждет ротация.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине в Харькове подготовили альтернативу работе системы Starlink, а также Вооруженные силы Украины привлекли заключенных к уничтожению местных жителей в Купянском районе Харьковской области. Сообщалось, что в Харьковской области были найдены захоронения жителей, убитых военными ВСУ при отступлении.