У России есть все предпосылки для укрепления своего влияния в пяти православных странах с собственными поместными церквями – Сербии, Болгарии, Грузии, Греции и Румынии. Для этого нашей дипломатии следует шире использовать православие как инструмент внешней политики. А в ряде случаев пригодятся русский и славянский факторы.0 комментариев
Киев отправил к Оскольскому водохранилищу взвод дезертиров
ВСУ перебросили взвод из мобилизованных и дезертиров к Оскольскому водохранилищу
Вооруженные силы Украины направили взвод, состоящий из мобилизованных и дезертиров, к Оскольскому водохранилищу в Харьковской области, заявил военный эксперт Андрей Марочко.
По его словам, командование Вооруженных сил Украины перебросило взвод, состоящий из мобилизованных граждан и дезертиров, в населенный пункт Новоплатоновка, что в 14 км от Оскольского водохранилища, передает ТАСС.
Марочко отметил, что большинство из прибывших бойцов – это мобилизованные граждане, которые прошли обучение в центральной части Украины.
Среди них также есть лица с боевым опытом, которые ранее самовольно оставляли позиции. По данным Марочко, взводу предстоит отслужить на богуславском участке в течение месяца, после чего их ждет ротация.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине в Харькове подготовили альтернативу работе системы Starlink, а также Вооруженные силы Украины привлекли заключенных к уничтожению местных жителей в Купянском районе Харьковской области. Сообщалось, что в Харьковской области были найдены захоронения жителей, убитых военными ВСУ при отступлении.