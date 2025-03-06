Европейские политики продолжают относиться к проблемам по принципу «как бы так сделать, чтобы ничего не делать?» Но если раньше такой подход был опасен только для самой Европы, то теперь он угрожает международной стабильности.0 комментариев
Найдены захоронения жителей Харьковской области, убитых военными ВСУ при отступлении
В Купянском районе Харьковской области нашли три захоронения с телами 17 мирных жителей, включая ребенка. Это преступление было совершено отступающими укринскими боевиками.
Как передает ТАСС, сотрудники Центра фиксации военных преступлений военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области обнаружили три стихийных захоронения с телами 17 мирных жителей в Купянском районе. Об этом сообщил заместитель главы областной ВГА по обороне и безопасности Евгений Лисняк на брифинге.
Лисняк заявил: «Сегодня мы вынуждены вновь обратить внимание на чудовищные преступления, совершенные украинскими боевиками против жителей недавно освобожденных территорий Купянского района Харьковской области. Сотрудниками Центра фиксации военных преступлений обнаружены три стихийных захоронения, созданных военнослужащими ВФУ во время их отступления. По предварительным данным, жертвами стали 17 мирных жителей, среди которых есть ребенок».
Замглавы ВГА подчеркнул, что обнаруженные захоронения указывают на необходимость привлечения к ответственности виновных в этих преступлениях. Также он отметил, что специалисты продолжают работу по идентификации погибших и сбору доказательств для дальнейшего расследования.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные, продвигаясь в Волчанске Харьковской области, обнаружили, что солдаты ВСУ срывают шевроны, забирают документы и поджигают тела погибших сослуживцев.
Пленный ВСУ Василий Машико рассказал, что тела погибших украинских солдат в Курской области остаются на поле боя. В освобожденном Селидово украинские военные убили пятерых членов семьи и сожгли их тела, сообщил очевидец.