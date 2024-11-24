Если все эти умозрительные проекты (Австро-Венгрия Орбана, Ле Пен во Франции, АдГ в Германии, консервативный Юг) реализуются, то мечта Де Голля и Аденауэра о «Европе отечеств» может оказаться вновь актуальной. И то, что не удалось в шестидесятых, может вполне обрести новую жизнь.11 комментариев
Украинские войска расстреляли и сожгли семью в Селидово
Очевидец рассказал о расстреле и сожжении семьи в Селидово отрядом ВСУ
В освобожденном Селидово украинские военные убили пятерых членов семьи и сожгли их тела, сообщил очевидец.
Украинские военные застрелили и сожгли пятерых членов семьи мирного жителя в недавно освобожденном российскими войсками городе Селидово в ДНР, передает РИА «Новости». Об этом рассказал очевидец происшествия, который вместе с единственным выжившим членом семьи провел захоронение.
«Володя остался один жив из шести человек. Вышел в туалет на улице, услышал крик и шум. Голову вытащил – всю семью вывели из дома, расстреляли. Он успел скрыться. А следом пришел, а они уже сожженные», – рассказал собеседник агентства.
Семья Володи состояла из его жены Ольги, сына Ромы, внука Влада, невестки Ольги и свахи. Все пятеро были убиты и сожжены. Останки пришлось хоронить наспех, прямо возле дома, под обстрелами. «Закапывали их 29-го числа, но уже по улице Карла Маркса, возле квартиры. Везде боевые действия, обстрелы. Собирали спаленные тела в мешочки и похоронили», – добавил очевидец.
Напомним, 28 октября беженцы из Украинска обвинили ВСУ в расстреле мирных жителей и животных.