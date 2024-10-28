Tекст: Дмитрий Зубарев

Беженцы из Украинска заявили о массовых убийствах мирных жителей и животных, которые якобы совершали боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) при отступлении из города, сообщает РИА «Новости». Две жительницы Украинска, недавно эвакуировавшиеся из города, поделились своими свидетельствами о том, что происходило.

Одна из женщин, Наталья, утверждает, что военные ВСУ не считали за людей оставшихся местных жителей. В одном из районов города, по ее словам, были расстреляны семеро мужчин и убито около десятка собак. Она также отметила, что местным жителям заявили, что их ждет такая же участь, если они не покинут свои дома и не уедут на Украину. Наталья добавила, что дома обстреливались из танков и минометов еще до прихода российской армии.

Еще одна свидетельница, Элла, рассказала о трагедии в районе новых домов, где, по ее словам, погибли люди, спрятавшиеся в подвале. Элла утверждает, что солдаты закинули в подвал несколько шашек, подожгли дверь и заперли, чтобы никто не мог выбраться. Она также добавила, что военные открыто заявляли о намерении не оставить в городе никого в живых после своего ухода.

Как писала газета ВЗГЛЯД, шестеро мирных жителей погибли, когда их укрытие в Часовом Яре было атаковано украинской артиллерией и дронами-камикадзе. Российские военные следователи возбудили уголовное дело по факту теракта, совершенного украинскими боевиками, которые с помощью дрона подорвали автомобиль жителя Курской области.

Волонтер рассказал, как ВСУ выгнали гражданских Суджи в лес без еды и воды.