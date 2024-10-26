Таинственный зов прозвучал. Спящая красавица Россия проснулась и улыбнулась сама себе. Узнаем ли мы в этой прекрасной женщине Россию двухлетней давности? А ведь это она и есть. Кто из социологов мог спрогнозировать такую радикальную смену вех?0 комментариев
Против солдат ВСУ возбудили дело о теракте за подрыв авто в Курской области
СК: Украинские боевики подорвали автомобиль мирного жителя Курской области при помощи дрона
Российские военные следователи возбудили уголовное дело по факту теракта, совершенного украинскими боевиками, которые с помощью дрона подорвали автомобиль жителя Курской области, сообщили в Главном военном следственном управлении СК России.
Боевиков ВСУ обвиняют в совершении теракта с использованием дрона, в результате которого был подорван автомобиль мирного жителя в Курской области, говорится в официальном Telegram-канале Главного военного СУ СК России.
Уголовное дело возбуждено по признакам преступлений, включая убийство и покушение на убийство двух и более лиц, умышленное повреждение имущества, террористический акт, а также незаконное пересечение государственной границы России.
Все эти преступления, по версии военных следователей, были совершены организованной группой по мотивам политической и идеологической ненависти.
Ранее российские военные следователи возбудили уголовное дело в отношении 130 украинских боевиков за преступления на территории Курской области.
До этого в Курской области арестовали семь участников 103-й бригады теробороны Украины по подозрению в террористических актах и незаконном хранении оружия.