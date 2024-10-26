Против солдат ВСУ возбудили дело о теракте за подрыв авто в Курской области

СК: Украинские боевики подорвали автомобиль мирного жителя Курской области при помощи дрона

Tекст: Вера Басилая

Боевиков ВСУ обвиняют в совершении теракта с использованием дрона, в результате которого был подорван автомобиль мирного жителя в Курской области, говорится в официальном Telegram-канале Главного военного СУ СК России.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступлений, включая убийство и покушение на убийство двух и более лиц, умышленное повреждение имущества, террористический акт, а также незаконное пересечение государственной границы России.

Все эти преступления, по версии военных следователей, были совершены организованной группой по мотивам политической и идеологической ненависти.

Ранее российские военные следователи возбудили уголовное дело в отношении 130 украинских боевиков за преступления на территории Курской области.

До этого в Курской области арестовали семь участников 103-й бригады теробороны Украины по подозрению в террористических актах и незаконном хранении оружия.