Волонтер рассказал, как ВСУ выгнали гражданских Суджи в лес без еды и воды

Tекст: Александра Юдина

По его словам, гражданское население нередко подвергается угрозе убийства или выселения из домов, передает ТАСС.

Волонтер отметил, что женщины и старики вынуждены уходить в леса без еды и воды.

Дмитрий также сообщил, что он и его команда волонтеров помогают эвакуировать мирных жителей с оккупированных территорий и оказывать помощь военнослужащим.

Волонтер также рассказал о нескольких инцидентах с нападениями ВСУ при их выездах в приграничные районы.

Один из таких инцидентов произошел под селом Шептуховка, где команда попала под минометный обстрел. Дмитрий вспомнил, как в Коренево FPV-дрон «всадил» в военную «буханку» в нескольких метрах от их позиции, когда они эвакуировали раненых военнослужащих.

Ранее пленный украинский разведчик Виталий Панченко подтвердил информацию о задержании мирных жителей в районе Суджи. По его словам, захваченных гражданских лиц передали военной службе полиции Украины, об их дальнейшей судьбе ему ничего неизвестно. Кроме того, в силовых структурах сообщили, что самые жестокие действующие на Курском направлении украинские подразделения состоят из наемников из США, Польши и Франции.