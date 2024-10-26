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Волонтер рассказал, как ВСУ выгнали гражданских Суджи в лес без еды и воды
ВСУ выгоняли жителей Суджи и окрестностей из домов в леса, оставляя их без пищи и воды, сообщил волонтер Дмитрий, участвовавший в спасении одного из мирных людей.
По его словам, гражданское население нередко подвергается угрозе убийства или выселения из домов, передает ТАСС.
Волонтер отметил, что женщины и старики вынуждены уходить в леса без еды и воды.
Дмитрий также сообщил, что он и его команда волонтеров помогают эвакуировать мирных жителей с оккупированных территорий и оказывать помощь военнослужащим.
Волонтер также рассказал о нескольких инцидентах с нападениями ВСУ при их выездах в приграничные районы.
Один из таких инцидентов произошел под селом Шептуховка, где команда попала под минометный обстрел. Дмитрий вспомнил, как в Коренево FPV-дрон «всадил» в военную «буханку» в нескольких метрах от их позиции, когда они эвакуировали раненых военнослужащих.
Ранее пленный украинский разведчик Виталий Панченко подтвердил информацию о задержании мирных жителей в районе Суджи. По его словам, захваченных гражданских лиц передали военной службе полиции Украины, об их дальнейшей судьбе ему ничего неизвестно. Кроме того, в силовых структурах сообщили, что самые жестокие действующие на Курском направлении украинские подразделения состоят из наемников из США, Польши и Франции.