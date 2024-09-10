ВСУ обвинили в насильственной депортации жителей Курской области

Tекст: Александра Юдина

Известно, что помимо людей ВСУ вывозили транспортные средства, продукты питания и другое имущество, передает ТАСС.

«Украинские военные не только захватывали людей, но и грабили дома, вывозили все, что попадалось под руку: от автомобилей до продуктов питания», – рассказал источник в силовых структурах.

Пленный украинский разведчик Виталий Панченко подтвердил информацию о задержании мирных жителей в районе Суджи. По его словам, захваченных гражданских лиц передали военной службе полиции Украины, об их дальнейшей судьбе ему ничего неизвестно.

Ранее в силовых структурах сообщили, что самые жестокие действующие на Курском направлении украинские подразделения состоят из наемников из США, Польши и Франции.