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    0 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Русской тоске пришел конец

    У российской оппозиции была мантра про то, что в конце концов в России «холодильник победит телевизор». Самое забавное, что они оказались правы: реальность действительно победила пропаганду. Вот только пропаганду не кремлевскую, а их собственную – русофобскую.

    2 комментария
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Америка повторяет путь Карфагена

    Основатели американского государства сделали многое, чтобы их страну считали новым Римом: отсюда вся символика в оформлении Вашингтона, Капитолийский холм, здание Конгресса с римскими колоннами, должности консулов и сенаторов. Америка пытается «вести за собой мир», как недавно заявил Байден. Но аналогия с Римом здесь вообще неуместна.

    14 комментариев
    10 сентября 2024, 12:50 • Новости дня

    ВСУ обвинили в насильственной депортации жителей Курской области

    Tекст: Александра Юдина

    Российские силовые структуры сообщили о фактах насильственной депортации мужского населения из приграничных районов Курской области на территорию Украины украинскими военными.

    Известно, что помимо людей ВСУ вывозили транспортные средства, продукты питания и другое имущество, передает ТАСС.

    «Украинские военные не только захватывали людей, но и грабили дома, вывозили все, что попадалось под руку: от автомобилей до продуктов питания», – рассказал источник в силовых структурах.

    Пленный украинский разведчик Виталий Панченко подтвердил информацию о задержании мирных жителей в районе Суджи. По его словам, захваченных гражданских лиц передали военной службе полиции Украины, об их дальнейшей судьбе ему ничего неизвестно.

    Ранее в силовых структурах сообщили, что самые жестокие действующие на Курском направлении украинские подразделения состоят из наемников из США, Польши и Франции.

    7 сентября 2024, 15:32 • Новости дня
    Bloomberg: Запад обеспокоен отступлением ВСУ из Курской области

    Bloomberg: Запад обеспокоен отступлением ВСУ из Курской области в ближайшие два месяца

    Bloomberg: Запад обеспокоен отступлением ВСУ из Курской области
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Западные союзники Украины выражают опасения по поводу способности ВСУ удержать позиции в приграничных районах Курской области в течение ближайших пары месяцев на фоне успешного наступления российских войск, пишет Bloomberg.

    По данным агентства, Киев может быть вынужден отступить из этого региона в течение ближайших двух месяцев, если Москва предпримет более масштабное контрнаступление, передает ТАСС.

    Как отмечают источники в правительствах США и ЕС, российская армия демонстрирует активность и проводит собственное наступление в Донбассе в то время как украинские военные терпят поражение.

    Также Bloomberg указывает, что ситуацию в Курской области президент Владимир Зеленский может использовать в качестве «разменной монеты», однако издание отмечает, что Москва не демонстрирует готовности к переговорам, а ВСУ могут не выдержать противостояния в этом регионе.

    «Некоторые союзники Киева обеспокоены тем, что Украина, возможно, не сможет удержаться в приграничье Курской области достаточно долго, чтобы иметь возможность использовать это как рычаг на переговорах», – резюмирует издание.

    Ранее в американских СМИ появилась информация, что в Белом доме недовольны действиями киевского режима после удара по учебному центру в Полтаве, когда Москва ответила на нападение на Курскую область.

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    9 сентября 2024, 08:08 • Новости дня
    Стало известно о жестокости иностранных наемников в Курской области

    Источник: Наемники отличаются особой жестокостью в Курском приграничье

    Стало известно о жестокости иностранных наемников в Курской области
    @ Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Самые жестокие, действующие на Курском направлении украинские подразделения состоят из наемников из США, Польши и Франции, сообщили в силовых структурах.

    Как отметил источник ТАСС, самым жестким образом по отношению к мирным жителям ведут себя наемники из США, Франции и Польши.

    Ранее источник сообщил, что воюющие в Курской области в рядах ВСУ наемники растеряли пыл из-за тяжелых боев и все чаще просят сменить их на украинские подразделения.

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    9 сентября 2024, 20:10 • Видео
    Шольц передумал: Берлин просит переговоров

    Канцлер Германии Олаф Шольц выступил за начало мирных переговоров между Москвой и Киевом. Более того, как утверждает европресса, немцы даже готовят собственный «мирный план», по которому Украине нужно отказаться от части территорий. Об этом стало известно после встречи Шольца с Владимиром Зеленским на базе «Рамштайн».

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    7 сентября 2024, 15:48 • Новости дня
    Су-34 разнес украинские резервы в Курской области авиабомбой с УМПК
    Су-34 разнес украинские резервы в Курской области авиабомбой с УМПК
    @ Валентин Капустин Кредит/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В приграничном районе Курской области бомбардировщик Су-34 уничтожил скопления сил и техники украинских боевиков, сообщило Минобороны.

    Экипаж Су-34 ВКС России ударил по скоплению личного состава и военной техники ВСУ в курском приграничье, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Разведка подтвердила уничтожение целей, после чего самолет вернулся на аэродром вылета.


    Удар производился с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), позволяющим бить точно в цель с безопасного расстояния.

    В пятницу Су-34 также бил по скоплениям ВСУ в приграничном районе Курской области авиабомбой с УМПК.

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    8 сентября 2024, 12:56 • Новости дня
    Лавров заявил об очевидной «агонии» киевского режима на фоне «курской акции» ВСУ
    Лавров заявил об очевидной «агонии» киевского режима на фоне «курской акции» ВСУ
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Недавние атаки Вооруженных сил Украины на территорию Курской области являются ярким свидетельством агонии киевского режима, который под давлением Запада пытается превратить Украину в угрозу для России, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    В своем комментарии журналисту Павлу Зарубину, опубликованном в Telegram-канале, Лавров подчеркнул, что действия киевского режима полностью соответствуют планам Запада по превращению Украины в плацдарм для антироссийской агрессии. По словам министра, Запад, пришедший к власти на Украине путем «антиконституционного переворота», использует страну в качестве инструмента для дестабилизации ситуации в регионе, передает ТАСС.

    «Это не получится. Это уже всем понятно. Судороги какие-то, агония, которые мы сейчас наблюдаем, в том числе в рамках так называемой курской акции, очевидны для всех. Поэтому наше дело правое», – добавил Лавров.

    Ранее сообщалось, что западные союзники Украины выражают опасения по поводу способности ВСУ удержать позиции в приграничных районах Курской области в течение ближайших пары месяцев на фоне успешного наступления российских войск.

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    7 сентября 2024, 17:22 • Новости дня
    Артиллерия ВС России поразила замаскированные силы ВСУ в лесах Курской области
    Артиллерия ВС России поразила замаскированные силы ВСУ в лесах Курской области
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские боевики собрали свои силы в лесном массиве в приграничном районе Курской области, по ним ударили артиллерийские расчеты группировки «Север», сообщило Минобороны.

    Скопления ВСУ выявили средства воздушной разведки, они замаскировались в лесном массиве, после этого цели поразили из ствольной и реактивной артиллерии, сообщило министерство в своем Telegram-канале.

    Средства объективного контроля подтвердили поражение личного состава и техники украинской армии.


    До этого в курском приграничье районе бомбардировщик Су-34 уничтожил скопления сил и техники украинских боевиков.

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    9 сентября 2024, 09:33 • Новости дня
    Сорваны попытки прорыва ВСУ на двух участках в Курской области

    Алаудинов заявил о срыве попытки прорыва ВСУ на двух участках в Курской области

    Сорваны попытки прорыва ВСУ на двух участках в Курской области
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    ВС России сорвали попытку прорыва сил ВСУ на двух участках в Курской области, заявил командир спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов.

    Он заявил, что у противника «ничего не получилось», ВСУ несут большие потери, передает РИА «Новости».

    Также, по словам Алаудинова, за сутки на Суджанском направлении поражены и уничтожены две бронемашины, пикап, микроавтобус, одна САУ и пушка «неустановленного образца».

    Ранее в Минобороны России сообщали об уничтожении ДРГ ВСУ в лесополосе в Курской области.

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    8 сентября 2024, 14:33 • Новости дня
    ВСУ дистанционно заминировали поселок в Курской области
    ВСУ дистанционно заминировали поселок в Курской области

    Tекст: Дарья Григоренко

    ВСУ осуществили дистанционное минирование поселка Нижний Мордок в Курской области, используя противотанковые мины иностранного производства, сообщил командир одного из подразделения 14-го армейского корпуса, действующего в составе российской группировки войск «Север», с позывным «Лазарь».

    Командир с позывным «Лазарь» рассказал, что украинские подразделения полностью заминировали поселок Нижний Мордок, используя противотанковые мины немецкого производства. Мины были оснащены специальными антеннами и были запрограммированы на самоподрыв через определенное время, передает РИА «Новости».

    По его словам, на четвертые сутки эти мины автоматически самоподорвались. Он добавил, что среди мирного населения пострадавших нет, однако взрывами были повреждены хозяйственные постройки и погибли несколько животных: три коня и стадо баранов. «В течение десяти минут 70 подрывов мы насчитали», – отметил командир.

    Российские военные обнаружили на месте взрывов фрагменты мин, подтверждающие их иностранное происхождение. По словам «Лазаря», это были противоднищевые мины с осколочным элементом – «рубахой», которые нанесли значительные повреждения строениям.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что недавние атаки Вооруженных сил Украины на территорию Курской области являются ярким свидетельством агонии киевского режима, который под давлением Запада пытается превратить Украину в угрозу для России.

    Накануне бомбардировщик Су-34 уничтожил скопления сил и техники украинских боевиков в приграничном районе Курской области.

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    8 сентября 2024, 14:40 • Новости дня
    Су-34 авиабомбами с УМПК поразили ВСУ в Курском приграничье
    Су-34 авиабомбами с УМПК поразили ВСУ в Курском приграничье
    @ MOD Russia/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Экипаж Су-34 авиабомбами поразил скопление личного состава и ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны России.

    Как сообщили в Минобороны, Су-34 ВКС ударил по скоплению личного состава и военной техники ВСУ в приграничном районе Курской области авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции, который позволяет наносить точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения, передает ТАСС.

    В Минобороны уточнили, что получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета.

    Ранее Су-34 разнес украинские резервы в Курской области авиабомбой с УМПК.

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    9 сентября 2024, 04:11 • Новости дня
    Жители Курской области избрали Смирнова губернатором
    Жители Курской области избрали Смирнова губернатором
    @ Официальный Telegram-канал врио губернатора Курской области

    Tекст: Антон Антонов

    Алексей Смирнов, который сейчас временно исполняет обязанности главы Курской области, одержал победу на выборах губернатора региона, свидетельствуют данные ЦИК.

    Обработано 100% протоколов. Смирнов получил поддержку 65,28% избирателей, передает ТАСС.

    Алексей Бобовников (КПРФ) набрал 13,53% голосов, Геннадий Баев («Справедливая Россия – Патриоты – За правду») – 6,72%, Алексей Томанов (ЛДПР) – 11,81%.

    Напомним, политтехнолог Петр Быстров указал, что Курская область стала ярчайшим примером консолидации общества, в регионе зафиксирована «самая высокая за всю историю явка на голосовании».

    Зампред ЦИК России Николай Булаев подчеркнул роль МВД и Росгвардии в отсутствии чрезвычайных происшествий на выборах в Курской области.

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    9 сентября 2024, 17:28 • Новости дня
    Лавров: Запад не стремится к честным переговорам по Украине

    Сергей Лавров заявил, что Запад не стремится к честным переговорам по Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава МИД России Сергей Лавров обвинил Запад в нежелании вести честные переговоры по украинскому вопросу. Об этом он заявил по итогам заседания Стратегического диалога Россия – Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива.

    «Запад не хочет договариваться по-честному. Запад хочет продолжать делать все, чтобы Россия, как они надеются, приближалась к ситуации, когда можно будет объявить о нанесении нам стратегического поражения на поле боя», – сказал Лавров, передает ТАСС.

    По словам министра, мирная инициатива президента Украины Владимира Зеленского является ультиматумом и не может служить основой для конструктивного диалога.

    Ранее глава российского МИД заявил, что атаки ВСУ на Курскую область свидетельствуют об «агонии киевского режима».

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    9 сентября 2024, 14:52 • Новости дня
    Российские войска отразили три атаки ВСУ на Курском направлении
    Российские войска отразили три атаки ВСУ на Курском направлении
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военнослужащие группировки «Север» при поддержке авиации и артиллерии отразили три попытки атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в направлении Михайловки, Черкасской Конопельки и 10-го Октября в Курской области, сообщило Минобороны.

    Кроме того, сорваны попытки атак украинских войск в направлении Малой Локни, Коренева, Кремяного и Мартыновки.

    Потери ВСУ составили до 25 человек убитыми и ранеными, три бронемашины, в том числе «Макс Про».

    «Продолжается проведение разведывательно-поисковых действий по выявлению и уничтожению в лесных массивах диверсионных групп противника, пытавшихся проникнуть вглубь российской территории», – говорится в сообщении в Telegram-канале российского оборонного ведомства.

    Авиацией, артиллерией и активными действиями войск поражены скопления живой силы и техники 22-й и 61-й механизированных, 80-й и 82-й десантно-штурмовых, 92-й штурмовой, 152-й егерской бригад и 1004-й бригады охраны в районах Апанасовки, Борок, Вишневки, Внезапного, Гуева, Казачьей Локни, Любимовки, Малой Локни, Мартыновки, Новой Сорочины, Новоивановки, Обуховки, Свердликова и Снагости.

    Авиация и ракетные войска нанесли удары по скоплениям иностранных наемников в Сумской области и резервов 22-й и 41-й механизированных, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ и 1-ой бригады президента, а также 101-й, 103-й, 107-й, 119-й, 129-й бригад теробороны ВСУ в районах Белополья, Беловод, Бояро-Лежачей, Басовки, Глухова, Кондратовки, Локни, Свессы, Владимировки, Первомайского, Сум, Юнаковки и Ямполя.

    Противник за сутки потерял до 240 военнослужащих и 13 единиц бронетехники, в том числе два танка, 11 бронемашин, артиллерийское орудие, станцию РЭБ.

    Всего за время боевых действий на Курском направлении украинская сторона потеряла 11 400 военнослужащих, 89 танков, 42 машины пехоты, 74 БТР, 635 бронемашин, 371 автомобиль, 85 арторудий, 24 РСЗО, в том числе семь HIMARS и пять MLRS, восемь ЗРК, две транспортно-заряжающие машины, 22 станции РЭБ и семь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, восемь единиц инженерной техники, в том числе две инженерные машины разграждения и одну установку разминирования УР-77.

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    8 сентября 2024, 16:48 • Новости дня
    Российская артиллерия уничтожила ДРГ ВСУ в лесополосе в Курской области
    Российская артиллерия уничтожила ДРГ ВСУ в лесополосе в Курской области
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российская артиллерия нанесла точный удар по диверсионно-разведывательной группе (ДРГ) Вооруженных сил Украины, скрывавшейся в лесистой местности Курской области, сообщили в Министерстве обороны РФ.

    Как указали в ведомстве, российские военные, используя данные воздушной разведки группировки войск «Север», обнаружили украинских диверсантов, укрывшихся в лесополосе приграничного района. Отмечается, что после подтверждения информации артиллерийские расчеты нанесли по обнаруженным целям высокоточный удар, передает ТАСС.

    В Минобороны уточнили, что все цели были уничтожены артиллерийскими ударами расчетов группировки войск «Север».

    Ранее сообщалось, что экипаж Су-34 авиабомбами поразил скопление личного состава ВСУ в приграничном районе Курской области.

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    7 сентября 2024, 14:29 • Новости дня
    ВСУ потеряли более 280 человек в Курской области за сутки
    ВСУ потеряли более 280 человек в Курской области за сутки
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская армия в последние сутки на Курском направлении потеряла свыше 280 человек, сообщило Министерство обороны.

    ВСУ также потеряли 13 единиц бронетехники, включая три танка и 10 боевых бронированных машин, девять артиллерийских орудий, девять автомобилей и станцию РЭБ, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Группировка «Север» отразила две атаки украинских штурмовиков в направлении Борок и Матвеевки, сорвала попытки атак в направлениях Коренево и Русской Конопельки. В зоне ее ответственности ВСУ потеряли до 20 человек и две боевые бронированные машины.

    Авиация, артиллерия и войска поразили скопления живой силы и техники 22-й, 61-й, 115-й механизированных, 80-й, 82-й, 95-й десантно-штурмовых и 92-й штурмовой бригад ВСУ, а также 129-й бригады теробороны у Апанасовки, Вишневки, Борок, Внезапного, Гоголевки, Замостья, Казачьей Локни, Кругленького, Куриловки, Любимовки, Малой Локни, Мартыновки, Новоивановки, Обуховки, Снагостя и Черкасской Конопельки.

    Авиация и ракетные войска поразили в Сумской области личный состав и технику резервов 22-й, 61-й механизированных, 80-й, 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ, 1-й бригады нацгвардии, а также 103-й, 106-й, 107-й, 113-й и 118-й бригад теробороны у Алексеевки, Белополья, Бояро-Лежачьего, Владимировки, Глухова, Краснополья, Сумов, Хотеня и Ямполья.

    За время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли свыше 10 тыс. 700 человек , 84 танка, 41 БМП, 74 БТРа, 609 боевых бронированных машин, 348 автомобилей, 82 артиллерийских орудия, 24 установки РСЗО, восемь установок ЗРК, две транспортно-заряжающие машины, 20 станций радиоэлектронной и семь РЛС контрбатарейной борьбы.

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    9 сентября 2024, 23:12 • Новости дня
    Стала известна судьба бойца, чей позывной был написан в доме в Курской области

    Семья российского военного узнала судьбу бойца, чей позывной был написан в доме в Курской области

    Tекст: Вера Басилая

    Семья российского военного рассказала об обстоятельствах его гибели и о том, как записка с его позывным оказалась на стене в доме в Курской области, сообщило RT.

    Последний раз Владимир, чей позывной был Хан, позвонил домой 8 августа. Он сообщил, что отправился на задание, после этого связи с ним не было. Его брат Сергей рассказал, что в военкомате сообщили о гибели Владимира 9 августа, передает RT.

    «Мой брат был в числе тех, кто отбивал ВСУ на подступах к Курской атомной станции, ведь место гибели – Курчатов», – сообщил Сергей.

    Он предположил, что записку с позывным «Хан» в сельском доме в Курской области оставили его сослуживцы двумя днями позднее в память о Владимире.

    Напомним, российские военные, временно разместившиеся в доме жительницы одного из сел Курской области, покинувшего его из-за обстрелов, оставили там записки с извинениями. В послании были указаны три позывных: Кот из Мурманска, Зефир из Оренбурга, а рядом с позывным Хан город не был указан. Под надписью стоит дата 11 августа.

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    7 сентября 2024, 19:23 • Новости дня
    Пленный ВСУ рассказал, как обманом попал в Курскую область

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинский военнопленный Петро Еремеев заявил, что попал в украинскую армию, когда зашел в магазин с супругой и ребенком, где его насильно отправили на передовую, после чего он попал в Курскую область, сообщило Минобороны России.

    По словам Еремеева, перед отправкой в Курскую область ему приказали собрать вещи, чтобы отправиться «на совещание», военнослужащих перед этим мероприятием заставили облачиться в полное обмундирование и взять автоматы.

    Видео с рассказом пленного опубликовано в Telegram-канале Минобороны.

    «Приехали в село Мезеновка в Сумской области, загрузили нас в технику и повезли в Курскую область. Потом перегрузили нас в БТРы и сказали взять три хаты, якобы там уже наши есть, но там никого не было из наших, все горит», – рассказал военнопленный.

    Он добавил, что уже на российской территории ничего не мог поделать, так как ему угрожали расправой в командовании.

    Боец ВСУ попал в плен, когда оказался зажат на территории пожарной части российскими военными.

    Еремеев добавил, что ожидал в плену избиений и издевательств, но его накормили и напоили, а также залечили ранения.

    Ранее другой украинский военнопленный признался, что в Курской области участвовал в расстреле троих российских военнопленных.

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      Германская экономика теряет лицо

      Не временным, а структурным кризисом называют текущее положение дел в немецкой экономике большинство экспертов. Массовые увольнения персонала, демонтаж производственных мощностей влекут за собой рост социальной напряженности. А это уже политика.

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    • Ирина Алкснис Ирина Алкснис
      Русской тоске пришел конец

      У российской оппозиции была мантра про то, что в конце концов в России «холодильник победит телевизор». Самое забавное, что они оказались правы: реальность действительно победила пропаганду. Вот только пропаганду не кремлевскую, а их собственную – русофобскую.

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    • Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов
      Америка повторяет путь Карфагена

      Основатели американского государства сделали многое, чтобы их страну считали новым Римом: отсюда вся символика в оформлении Вашингтона, Капитолийский холм, здание Конгресса с римскими колоннами, должности консулов и сенаторов. Америка пытается «вести за собой мир», как недавно заявил Байден. Но аналогия с Римом здесь вообще неуместна.

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    • Шольц передумал: Берлин просит переговоров

      Канцлер Германии Олаф Шольц выступил за начало мирных переговоров между Москвой и Киевом. Более того, как утверждает европресса, немцы даже готовят собственный «мирный план», по которому Украине нужно отказаться от части территорий. Об этом стало известно после встречи Шольца с Владимиром Зеленским на базе «Рамштайн».

    • Шутка Путина про Харрис наделала шороху

      «Не понимаю, оскорблен ли я, или он, наоборот, оказал мне услугу». Такими словами кандидат в президенты США Дональд Трамп прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о том, что фаворитом России является Камала Харрис с ее заразительным смехом.

    • Макрон внезапно всех победил

      Вопреки угрозе импичмента и проигрышу на парламентских выборах президенту Франции Эммануэлю Макрону удалось назначить премьер-министром плюс-минус своего человека – 73-летнего Мишеля Барнье. Как ему это удалось? И при чем тут «сговор» с Марин Ле Пен, в котором их обвиняют?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

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