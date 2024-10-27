Военный корреспондент сообщил о гибели шести мирных из-за обстрела под Часов Яром

Tекст: Ольга Иванова

В своем Telegram-канале он сообщил, что шесть мирных жителей, которые не захотели эвакуироваться на украинскую сторону, решили самостоятельно выйти в сторону Артемовска. Они шли по дороге с белыми флагами и были обнаружены российскими разведчиками Южной группировки войск, которые координировали их движение с помощью сброшенной рации.

Однако вскоре группа была замечена украинскими беспилотниками, и по ней началась артиллерийская атака. Гражданские укрылись в бетонном доте-колпаке, но обстрел не прекращался, несмотря на очевидность того, что там находились безоружные люди. Российские военные сбрасывали воду и продукты с коптеров в минуты затишья, поддерживая их по рации.

Тем не менее, спустя почти сутки обстрела, появились дроны-камикадзе, которые продолжили атаковать укрытие. Один из дронов влетел в сам вход убежища, и шансов на выживание у укрывшихся внутри не осталось. Пятеро человек погибли, а шестой сообщил об их гибели по рации перед тем, как связь с ним пропала. Оперативная обстановка в районе не позволяет российским войскам приблизиться к месту трагедии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские диверсанты вторглись в Суджанский район Курской области в ночь на четверг и атаковали дома местных жителей, потесняя их в лесные районы.





