На фоне опыта отношений России и Запада практически любое здравомыслящее суждение западного политика выглядит для нас как хитрая уловка. Но если в данный момент интересы России с американскими совпадают, то нужно это использовать.0 комментариев
Глава МИД Польши не исключил вероятности опустения Киева
Глава МИД Польши Сикорский не исключил вероятности опустения Киева
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский допустил, что Киев может опустеть, размышляя о последствиях разрушения всех мостов в столице Украины.
Глава польского МИДа назвал нынешнюю зиму самой тяжелой для Украины с начала боевых действий. Он сослался на разговор с высокопоставленным британским чиновником, вернувшимся из Киева, который рассказал, что ситуация ухудшается с каждым месяцем, передает РБК со ссылкой на Teraz WP.
Сикорский отметил, что во время его визита в Киев в сентябре обстановка была еще относительно нормальной, однако многие жители столицы на ночь уезжали за город.
Минобороны России неоднократно подчеркивало, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре. Москва осуждает военную помощь Киеву.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил о систематических атаках России на мостовую инфраструктуру Киева.
Летом глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил о ежедневной потере территорий киевским режимом.
Ранее глава российского МИД сравнил предложения о миротворцах на украинской территории с попытками спасти остатки киевского режима от народного гнева.