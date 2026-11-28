Глава МИД Польши Сикорский не исключил вероятности опустения Киева

Tекст: Тимур Шайдуллин

Глава польского МИДа назвал нынешнюю зиму самой тяжелой для Украины с начала боевых действий. Он сослался на разговор с высокопоставленным британским чиновником, вернувшимся из Киева, который рассказал, что ситуация ухудшается с каждым месяцем, передает РБК со ссылкой на Teraz WP.

Сикорский отметил, что во время его визита в Киев в сентябре обстановка была еще относительно нормальной, однако многие жители столицы на ночь уезжали за город.

Минобороны России неоднократно подчеркивало, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре. Москва осуждает военную помощь Киеву.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил о систематических атаках России на мостовую инфраструктуру Киева.

Летом глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил о ежедневной потере территорий киевским режимом.

Ранее глава российского МИД сравнил предложения о миротворцах на украинской территории с попытками спасти остатки киевского режима от народного гнева.