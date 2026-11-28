Глава Rheinmetall Паппергер допустил отказ от завода боеприпасов на Украине

Tекст: Вера Басилая

Во время выступления на встрече с инвесторами в Гамбурге Армин Паппергер отметил, что за прошедший год реализация совместного проекта практически не продвинулась и окончательное решение еще не принято, передают «Вести.Ру».

«Думаю, мы не будем продолжать, поскольку с украинской стороны нет прогресса: они хотят делать это самостоятельно», – сказал Паппергер.

В качестве перспективного направления сотрудничества рассматриваются поставки прессов и специального оборудования для украинских заводов. Кроме того, немецкий концерн рассчитывает передавать Киеву дальнобойные артиллерийские боеприпасы, поскольку необходимые для их выпуска технологии на Украине отсутствуют.

Как писала газета ВЗГЛЯД, летом оборонный концерн Германии приступил к отгрузке десятков тысяч артиллерийских боеприпасов для нужд Киева.

В марте генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер пренебрежительно высказался о кустарном производстве беспилотников на Украине.

Весной руководитель военного гиганта указал на кратное превосходство российского ВПК над западными конкурентами по числу сотрудников.