Для покушения на Сталина, Рузвельта и Черчилля планировалась заброска групп диверсантов во главе со знаменитым Отто Скорцени, который до того похитил Муссолини. Советская разведка об этом знала. На стадии планирования немцы назвали операцию «Длинный прыжок».0 комментариев
Иран пригрозил ударом по любой точке мира при возникновении угрозы
Вооруженные силы нанесут удар по любой точке мира, откуда будет исходить угроза исламской республике, заявил заместитель командующего центральным штабом военного командования Ирана Каюмарс Хейдари.
«Любое место, в котором образуется угроза для нас, в какой бы стране мира оно ни было, будет для нас законной целью и будет поражено», – приводит слова Хейдари РИА «Новости» со ссылкой на агентство Fars.
Ранее депутат парламента Ирана Манучехр Моттаки предупреждал, что страна может атаковать базы США в Европе в случае возобновления агрессии. Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи в конце октября дал указание военным действенно отвечать на любые угрозы, подчеркнув, что ответ не должен иметь географических ограничений.
США и Израиль в конце февраля начали наносить удары по объектам в Иране, на что иранская сторона ответила встречными атаками. Несмотря на наблюдаемое сейчас затишье, конфликт остается неурегулированным, сохраняются риски возобновления боевых действий.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Министерство обороны США передислоцировало основную часть военнослужащих из Бахрейна после разрушительных иранских ударов.
В пятницу директор разведывательной службы «Моссад» Роман Гофман выступил за нанесение Израилем удара по Ирану без участия США.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху столкнулся с сопротивлением планам нового удара по Ирану со стороны части израильских силовиков и администрации президента США.