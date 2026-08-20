UKMTO сообщило о захвате танкера вооруженными людьми у берегов Йемена

Шесть вооруженных людей захватили танкер в Аденском заливе и направили в Сомали

Tекст: Мария Иванова

Вооруженные люди захватили танкер в Аденском заливе у берегов Йемена, передает РИА «Новости». Инцидент произошел во время пересечения судном залива.

«UKMTO получило сообщение об инциденте в 136 морских милях (около 252 километров) к востоку от порта Аль-Мукалла в Йемене… На борт танкера поднялись шесть вооруженных людей, которые теперь контролируют судно и направляют его в сторону Сомали», – говорится в заявлении британского ведомства.

Злоумышленники подошли к танкеру на собственном катере, после чего экипаж захваченного судна успел подать сигнал бедствия. Стоит отметить, что сомалийские пираты промышляют захватом морских судов ради выкупа с начала 2000-х.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне вооруженные люди на моторной лодке обстреляли грузовое судно у йеменского побережья.В

мае захваченный у берегов Йемена танкер с топливом зашел в территориальные воды Сомали.

В апреле группа неизвестных лиц перехватила управление торговым судном возле сомалийского побережья..



