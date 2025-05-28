Компании ОАЭ предложили выкупить российские активы UniCredit с дисконтом

Стало известно о предложении выкупить российские активы UniCredit со скидкой 60%

Tекст: Елизавета Шишкова

Три компании из ОАЭ – Asas Capital, Mada Capital и инвестиционная фирма Inweasta – предложили итальянскому казначейству выкупить российские «дочки» UniCredit с дисконтом, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Reuters. План предусматривает создание специальной компании в Дубае, в которую войдут Asas, Mada и уже работающая в России Inweasta.

В документе отмечается, что участие Inweasta поможет упростить сделку, поскольку компания специализируется на разрешении трансграничных споров. В прошлом году Inweasta приобрела российский страховой бизнес чешской группы PPF и получила для этого все необходимые согласования.

Консорциум из ОАЭ предложил приобрести российский бизнес UniCredit со скидкой 60% от рыночной стоимости. Для выхода западных компаний из российских активов требуется указ президента России и разрешение Банка России.

По итогам первого квартала 2025 года российский Юникредит банк занимал 19-е место по размеру активов, а его чистая прибыль за 2024 год составила 40,8 млрд рублей, что на 30% меньше, чем годом ранее.

Asas, Mada и Inweasta пока не прокомментировали инициативу. UniCredit продолжает сокращать свое присутствие в России, выполняя требования европейских регуляторов и итальянских властей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава UniCredit Андреа Орчел заявил, что прекращение боевых действий на Украине может позволить банку получить лучшие условия для продажи российских активов.