UniCredit увидел шанс на уход из России после завершения боевых действий

FT: UniCredit планирует ускорить продажу российских активов после прекращения боев на Украине

Tекст: Елизавета Шишкова

Орчел в интервью Financial Times отметил, что завершение конфликта поможет ускорить процесс ухода с российского рынка, так как предоставит более нормальные условия для всех сторон, сообщает РБК.

Онподчеркнул, что банк неизменно намерен завершить процесс ухода из России. «Мы в процессе ухода и завершим его. Мы не можем вернуться», – заявил он. UniCredit действует в России через дочерний ЮниКредит Банк, входящий в список системно значимых банков страны.

С 2022 года, после начала военной операции на Украине, банк активно рассматривает возможность ухода с российского рынка. В последние три года UniCredit вел переговоры с различными контрагентами, но из-за санкций и других сложностей решение не было найдено.

Как отмечает Орчел, изменение политической обстановки может повысить привлекательность условий для продажи российского бизнеса, что позволит UniCredit ускорить свой выход из страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, итальянский банк UniCredit SpA подал иск в Европейский суд общей юрисдикции с просьбой разъяснить требования Европейского центрального банка по сокращению его присутствия в России.