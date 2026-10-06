Ложное сообщение о бомбе на полтора часа парализовало аэропорт Штутгарта

Tекст: Антон Антонов

«Молодой человек, сообщив о наличии бомбы, вызвал огромный транспортный коллапс в аэропорту Штутгарта и помешал тысячам людей продолжить путешествие», – говорится в материале dpa, которое уточняет, что проверка показала ложный характер сообщения.

В понедельник после прохождения контроля 24-летний пассажир, следовавший рейсом в Хургаду, заявил сотруднице аэропорта Штутгарта, что в его багаже находится бомба, из-за чего полиция эвакуировала людей из терминалов и приостановила вылеты и прилеты на полтора часа, передает РИА «Новости».

Представитель полиции Германии сообщил, что мужчину не допустили до рейса, а в отношении него начато расследование по подозрению в нарушении общественного порядка посредством угрозы совершения преступления; при этом пассажир пока находится на свободе.

По данным представителя аэропорта, инцидент затронул около 3 тыс. пассажиров и 29 рейсов: девять были полностью отменены, еще девять перенаправлены в другие аэропорты, а 11 вылетели с задержкой до трех часов, после завершения операции пассажирам пришлось проходить досмотр повторно.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пассажиров рейса из Анкары эвакуировали из самолета после записки о бомбе.

Угроза взрыва на самолете из Анкары не подтвердилась.

