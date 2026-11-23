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Теплоход «Сахалин» задержали во Владивостоке из-за долгов по зарплате
Во Владивостоке из-за многомесячных долгов по зарплате задержали теплоход
В порту Владивостока задержали принадлежащий российской компании теплоход «Сахалин» из-за многомесячных долгов по зарплате перед экипажем, сообщил председатель Тихоокеанской региональной организации Российского профсоюза моряков Валерий Березинский.
«Инспекторы государственного портового контроля при проверке выявили ряд нарушений и отказали судну в выдаче разрешения на выход в море до их устранения. На данный момент из шести замечаний ни одно не устранено», – заявил Березинский, передает «Интерфакс».
Экипаж теплохода состоит из 12 граждан России. Моряки обратились за помощью в профсоюз еще в начале ноября, когда судно находилось в Китае. Судовладелец не платил команде более двух месяцев, а долг перед некоторыми моряками достиг четырех месяцев.
Команда судна также жаловалась на тяжелые бытовые условия, нехватку пресной воды и продуктов питания. Кроме того, на теплоходе не соблюдалась минимальная численность экипажа. Само судно приписано к порту Владивосток.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее следователи организовали проверку после посадки теплохода «Русский Восток» на мель в Амурском заливе.
Также судебные приставы арестовали в порту Владивостока иностранное судно.
Кроме того, власти Эстонии разрешили задержанному судну Baltic Spirit с экипажем из россиян покинуть порт.