Диетолог назвал опасные в жару продукты

Диетолог Гинзбург дал рекомендации по правильному питанию в жару

Tекст: Татьяна Косолапова

Синоптики спрогнозировали в Москве жаркий четверг. В этот день воздух в столице прогреется до 31 градуса при небольшой облачности. В ночные часы столбики термометров опустятся до 18 градусов. В Московской области температура будет варьироваться от 26 до 31 градуса.



«Есть продукты, после которых выделяется довольно много тепла, а значит и увеличивается разогрев тела. В жару это нехорошо, человек хуже ее переносит. А если у человека есть сердечно-сосудистое заболевание или заболевание дыхательной системы, такой избыток тепла может стать критическим. Прежде всего сюда относятся специи, а также жирная, мясная пища, жареная, обильно перченая и соленая», – говорит Гинзбург.

Также, продолжает он, очень часто люди в жаркую погоду пьют недостаточное количество воды. У большинства людей просто нет привычки делать это регулярно, что необходимо исправить каждому человеку. Так лучше всегда держать бутылку воды под рукой и делать несколько глотков каждый раз, когда вспоминаешь об этом.

«Человек может, не замечая жажды, игнорировать воду, а потеря жидкости – это естественный способ охлаждения, который тогда оказывается некомпенсированным. Плюс, часто наблюдается злоупотребление соленой пищей: соль задерживает в организме воду, ее концентрация растет, вместе с ней повышается давление, поэтому и количество этого продукта следует снизить», – отмечает эксперт.

Врач уточняет, что воды в рационе должно быть много не только в виде жидкости, но и в продуктах. Большое ее количество содержат овощи, фрукты, зелень и ягоды. И не стоит бояться не наесться такой «вегетарианской диетой», ведь в жару у человека физиологически снижается аппетит: потребность в разогреве тела отпадает, а значит, и калорий нужно меньше.

«Еще в жару хороши молочные и кисломолочные продукты, а также сытные, но нетяжелые каши – овсянка, гречка. Такой рацион условно называют в медицине молочно-растительной или противовоспалительной диетой. В отношении изотоников и подсоленных напитков скажу так: для обычного человека, который не работает в горячем цехе и не участвует в экстремальных велогонках, восполнение электролитов из пищи вполне достаточно. При интенсивных нагрузках на жаре можно рассмотреть минеральную воду с высоким содержанием магния, например, такие как боржоми или нарзан», – резюмировал Гинзбург.

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