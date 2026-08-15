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Российские БПЛА поразили склады с ГСМ и патрульный катер в портах Украины
Российские вооруженные силы при помощи БПЛА дальнего действия поразили склады в порту Одессы, а также патрульный катер, привлекавшийся к проводке морских судов с грузами военного назначения, сообщило Министерство обороны.
Российские военные продолжают наносить удары беспилотниками большой дальности по портовой инфраструктуре и морским судам, задействованным в интересах Вооруженных сил Украины, сообщает Минобороны.
Вечером 14 августа был поражен склад с горюче-смазочными материалами в порту Южный, предназначенный для украинской армии. В порту Одессы уничтожен патрульный катер, который привлекался к проводке морских судов с военными грузами.
Ночью 15 августа удары продолжились. В Измаиле поражена портовая инфраструктура, используемая для хранения, погрузки и транспортировки военных грузов и горючего. Кроме того, в порту Одессы уничтожен склад с военно-техническим имуществом.
Накануне российские военные уничтожили крупный резервуар с горюче-смазочными материалами в порту Одессы.
Ранее российские военные уничтожили пункт управления украинского флота в порту Рени.
Кроме того, ударные беспилотники атаковали железнодорожную станцию порта Измаил.
Норвежские СМИ сообщили, что удары российских войск по дунайским портам Рени и Измаил в Одесской области могут привести к дальнейшей изоляции Украины от морских маршрутов.