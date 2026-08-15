В ОП призвали ввести выплаты для родителей школьников к 1 сентября

В Общественной палате предложили ввести единовременную выплату к 1 сентября

Tекст: Вера Басилая

Рыбальченко заявил, что единовременная финансовая помощь для подготовки к учебному году должна охватывать все семьи с детьми школьного возраста. По его словам, подготовка к новому учебному году требует значительных расходов, передает ТАСС.

Сейчас подобные меры поддержки действуют не во всех регионах и касаются в основном льготных категорий, например, многодетных семей, подчеркнул Рыбальченко. На федеральном уровне единовременное пособие в размере 10 тыс. рублей выплачивалось лишь однажды, в 2021 году.

«Родители до сих пор помнят и ожидают возобновления таких выплат. Конечно, стоило бы их предусмотреть, причем не только для родителей с низкими доходами, а для всех родителей», – подчеркнул Рыбальченко.

Глава комиссии отметил, что сборы в школу обходятся в 20-30 тыс. рублей, при этом только форма может стоить около 17 тыс. рублей. По его мнению, выплата в 10 тыс. рублей стала бы существенной поддержкой. Он также предложил направлять эти средства на покупку товаров отечественного производства.

В 2026 году правительство не предусмотрело единой федеральной выплаты к школе.

На фоне этого злоумышленники начали массово рассылать родителям сообщения о несуществующих государственных пособиях.

Месяцем ранее Сергей Рыбальченко предложил увеличить базовые суммы материнского капитала для многодетных семей.