На «АвтоВАЗе» запустили установку панорамной крыши для Azimut

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» завершил установку автоматизированного оборудования для монтажа панорамной крыши на кроссовер Lada Azimut, передает РИА «Новости».

Компания отмечает, что новая система позволяет устанавливать крышу всего за четыре минуты без остановки главного конвейера: кузов автомобиля подается на отдельный участок, где автоматический манипулятор выполняет монтаж и затяжку крепежа по периметру крыши.

В пресс-службе пояснили, что уникальный стенд был специально спроектирован под проект Lada Azimut, а все работы по установке и настройке оборудования выполнил российский подрядчик, сотрудничающий с большинством автопроизводителей страны. Это решение позволит повысить производительность и качество сборки.

Azimut станет первой моделью Lada, оснащенной панорамной крышей и сдвижным люком. Такой опцией планируется оснастить примерно 40% всех выпускаемых автомобилей этой модели. Кроссовер создан на платформе Vesta и будет комплектоваться двигателями собственного производства объемом 1,6 и 1,8 литра мощностью 120 и 132 лошадиные силы. Старт серийного производства Azimut намечен на сентябрь 2026 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российский автоконцерн направил более 500 млн рублей на модернизацию производственных линий для выпуска нового кроссовера.

Предприятие анонсировало внедрение технологии лазерной сварки для установки панорамной крыши на эту модель.

Серийное производство автомобилей Lada Azimut начнется в первой половине 2026 года.