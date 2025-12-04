Британия и Норвегия договорились отслеживать подлодки России

Поведение всех четырех ключевых игроков дипломатического процесса (Украины, Европы, США и России) настолько предсказуемо, что возникает эффект тоннельного движения, когда сплетение четырех позиций ведет переговорный процесс к абсолютно закономерному финалу.11947 комментариев
Британия и Норвегия подписали соглашение о слежении за российскими подлодками
ВМС Британии и Норвегии создали объединенный флот для круглосуточного наблюдения за подводными лодками России и защиты критической инфраструктуры, сообщили в Минобороны Британии.
Совместный флот из 13 боевых кораблей Британии и Норвегии приступил к патрулированию Северной Атлантики. Согласно заявлению британского Минобороны, которое цитирует РИА «Новости», восемь фрегатов входит в состав флота Британии, пять принадлежит Норвегии.
Все корабли оснащены современными автономными системами, которые предназначены для наблюдения за российскими подводными лодками и обеспечения безопасности инфраструктуры.
Патрулирование развернуто на участке вод между Гренландией, Исландией и Британией, где, как отмечается, фиксируется высокая военно-морская активность России. В рамках соглашения Британия также принимает участие в программе разработки норвежских беспилотных тральщиков, направляет морпехов на зимние учения в Норвегию и осваивает новейшие норвежские ракеты.
В официальном заявлении говорится: «Объединенный флот будет следить за российскими подводными лодками и защищать критически важную инфраструктуру в Северной Атлантике». Дополнительные мероприятия по интеграции новых технологий и обмену опытом уже запланированы для усиления сотрудничества.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 20 ноября российское океанографическое судно «Янтарь» уже оказалось под наблюдением британских военных у северных берегов Шотландии с привлечением истребителей и фрегата.
Ранее Британия отработала сценарии атаки на Россию в Норвегии на фоне обсуждения угрозы в Арктике.
А в августе Норвегия выбрала Британию стратегическим партнером и заключила сделку на поставку фрегатов типа 26 на сумму 10 млрд фунтов стерлингов.