Politico сообщила о подготовке Британии атаковать Россию в Норвегии

Tекст: Дмитрий Зубарев

Британские военные стратеги провели учения на военной базе Бодо, расположенной в глубоко укрепленной горе на севере Норвегии, передает Politico.

В маневрах участвовали министры обороны и генералы стран Северной Европы. Им предложили смоделировать ситуацию: через год после воображаемого перемирия на Украине появляются признаки пророссийских беспорядков в соседней стране.

Участники тренировок получили пакеты с газетными публикациями, разрозненными разведданными и сообщениями в соцсетях и должны были выбрать шаги реагирования. Прямую угрозу представляли инциденты прошлого года – атака на подводный кабель в Балтийском море, нарушения воздушного пространства НАТО российскими беспилотниками и самолетами, а также рост числа российских судов у берегов Британии.

По словам министра обороны Британии Джона Хили, страны Северной Европы ежедневно сталкиваются с российским военным присутствием. «Мы – те государства, которые могут лучше всех оценить риски, отреагировать на угрозы и вовлечь НАТО для более серьезного рассмотрения ситуации», – заявил Хили.

Особое внимание на учениях уделяли тактике «гибридной войны» и развитию нестандартных способов противодействия в условиях, когда НАТО, включающее 32 государства, не всегда способно быстро реагировать. Созданные под руководством Британии Силы совместного экспедиционного реагирования (JEF) должны стать оперативным механизмом для отражения таких вызовов.

Эксперты отмечают, что Россия наращивает гибридную активность в Арктике, а также что оттаивание ледов наращивает соперничество за ресурсы региона с участием не только России, но и США и Китая.

Как писала газета ВЗГЛЯД, британские и канадские инструкторы готовили украинскую диверсионно-разведывательную группу.

Британия отменила размещение своего военного контингента на Украине.

Британия отправила Украине сотни ракет для ПВО на пять месяцев раньше срока.