    Визит Путина в Китай закрепит новый баланс сил
    В Белоруссии стартовали учения ОДКБ
    Трамп разместил загадочный пост с фразой о грядущем событии
    Экономист Двинский: Мигранты становятся тормозом экономики, а не ее двигателем
    Си Цзиньпин лично встретил Путина на площадке саммита ШОС (видео)
    WSJ выяснила, кто получает отчеты Уиткоффа о его визитах в Кремль
    ВС России значительно продвинулись в Сумской области
    Белый дом заподозрил лидеров Европы в попытках срыва переговоров по Украине
    Трамп и Моди разозлились друг на друга из-за Нобелевской премии мира
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Политическое украинство не может быть цивилизованным

    Даже презирающие национализм предприниматели и глубоко русские чиновники на Украине не желали связываться с гуманитарной сферой как с малоприбыльной и не статусной. Поэтому она и оказалась в безраздельном распоряжении носителей политического украинства.

    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Запад всегда был плохой копией Востока

    То, что новые технологии нужно применять в интересах всего общества, Запад так и не понял. Вместо последовательного расширения ареалов цивилизации человечество получило безумную гонку, в ходе которой стремительно росло богатство нескольких сотен семей Западного мира.

    Иван Тимофеев Иван Тимофеев После Аляски готовится новый расклад международных отношений

    Саммит лидеров России и США на Аляске вывел ситуацию в отношениях мировых центров силы в новую реальность, хотя сама по себе она является неустойчивой. Чем характеризуется очередной транзит международных отношений и какие карты на руках у его участников?

    31 августа 2025, 15:25 • Новости дня

    Норвегия объявила о покупке британских фрегатов типа 26

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Норвегия выбрала Великобританию в качестве стратегического партнёра для приобретения фрегатов типа 26, заключив сделку на 10 млрд фунтов стерлингов.

    Норвегия заключит сделку на покупку британских фрегатов типа 26, передает РИА «Новости». В официальном заявлении правительства говорится: «Правительство Норвегии выбрало Великобританию в качестве стратегического партнера для приобретения новых фрегатов. Покупка британских фрегатов станет крупнейшей на сегодняшний день инвестицией Норвегии в обороноспособность».

    Поставка фрегатов типа 26 в Норвегию запланирована на 2030 год. До заключения соглашения рассматривалась возможность приобретения кораблей у Франции, Германии и США.

    Премьер-министр Британии Кир Стармер сообщил в социальной сети Х, что сумма сделки между странами составит 10 млрд фунтов стерлингов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посольство России обвинило Норвегию в эскалации конфликта на Украине. Правительство Норвегии предложило направить Киеву 8,35 млрд долларов. Норвегия и Германия решили профинансировать закупку двух зенитно-ракетных комплексов Patriot для Украины.

    29 августа 2025, 17:19 • Новости дня
    Министр обороны наградил Безрукова медалью

    Сергей Безруков и Галина Бокашевская получили медали Минобороны РФ

    Министр обороны наградил Безрукова медалью
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Артисты театра были отмечены наградами Минобороны за укрепление боевого содружества и поддержку морального духа военных.

    Министр обороны России Андрей Белоусов подписал приказ о награждении Сергея Безрукова и Галины Бокашевской медалями «За укрепление боевого содружества», передает ТАСС.

    Сообщается, что медали вручены за значительный вклад в поддержание морального духа участников спецоперации на Украине и их семей. Официальный документ был оглашен во время сбора труппы Московского губернского театра.

    В Министерстве обороны подчеркнули важность работы творческих коллективов и их руководителей для повышения морального состояния военных и их близких. Медаль «За укрепление боевого содружества» учреждена в 1995 году и вручается за выдающиеся заслуги в области военного сотрудничества.

    Сергей Безруков занимает пост художественного руководителя МГТ с 2010 года, активно развивает театр и поддерживает молодых актеров. Галина Бокашевская – заслуженная артистка России, известная своими ролями в знаковых постановках театра.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Сергей Безруков сообщил, что участвует в съемках сериала «Трудно быть богом», стартовавших в Иране и завершающихся в России. Артист также опубликовал фото с рыбалки на Дону, что вызвало обсуждение возможного нарушения запрета на ловлю рыбы с моторной лодки. Безруков и Александра Урсуляк стали лауреатами премии «Золотой орел» за 2024 год за исполнение главных ролей.

    28 августа 2025, 20:18 • Новости дня
    Белоусову показали систему автоматического полета дронов без оператора

    Министру обороны России продемонстрировали систему автоматического управления беспилотниками группировки «Центр»

    Во время инспекции командования «Центр» Андрею Белоусову представили уникальную систему, способную управлять полетом дронов по координатам без участия оператора.

    Министр обороны РФ Андрей Белоусов во время визита к военной группировке «Центр» ознакомился с новейшей разработкой, сообщает РИА «Новости». Речь идет о системе, которая обеспечивает автоматический полет беспилотных летательных аппаратов и их групп по заданным координатам без необходимости вручного управления со стороны оператора.

    В сообщении Министерства обороны отмечается, что система позволяет координировать действия дронов максимально автономно.

    Кроме того, министру обороны продемонстрировали наземные робототехнические комплексы, которые способны доставлять материально-технические средства и провизию на передовую, осуществлять дистанционное минирование, устанавливать невзрывные заграждения и уничтожать укрепления противника с использованием мощных кумулятивных зарядов.

    Белоусов лично поблагодарил командование и военнослужащих за успешное выполнение боевых задач и вручил государственные награды отличившимся бойцам, проявившим мужество и героизм в зоне спецоперации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на выставке «Дрон экспо – 2025» в Казани показали устройство, которое может получать видеосигнал с вражеских FPV-дронов и выводить его на экран оператора. Российские беспилотники Supercam вызвали интерес у стран постсоветского пространства, Персидского залива и Юго-Восточной Азии, что демонстрирует растущий экспортный потенциал. В Белоруссии создали технологию, способную выявлять угрозу от беспилотников даже в условиях «радиомолчания».

    30 августа 2025, 13:50 • Видео
    Переговоры о мире: как хитрит Европа?

    Переговоры по урегулированию на Украине разделены на два направления: на одном обсуждают «гарантии безопасности для Украины, на другом – вывод ВСУ из Донбасса. Цель Владимира Зеленского и стран ЕС сорвать этот процесс. Чтобы перетянуть на свою сторону президента США Дональда Трампа, они идут на хитрость.

    30 августа 2025, 12:28 • Новости дня
    ВС России взяли под контроль Камышеваху в Донбассе

    Минобороны сообщило об освобождении Камышевахи силами группировки Восток

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские войска успешно освободили населенный пункт Камышеваха в Донецкой Народной Республике, выбив противника из занимаемых позиций.

    Официальная информация поступила от Министерства обороны, передает РИА «Новости». По данным ведомства, подразделения группировки войск «Восток» провели наступательную операцию и заняли Камышеваху в ДНР.

    В сообщении отмечается, что российские военные установили полный контроль над населенным пунктом в результате активных наступательных действий.

    В сводке министерства обороны говорится: «Подразделения группировки войск „Восток“ в результате наступательных действий освободили населенный пункт Камышеваха Донецкой Народной Республики».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения Южной группировки освободили населенный пункт Нелеповка в Донецкой народной республике.

    За последние сутки украинские силы понесли значительные потери личного состава и военной техники на различных направлениях в зоне спецоперации.

    Украинская группировка войск в Камышевахе оказалась в крайне сложной ситуации после недавних успехов российских войск в Запорожском.

    30 августа 2025, 10:56 • Новости дня
    Стало известно о ликвидации наемников из Испании ударами ФАБ-3000

    В Днепропетровской области уничтожена часть испанской роты ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате авиаударов по району села Терновое были ликвидированы по меньшей мере 15 иностранных наемников, прибывших из Испании.

    Об уничтожении части роты наемников из Испании в составе ВСУ ударами ФАБ-3000 в Днепропетровской области сообщили российские силовые структуры, передает ТАСС. Удары были нанесены по району села Терновое после получения информации о прибытии туда иностранных боевиков.

    По словам представителей силовых структур, «по району села Терновое после получения информации о переброске испанских наемников были нанесены удары ФАБ-3000, уничтожена часть недавно переброшенной роты».

    Силовики уточнили, что в результате атаки не менее 15 наемников погибли, еще 10 получили тяжелые ранения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска атаковали временные позиции ВСУ в ДНР, применив ракеты ОТРК «Искандер», ФАБ-500 и БПЛА «Герань», уничтожив значительное количество техники и личного состава.

    Трехтонная авиабомба ФАБ-3000 полностью разрушила штаб 77-й бригады ВСУ, располагавшийся в подвале школы в селе Лесная Стенка в Харьковской области.

    Вооруженные силы России нанесли авиационные удары по позициям ВСУ в ДНР и Черниговской области, уничтожив пункты временной дислокации и склад БПЛА.

    30 августа 2025, 11:05 • Новости дня
    ВСУ атаковали Белгородскую область дронами, есть погибший и раненые

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате серии атак украинских беспилотников на населенные пункты Белгородской области за сутки зарегистрированы гибель одного и ранения семи человек.

    За последние сутки в Белгородском районе атаки дронов ВСУ пришлись на несколько поселков и сел, в том числе Майский, Малиновку, Октябрьский, Красный Октябрь, Никольское, Отрадное и Таврово. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    «В селе Красный Октябрь от удара дрона погиб мирный житель. В поселке Октябрьский в результате атаки FPV-дрона на автомобиль пострадали двое мужчин. Они продолжают лечение в областной клинической больнице», – написал Гладков в своем Telegram-канале.

    В Борисовском районе мужчина был ранен из-за детонации FPV-дрона, он находится в больнице. Еще одна женщина получила травмы при атаке дрона на автомобиль на трассе Становое – Новоалександровка, она госпитализирована в городскую больницу Белгорода.

    В Грайворонском округе дрон атаковал автомобиль на коммерческом объекте, пострадали две женщины, одна госпитализирована. В Шебекинском округе дрон ранил мужчину, ему оказана амбулаторная помощь. Также зафиксированы массовые атаки и обстрелы в Валуйском, Волоконовском, Краснояружском районах и в городе Новый Оскол, повреждена железнодорожная цистерна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России перехватило и уничтожило 86 украинских беспилотников самолетного типа над рядом российских регионов и Черным морем. В Головчино двое мирных жителей пострадали после атаки дрона на автомобиль на коммерческом объекте. В поселке Октябрьский Белгородского района двое мужчин пострадали в результате удара FPV-дрона ВСУ по машине.

    29 августа 2025, 18:23 • Новости дня
    Назван масштаб повреждений инфраструктуры предприятий ВПК Украины

    Инфраструктура 62% ключевых предприятий ВПК Украины повреждена ударами

    Tекст: Денис Тельманов

    Существенный урон был нанесен украинскому военно-промышленному комплексу после ударов по десяткам ключевых объектов.

    Как сообщает ТАСС, министр обороны России Андрей Белоусов на заседании коллегии Минобороны сообщил о серьезных повреждениях в инфраструктуре предприятий ВПК Украины. По его словам, в текущем году было нанесено тридцать пять массированных и групповых ударов по 146 критически важным объектам противника.

    Министр отметил: «Нанесен существенный урон военной и промышленной инфраструктуре киевского режима. В результате повреждена инфраструктура 62% ключевых предприятий военно-промышленного комплекса Украины».

    Белоусов подчеркнул, что эти удары существенно осложнили функционирование украинской оборонной промышленности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация Дональда Трампа не стала осуждать удары России по объектам в Киеве, объяснив это ответом на атаки на российские НПЗ.

    В ночь на пятницу в Днепропетровске был поврежден один из объектов инфраструктуры. В результате взрывов в Винницкой области на Украине были повреждены несколько энергетических объектов, что привело к отключению электричества для 60 тыс. жителей в 29 населенных пунктах.

    30 августа 2025, 13:08 • Новости дня
    Минобороны сообщило о массированном ударе по объектам ВСУ ночью

    Стало известно о поражении ключевых предприятий и аэродромов Украины

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские войска нанесли комплексный удар высокоточным оружием по предприятиям ракетной промышленности и аэродромам на Украине, уничтожив все намеченные объекты.

    Массированный удар был совершен силами ВС России по объектам ракетной и авиационной промышленности, а также по военным аэродромам Украины, передает Telegram-канал Минобороны России. Все цели были поражены, заявили в ведомстве.

    Группировка войск «Север» нанесла поражение подразделениям ВСУ в Сумской области, уничтожив до 185 военнослужащих, две бронированных машины, семь автомобилей и шесть артиллерийских орудий. Уничтожены радиолокационная станция, склад боеприпасов и четыре склада материальных средств.

    На Харьковском направлении были поражены механизированные и мотопехотные бригады ВСУ в районе Казачьей Лопани и Волчанска. Потери составили до 185 человек и несколько единиц техники.

    Группировка «Запад» улучшила тактическое положение, нанеся поражение соединениям ВСУ в Харьковской области и ДНР. Потери противника превысили 270 человек, уничтожены десять бронированных машин, семь артиллерийских орудий, шесть станций РЭБ и семь складов боеприпасов.

    Группировка «Юг» заняла более выгодные позиции, уничтожено свыше 200 военнослужащих, две бронированные машины, девять автомобилей и пять артиллерийских орудий, ликвидированы два склада боеприпасов и три склада материальных средств.

    Подразделения «Центр» улучшили положение на переднем крае, уничтожив до 405 военнослужащих ВСУ, танк, пять бронированных машин, включая американский бронетранспортер М113, шесть автомобилей и три артиллерийских орудия.

    Подразделения «Восток» освободили населенный пункт Камышеваха в ДНР. Потери противника составили более 250 военнослужащих, две бронированные машины, шесть автомобилей и шесть артиллерийских орудий. В Днепропетровской и Херсонской областях российские войска поразили соединения ВСУ, уничтожив свыше 80 бойцов, 13 автомобилей и артиллерийское орудие.

    Оперативно-тактическая авиация, дроны, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по складам боеприпасов, пунктам хранения беспилотников и местам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 152 районах.

    Средствами ПВО были сбиты управляемая авиабомба, четыре ракеты «Нептун» и 233 беспилотника. С начала СВО уничтожено 666 самолетов, 283 вертолета, 80 600 беспилотников, 24 878 танков и других бронированных машин, 1 588 РСЗО, 29 088 орудий артиллерии и минометов, 40 681 единица военной автомобильной техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате авиаударов по району села Терновое были ликвидированы по меньшей мере 15 иностранных наемников, прибывших из Испании.

    Потери вооруженных сил Украины в боях с группировкой российских войск «Север» за сутки составили более 190 человек.

    Штурмовые подразделения ВДВ продвинулись на 200 метров в Юнаковке и заняли два здания, а общее продвижение войск «Север» отмечено сразу на нескольких участках фронта.

    29 августа 2025, 19:10 • Новости дня
    Вэнс: Россия и США сократили число разногласий по Украине

    Вэнс заявил о сокращении разногласий по гарантиям и уступкам на Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    В ходе переговоров с участием спецпосланника США стороны оставили нерешенными вопросы безопасности и территориальных уступок, что отметил американский вице-президент.

    Россия и США смогли существенно сократить число разногласий по урегулированию конфликта на Украине, сообщил вице-президент США Джей Ди Вэнс, передает ТАСС. По словам Вэнса, переговоры проходили с участием спецпосланника президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа.

    «Результатом его (Уиткоффа – прим. ТАСС) переговоров стало то, что мы сузили список открытых вопросов относительно войны между Россией и Украиной до ряда четко определенных проблем, а именно гарантий безопасности и территориальных уступок», – сказал Вэнс.

    Он уточнил, что продолжающиеся обсуждения теперь сосредоточены на обеспечении гарантий безопасности и урегулировании вопроса территориальных уступок. Другие детали или сроки будущих переговоров Вэнс не привел.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация Дональда Трампа не стала резко осуждать удары России по объектам в Киеве и объяснила действия Москвы ответом на атаки по российским НПЗ.

    Мария Захарова порекомендовала обратиться к американской стороне за разъяснениями недавних заявлений вице-президента США Джей Ди Вэнса. Заявления президента Финляндии Александра Стубба о будущем отношений с Россией вызывают обеспокоенность и напоминают о психологической непереносимости, отметила Захарова.

    30 августа 2025, 10:19 • Новости дня
    Бельгия выделила 100 млн евро на закупку в США оружия для Киева

    Бельгия направила 100 млн евро на закупку оружия у США для Украины

    Tекст: Денис Тельманов

    Бельгийские власти приняли решение о значительном финансировании закупок вооружения для украинской армии у американских производителей.

    Бельгия выделила сто миллионов евро на закупку американского оружия для нужд вооруженных сил Украины, передает ТАСС.

    Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево, прибыв на неформальную встречу глав МИД Евросоюза в Копенгагене, сообщил о новом пакете поддержки.

    Прево заявил: «Правительство Бельгии выделило сто миллионов евро для программы закупок у США оружия для Украины».

    Министр также отметил, что эти средства направлены на поддержку Киева в условиях продолжающейся спецоперации на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты предоставляют Украине вооружения, которые позволяют наносить удары «глубже» по территории России.

    Европейский союз планирует значительно увеличить закупки военного и оборонного оборудования у США при поддержке правительства Соединенных Штатов.

    Владимир Зеленский рассказал о предложенной США программе по совместному производству дронов, предусматривающей выпуск 10 млн аппаратов ежегодно.

    30 августа 2025, 15:55 • Новости дня
    Рогов объяснил отказ Зеленского от мира личными мотивами

    Рогов заявил о желании Зеленского зачистить политическое поле Украины

    Tекст: Денис Тельманов

    Владимир Рогов обвинил Владимира Зеленского в затягивании мирных переговоров из-за стремления устранить политических соперников и удержать полный контроль над страной.

    Владимир Зеленский затягивает переговоры по урегулированию конфликта на Украине из-за личных интересов, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов, передает РИА «Новости».

    Рогов утверждает, что Зеленский продолжает боевые действия и намерен оттягивать мирный процесс до завершения зачистки политического поля, чтобы установить гарантированный контроль над внутренней ситуацией в случае проведения выборов.

    «Зеленский продолжает боевые действия и будет затягивать переговорный процесс до того момента, пока не будет уверен, что в случае проведения выборов, которые должны быть проведены сразу после наступления мира, он закончит зачистку политического поля и установит гарантированный контроль над внутриполитической ситуацией. Когда Зеленский поймет, что его власти ничего не угрожает, тогда вероятность наступления мира увеличится», – заявил Рогов.

    Рогов также отметил, что Зеленский по-прежнему надеется удержать фронт и не допустить потери крупных территорий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала закрепление в украинском законе термина «рашизм». Страны Запада обсуждают условия предоставления гарантий безопасности для Украины и не могут прийти к единой позиции. Турецкий президент подтвердил намерение Анкары поддерживать переговорные инициативы между Москвой и Киевом.

    29 августа 2025, 01:57 • Новости дня
    Марочко сообщил о серьезном давлении на ВСУ с востока Константиновки

    Tекст: Ирма Каплан

    Российские военные активно давят на дислоцированную в Константиновке группировку ВСУ с нескольких направлений, особенно это ощутимо с востока и юго-запада, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

    «Сейчас идет давление серьезное с восточной части Константиновки. Также наши войска поджимают с юго-западной части Константиновки. То есть помимо малого огневого мешка формируется серьезный котел вокруг самой Константиновки», – сообщил он ТАСС.

    Марочко добавил, что освобождение населенного пункта Нелеповка формирует огневой мешок для группировки ВСУ между этим поселением и Часовым Яром в ДНР.

    «Прежде всего, это очередной населенный пункт на пути к освобождению населенного пункта Константиновка. Также сейчас сформирован полноценный огневой мешок между Часовым Яром и данным населенным пунктом, в котором могут оказаться украинские боевики, которые находятся на данном направлении», – добавил он.

    Напомним, 28 августа в результате действий подразделений Южной группировки освобожден населенный пункт Нелеповка в Донецкой народной республике.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯ, этого российские войска освободили Филию в Днепропетровской области, а также освободили Клебан-Бык и Среднее в ДНР.

    29 августа 2025, 17:51 • Новости дня
    Белоусов сообщил об увеличении поставок тактических БПЛА в войска

    Белоусов заявил о росте поставок тактических БПЛА в ВС РФ

    Tекст: Денис Тельманов

    Министерство обороны России увеличило поставки тактических беспилотников в войска, что уже положительно влияет на эффективность боевых действий.

    Объемы поставок тактических беспилотных летательных аппаратов в российские войска значительно увеличены, передает ТАСС. Министр обороны Андрей Белоусов отметил, что это уже положительно отразилось на ходе ведения боевых действий.

    «Значительно нарастили объемы поставок в войска тактических БПЛА. Это, безусловно, положительно отразилось на ходе ведения боевых действий», – заявил Белоусов.

    Он подчеркнул, что Минобороны должно завершить создание эффективной системы обеспечения войск беспилотниками, включая логистику и ремонт. По словам министра, необходимо также ускорить подготовку расчетов операторов БПЛА и завершить необходимые организационно-штатные мероприятия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на выставке «Дрон экспо – 2025» в Казани показали устройство, позволяющее перехватывать видеосигнал с вражеских FPV-дронов и выводить его на экран оператора.

    Украинские подразделения вынуждены модернизировать беспилотники самостоятельно, потому что западные поставки включают в основном устаревшие модели. Российские военные используют современные средства радиоэлектронной борьбы и защитные сетки для эффективной нейтрализации угрозы со стороны беспилотников.

    29 августа 2025, 12:02 • Новости дня
    Глава УВЗ заявил о подъеме танкостроения в России
    Глава УВЗ заявил о подъеме танкостроения в России
    @ Рамиль Ситдиков/POOL/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    К 105-летию отечественной танковой отрасли предприятия концерна «Уралвагонзавод» увеличили выпуск бронетехники на фоне спецоперации на Украине и системной модернизации.

    Генеральный директор концерна «Уралвагонзавод» (УВЗ) Александр Потапов сообщил, что отечественное танкостроение, пройдя через множество испытаний за 105 лет, сегодня находится на подъеме, передает ТАСС.

    Потапов подчеркнул, что боевые машины концерна, такие как Т-72Б3М, Т-80БВМ, Т-90М, БМПТ и БРЭМ, успешно проявляют себя на полях специальной военной операции, а предприятия продолжают укреплять обороноспособность России.

    В УВЗ заявили, что концерн остается единственным производителем танков и гусеничной бронетехники в России, включающим конструкторские бюро, научно-исследовательские институты, разработчиков электроники и ремонтные заводы. По данным организации, только нижнетагильский «Уралвагонзавод» выпустил свыше 100 тыс. боевых машин, что стало мировым рекордом.

    В концерне отметили, что вся техника УВЗ обладает значительным потенциалом для модернизации: за последние три года в конструкции танков внедрено более 200 изменений, направленных на повышение мощности, защищенности и маневренности. Объемы производства и поставок техники в войска значительно увеличились с началом специальной военной операции.

    Кроме того, в УВЗ ведутся перспективные разработки новых бронированных машин с применением современных технологий и учетом опыта реальных боевых действий. В концерне считают, что эти разработки помогут сохранить лидирующие позиции российского танкостроения в будущем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители Уралвагонзавода заявили о мировой уникальности танка Т-90М. УВЗ решил показать новые разработки на выставке MILEX 2025 в Минске. Танки Т-80БВМ сорвали атаку вооруженных сил Украины на Южно-Донецком направлении.

    29 августа 2025, 21:25 • Новости дня
    ВСУ атаковали дронами и обстреляли 17 пунктов в Белгородской области

    Tекст: Денис Тельманов

    Семнадцать населенных пунктов в Белгородской области подверглись ударам и атакам дронами, в результате которых пострадал один человек и зафиксированы разрушения.

    Украинские военные обстреляли и атаковали дронами 17 населенных пунктов в семи районах Белгородской области, передает РИА «Новости».

    Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что в селе Муром Шебекинского округа в результате атаки дрона был ранен мужчина, доставленный в больницу с минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги. В городе Шебекино FPV-дрон нанес удар по стоянке предприятия, в результате чего загорелась кабина грузового автомобиля.

    В селе Новая Таволжанка поврежден гараж на территории домовладения, а также зафиксирован обстрел села. В Белгородском районе дроны атаковали села Таврово, Отрадное и поселок Майский – там повреждены частные дома, автомобили и кровля соцобъекта. В Валуйском округе в хуторе Рябики FPV-дрон повредил легковой автомобиль, в селе Тимоново – грузовой автомобиль, а в селе Кукуевка произошла детонация FPV-дрона.

    Гладков рассказал, что в селе Почаево Грайворонского округа с беспилотника было сброшено взрывное устройство, а в селе Головчино поврежден фасад жилого дома. В поселке Борисовка дрон сдетонировал во дворе дома, в селе Новоалександровка FPV-дрон поразил частный дом, а в хуторе Климовое после атаки дрона пожар уничтожил жилой дом. На автодороге Короча – Белгород в результате атаки беспилотника загорелся грузовой автомобиль.

    В поселке Волоконовка дрон атаковал частный дом, вблизи села Ветчининово удар нанесен по территории предприятия, а в хуторе Екатериновка FPV-дрон поразил автомобиль.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО сбили пять БПЛА самолетного типа над Курской и Брянской областями, а также над Черным морем. За три часа силы ПВО уничтожили 13 украинских дронов над пятью регионами России.

    Десять населенных пунктов Белгородской области подверглись атакам украинских беспилотников, в результате чего были повреждены частные дома, автомобили и сельхозтехника, однако жертв нет.

    30 августа 2025, 11:28 • Новости дня
    Хинштейн сообщил о повреждении школы, почты, ДК и домов в Густомое Курской области

    ВСУ ночью обстреляли Густомой в Курской области, повреждены школа и дома

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате обстрела села Густомой в Курской области оказались повреждены социальные объекты и частное имущество, погибших и пострадавших не зарегистрировано.

    Обстрел села Густомой Льговского района Курской области произошел ночью, передает ТАСС. В результате атаки были повреждены остекление и фасады школы, отделения почты, местного ДК, частного дома, а также посечен автомобиль.

    Врио губернатора Александр Хинштейн отметил: «ВСУ ночью также обстреляли село Густомой Льговского района. Повреждены остекление и фасады школы, отделения почты, местного ДК, частного дома, посечен автомобиль».

    Из-за удара БПЛА оказалось нарушено электроснабжение в 33 населенных пунктах Мантуровского района, что затронуло около 8,6 тыс. человек. По словам Хинштейна, уже ночью электроснабжение было восстановлено по резервной схеме.

    Власти сообщили, что погибших и пострадавших в результате атаки нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник генсекретаря ООН Мирослав Енча заявил, что организация обеспокоена воздействием конфликта на Украине на гражданское население в России. ООН отметила, что не может проверить сообщения об атаках с украинской стороны.

    Семнадцать населенных пунктов в Белгородской области подверглись ударам и атакам дронами, в результате которых один человек пострадал и зафиксированы разрушения.

    Мировому лидерству России в экспорте пшеницы не страшна даже засуха

    Урожай зерновых и пшеницы радует в этом году аграриев. В прошлом году засуха привела к провальному сбору. Однако в этом году урожай ожидается высоким, даже несмотря на засуху. Ситуация на рынке интересная: урожай вытягивают не традиционные зерновые регионы на юге страны, а совершенно другие. Благодаря чему удается не упасть в зерно лицом? Подробности

    Алиев переписал историю Азербайджана в украинском стиле

    Азербайджанский лидер Ильхам Алиев назвал вхождение Азербайджана в состав СССР «оккупацией» и «вторжением русской армии». Это слом того исторического подхода, которого прежде придерживались в Баку, не желая портить отношения с Москвой. Видимо, Алиев считает, что портить больше нечего – и можно пойти по пути Украины. Подробности

    Безэкипажные катера вернули Россию в Дунай

    Россия уничтожила с помощью безэкипажного катера (БЭК) украинский разведывательный корабль проекта «Лагуна» «Симферополь». Для российских военных это первая подобная операция, ранее БЭКи для уничтожения кораблей противника не применялись. Как говорят эксперты, это только начало, а в будущем новыми целями ВМФ РФ могут стать украинские катера, подводные средства и береговая инфраструктура. Подробности

    Поляков пытаются спасти от новой бандеровской угрозы

    Польские власти резко ужесточают политику в отношении Украины. Пока только на уровне президента Кароля Навроцкого и в отношении только тех украинцев, кто переехал в Польшу после начала СВО. Но затем Варшава посягнет на основы украинского национализма, поскольку искренне боится за свое будущее. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Переговоры о мире: как хитрит Европа?

      Переговоры по урегулированию на Украине разделены на два направления: на одном обсуждают «гарантии безопасности для Украины, на другом – вывод ВСУ из Донбасса. Цель Владимира Зеленского и стран ЕС сорвать этот процесс. Чтобы перетянуть на свою сторону президента США Дональда Трампа, они идут на хитрость.

    • Битва титанов: Трамп против Сороса

      «Джордж Сорос и его замечательный радикально левый сын должны быть обвинены по закону… Они нанесли огромный ущерб нашей стране», – призвал президент США Дональд Трамп. Почему он решил бросить вызов Соросу только теперь?

    • Зеленский разрешил вывезти часть украинского генофонда

      Начиная с четверга украинские мужчины в возрасте 18-22 лет смогут покидать пределы Украины. Владимир Зеленский решился пойти на этот шаг и отпустить детей по нескольким причинам.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

