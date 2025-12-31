Минобороны сообшило об уничтожении двух ДРГ в Красноармейске и Роднинском

Tекст: Вера Басилая

Минобороны России заявило об уничтожении за сутки семи беспилотных летательных аппаратов с государственными флагами Украины в районах Красноармейска, Димитрова и Родинского, что было зафиксировано расчетами ударных БПЛА войск беспилотных систем. В ведомстве отметили, что Киев продолжает предпринимать попытки убедить жителей Украины и западные страны в якобы сохраняющемся присутствии украинских вооруженных формирований в этих населенных пунктах, несмотря на их освобождение российскими войсками, передает РИА «Новости».

Минобороны также сообщило об уничтожении двух диверсионно-разведывательных групп, которые пытались установить флаги Украины на фасадах зданий в Красноармейске и Родинском. Подчеркивается, что подобные действия представляют собой информационные провокации, направленные на создание видимости контроля над территорией.

Минобороны добавило, что попытки Киева не изменяют общей обстановки, а освобожденные города остаются под контролем российских военных структур.

Сотрудники ФСБ задержали троих диверсантов, завербованных Главным управлением разведки Украины, на территории Красноармейска в ДНР.

Бойцы подразделения «Центр» пресекли попытку прорыва украинских войск в Красноармейск. Вооруженные силы России уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу у границы Белгородской области.

Министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что Россия освободила Красноармейск, который считался символом сопротивления ВСУ.