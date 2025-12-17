Белоусов: Россия освободила символ сопротивления ВСУ – Красноармейск

Tекст: Алексей Дегтярёв

Российские войска взяли под контроль город Красноармейск, который являлся символом сопротивления как для украинской армии, так и для западных кураторов, сказал Белоусов, передает ТАСС.

Белоусов отметил, что освобождение Купянска в Харьковской области позволит увеличить полосу безопасности в этом регионе и снизит угрозу обстрелов северных районов ЛНР. По его словам, Купянск был стратегически важным узлом снабжения подразделений ВСУ, который противник безуспешно пытается вернуть.

Министр также сообщил, что сейчас ликвидируется окруженная группировка противника на левом берегу реки Оскол восточнее Купянска.

«Продолжается взятие под контроль города Красный Лиман. Его освобождение открывает путь для блокирования Славянска – важнейшего для ВСУ логистического центра», – добавил он.

Ранее Минобороны сообщало, что ВСУ пытались подобраться к освобожденному Купянску, но не преуспели.

Российские военные в освобожденном Красноармейске нашли заброшенный пункт управления FPV-дронами с оборудованием и боеприпасами.

Один из украинских военнопленных Александр Беляков пояснял, что солдаты ВСУ предпочитают не ходить поодиночке и сдаются группами при первой возможности.