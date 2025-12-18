  • Новость часаКаллас оценила шансы на изъятие Европой активов России
    Искусственный интеллект обнажил шаткость французской власти
    Guardian заявила о «запугивании» ГРУ России чиновников Бельгии и Euroclear
    Премьер Бельгии призвал Европу «прыгать вместе»
    Премьер-министр Финляндии извинился за расистский скандал
    Бельгия запретила Европе распоряжаться активами России без учета ее требований
    Каллас оценила шансы на изъятие Европой активов России
    Китай поддержал попавшую под американскую блокаду Венесуэлу
    Литва призвала ЕС к «смелым решениям» против Газпрома, Новатека и Лукойла
    Жители стран Запада почувствовали значительный рост стоимости жизни
    Борис Акимов Борис Акимов Многодетность на время или на всю жизнь

    Сегодня из законодательного посыла следует, что многодетность – это временное явление, связанное с экономическими лишениями членов семьи и поэтому требующее поддержки. Притом что в основе поддержки многодетной семьи должна быть идея уважения и, больше того, прославления многодетности.

    3 комментария
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Сталин вывел Россию на пик могущества, заплатив колоссальную цену

    18 декабря – верифицированная историками дата рождения Иосифа Сталина. По итогам его правления наша страна оказалась на пике своего могущества. Не отрицая личную ответственность советского руководства за экономические и политические просчеты, следует признать, что использованные подходы принесли свои плоды.

    49 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Европу терзает детский страх перед непонятным миром

    Взросление в новой европейской логике невозможно. Оно даже не обсуждается. Вопрос не «как нам стать взрослыми», а «как вернуть хорошую маму» в виде США с возможностью манипуляции через бабайку, в роли которого выступает, конечно, Россия.

    9 комментариев
    18 декабря 2025, 13:35 • Новости дня

    Бойцы «Центра» пресекли прорыв ВСУ в Красноармейск

    Бойцы «Центра» пресекли прорыв ВСУ в Красноармейск
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    За последние сутки были пресечены попытки прорыва штурмовых групп ВСУ по лесополосам со стороны Шевченко на северные окраины промзоны Красноармейска в ДНР, сообщили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Центр» продолжали уничтожение окруженного противника в микрорайонах «Восточный» и «Западный» Димитрова в Донецкой народной республике (ДНР). Проводится зачистка от разрозненных групп ВСУ Родинского и Светлого, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной, пехотной, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригадам морской пехоты, нацгвардии около Кутузовки, Сергеевки, Гришино, Вольного, Торецкого, Белицкого ДНР, Новопавловки и Новоподгородного Днепропетровской области.

    Потери противника при этом составили свыше 545 военнослужащих, пять бронемашин и два артиллерийских орудия.

    Подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям егерской бригады ВСУ и полка нацгвардии возле Алексеевки, Рыжевки, Варачино и Шостки Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны рядом с Прилипкой, Вильчей, Старым Салтовым, Великим Бурлуком и Волчанскими Хуторами.

    При этом противник потерял до 150 военнослужащих, бронемашину, два артиллерийских орудия, две станции РЭБ и израильскую радиолокационную станцию RADA, перечислили в оборонном ведомстве.

    Между тем подразделения группировки «Запад» нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах Благодатовки, Подолов, Ковшаровки, Богуславки, Купянска-Узлового, Нечволодовки Харьковской области и Красного Лимана ДНР.

    Потери украинских вооруженных формирований составили до 200 военнослужащих, американский бронетранспортер М113, две турецкие бронемашины Cobra, две станции РЭБ и два склада боеприпасов.

    Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной, двух горно-штурмовых бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии у Резниковки, Закотного, Кирово, Миньковки, Константиновки и Краматорска ДНР.

    Противник потерял более 195 военнослужащих, четыре бронемашины, три орудия полевой артиллерии, включая две американские 155 мм гаубицы М777, две станции РЭБ и три склада с боеприпасами.

    В то же время подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанесеня поражение живой силе и технике штурмовой бригады, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны поблизости от Андреевки, Гавриловки Днепропетровской области, Гуляй-поля и Косовцево Запорожской области.

    При этом ВСУ потеряли до 245 военнослужащих, четыре бронемашины и три склада матсредств, отчитались в Минобороны.

    Накануне президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны сообщил, что за этот год российские военные освободили более 300 населенных пунктов, включая крупные города, которые были превращены противником в укрепленные районы

    Министр обороны России Андрей Белоусов в свою очередь заявил, что Россия освободила символ сопротивления ВСУ – Красноармейск.

    17 декабря 2025, 15:40 • Новости дня
    Путин назвал европейских политиков «подсвинками»

    Путин заявил, что «европейские подсвинки» надеялись поживиться на развале России

    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    На расширенном заседании коллегии Минобороны президент России Владимир Путин заявил, что Запад начал боевые действия на Украине, рассчитывая добиться развала России.

    По словам Путина, «все полагали, что за короткий период времени Россию они разрушат, развалят», передает ТАСС. Президент также добавил, что европейские страны сразу же подключились к этой работе, надеясь получить выгоду при крахе России и взять так называемый исторический реванш за прежние утраты.

    «Все полагали, что за короткий период времени Россию они разрушат, развалят, – отметил глава государства. – А европейские подсвинки тут же включились в эту работу прежней американской администрации в надежде поживиться на развале нашей страны, вернуть себе что-то, что было утрачено в прежние исторические периоды, и попытаться взять реванш», – сказал российский лидер.

    Ранее Путин заявил о реваншистских устремлениях Запада после неудачных походов Наполеона и Гитлера.

    Комментарии (31)
    17 декабря 2025, 21:12 • Новости дня
    Associated Press: Украина на грани банкротства
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Украина находится на грани банкротства, пишет Associated Press, ссылаясь на оценки Международного валютного фонда.

    Украина оказалась на грани банкротства, пишет РИА «Новости» со ссылкой на данные Associated Press.

    По оценке Международного валютного фонда, в 2026 и 2027 годах ей потребуется в общей сложности 137 млрд евро (160 млрд долларов).

    По информации агентства, Европа рассматривает два основных варианта финансовой поддержки Украины. Первый – принять решение о предоставлении кредита за счет замороженных российских активов. Второй способ – объединить усилия всех стран Евросоюза и оформить общий кредит на необходимую сумму.

    Ожидается, что вопросы поиска денег будут решаться уже в ближайшие месяцы, так как, по подсчетам, украинское государство не сможет самостоятельно справиться с финансовыми обязательствами без поддержки европейских партнеров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз заморозил суверенные активы России на неопределенный срок и теперь не продлевает санкции каждые полгода. Мнение Венгрии и Словакии Евросоюз больше не учитывает при принятии решений по поддержке Украины.

    Роберт Фицо назвал Украину дорогостоящей бездонной бочкой для Евросоюза, которая угрожает будущему объединения.

    Комментарии (9)
    17 декабря 2025, 16:00 • Видео
    Болгары взбунтовались

    В Болгарии масштабный политический кризис с невиданными акциями протеста, очередной отставкой правительства и, вероятно, новыми выборами. На этот раз шанс получить нормальную, не русофобствующую власть у Болгарии имеется. Она уже нашла силы выступить против воровства активов у России.

    Комментарии (6)
    17 декабря 2025, 16:21 • Новости дня
    Путин: Развал украинской государственности видно по «золотым унитазам»
    @ Михаил Терещенко/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что признаки развала украинской государственности очевидны по таким деталям, как «золотые унитазы».

    «Как государственность украинская разваливается, это видно по золотым унитазам», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

    Российский лидер также заявил о резком росте числа случаев дезертирства среди украинских военнослужащих – только зарегистрированных уголовных дел по этой статье на Украине насчитывается более 100 тыс. «А количество дезертиров исчисляется сотнями тысяч в целом. Это верный признак деградации», –сказал он, пишет ТАСС.

    Ранее министр обороны Андрей Белоусов заявил, что обрушение обороны украинских войск неизбежно, а западные страны уже начали это признавать.

    6 декабря журналист Пол Стейган сообщил, что число дезертиров в украинской армии в 2025году выросло до 182 тыс. человек, что вдвое больше прошлогоднего показателя на фоне ежедневных сообщений о новых успехах российских войск.

    Комментарии (32)
    17 декабря 2025, 14:50 • Новости дня
    Белоусов заявил о неизбежности обрушения обороны ВСУ
    @ REUTERS/Anatolii Stepanov

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр обороны Андрей Белоусов заявил, что обрушение обороны украинских войск неизбежно, а западные страны уже начали это признавать.

    Министр обороны России Андрей Белоусов на итоговой коллегии ведомства заявил, что оборонительные рубежи Вооруженных сил Украины обречены на поражение, передает ТАСС.

    «В конечном итоге подтвердилось то, что было очевидным с самого начала – обрушение обороны ВСУ неизбежно. Наконец и западные кураторы Киева это отчетливо понимают», – заявил глава Минобороны.

    Белоусов назвал потери силовых структур Украины в 2025 году на уровне 500 тыс. человек.

    Как заявил президент России Владимир Путин, российские войска продвигаются вперед и способны усиливать наступление на ключевых направлениях после прорыва украинской обороны.

    Возможности армии России растут, что позволяет ей продолжать наступательные действия.

    Комментарии (3)
    17 декабря 2025, 16:28 • Новости дня
    Белоусов: Киев потерял ресурс для мобилизации
    @ Alex Chan Tsz Yuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинские военные формирования больше не могут пополняться за счет принудительной мобилизации, сообщил министр обороны России Андрей Белоусов на итоговой коллегии ведомства.

    Украина больше не может восполнять свои военные группировки за счет принудительной мобилизации граждан, передает ТАСС. Об этом на итоговой коллегии ведомства заявил министр обороны России Андрей Белоусов.

    «Киев утратил возможности восполнять свои группировки за счет принудительной мобилизации граждан», – подчеркнул глава Минобороны.

    Белоусов назвал потери силовых структур Украины в 2025 году на уровне 500 тыс. человек.


    Комментарии (8)
    17 декабря 2025, 18:03 • Новости дня
    Путин вручил медали «Золотая Звезда» Героя России освободившим Северск участникам СВО
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин наградил участников спецоперации на Украине, отличившихся при освобождении города Северск, медалями «Золотая Звезда» Героя России.

    Северск, как подчеркнул Путин, был освобожден в сложнейшей обстановке, когда военным пришлось преодолевать мощную эшелонированную оборону противника, передает РИА «Новости».

    «В сложнейшей обстановке, стремительно преодолевая мощную эшелонированную оборону противника, вы и ваши однополчане освободили Северск, значимый для нас русский город», – заявил глава государства во время церемонии награждения. Он особо подчеркнул, что блестящие воинские операции стали итогом слаженной работы командования Южного военного округа и проявленного личного мужества.

    По словам Путина, освобождение Северска – это не только результат решений командиров, но в первую очередь проявление огромного мужества и самоотверженности солдат и офицеров. Он отметил, что в ходе специальных операций были освобождены стратегически важные населенные пункты.

    Ранее Путин заявил, что освобождение Северска приближает новое наступление на других направлениях.

    Комментарии (2)
    18 декабря 2025, 05:45 • Новости дня
    В бундестаге вспыхнула перепалка из-за замороженных российских активов
    В бундестаге вспыхнула перепалка из-за замороженных российских активов
    @ Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    В ходе обсуждения судьбы замороженных российских активов в бундестаге разгорелся жесткий спор между представителями правящей коалиции и оппозиционной «Альтернативы для Германии».

    Дискуссия о судьбе замороженных российских активов вызвала напряженную обстановку в бундестаге. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о своем намерении лично добиваться в Брюсселе того, чтобы эти активы были переданы Украине в качестве поддержки.

    Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла выступил с резкой критикой, назвав планы Мерца «агрессивными» и подчеркнув, что «следуя девизу «чужими деньгами легко управлять», канцлер незаконно реализует свой «агрессивный план по изъятию российских активов и их передаче Украине», передает РИА «Новости».

    Крупалла подверг сомнению возможность победы Киева, а также обвинил Мерца в чрезмерных финансовых обязательствах перед Украиной, подчеркнув сумму задолженности в 70 млрд евро по военной и гуманитарной поддержке. Он также упомянул 11,5 млрд евро из нового бюджета ФРГ и выплаты беженцам с Украины в размере 6 млрд евро ежегодно.

    В ответ на критику Крупаллы представитель партии ХСС Александр Хоффманн обвинил того в продвижении интересов США и выразил обеспокоенность судьбой немецких налогоплательщиков, упрекнув Крупаллу в регулярных поездках в США и спросив, ставил ли тот интересы налогоплательщиков выше предложений США по замороженным активам.

    Обсуждение перешло в громкую перепалку: Хоффманн перебивал оппонента, а председательствующий Омид Нурипур вынужден был вмешаться и напомнить о регламенте.

    Крупалла, возмущенный нападками, заявил, что не сидит «на скамье подсудимых» и немецким налогоплательщикам в любом случае придется оплачивать возможные неудачные решения. По его словам, АдГ «никогда не согласится» с такой позицией.

    Напомним, Евросоюз заморозил суверенные активы России на неопределенный срок.

    Присвоит ли Евросоюз замороженные российские активы?



    21 комментарий

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Мерц заявил, что Германия должна стать одним из гарантов безопасности на Украине совместно с государствами НАТО. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что идея конфискации замороженных российских активов снята с повестки саммита в Брюсселе.

    Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что Россия не получит назад активы, пока не компенсирует на Украине весь ущерб, при этом она подчеркнула, что заморозка активов России является спасением Украины и ЕС.

    Комментарии (4)
    17 декабря 2025, 15:56 • Новости дня
    Путин заявил о возвращении России полного суверенитета за время СВО

    Tекст: Ольга Иванова

    Во время расширенного заседания Минобороны президент России Владимир Путин отметил, что РФ обрела суверенитет во всех смыслах этого слова благодаря спецоперации.

    На расширенном заседании Министерства обороны президент России Владимир Путин заявил о достижениях страны в ходе спецоперации, передает ТАСС.

    «Главное, что произошло за время проведения специальной военной операции заключается в том, что Россия вернула себе статус полного суверенитета, Россия стала во всех смыслах этого слова суверенной страной», – заявил президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что все задачи спецоперации, обозначенные в 2022 году, обязательно будут выполнены.

    Комментарии (17)
    17 декабря 2025, 17:35 • Новости дня
    Белоусов сообщил о внедрении системы «Свод» во всех войсках России

    Белоусов сообщил о внедрении системы «Свод» во всех войсках России
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министерство обороны России внедряет новую информационную систему «Свод» для объединения должностных лиц вооруженных сил в едином защищённом цифровом пространстве, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов на итоговой коллегии военного ведомства.

    Белоусов сообщил: «Начали работу в этом направлении. В войска внедряется система «Свод». Должностные лица от взвода до соединения будут находиться в едином защищённом информационном пространстве с применением доверенных устройств. Войска получат доступ к востребованным цифровым сервисам, причем в режиме реального времени. Это в том числе метеосводки, картографические сервисы, снимки из космоса, данные воздушной и наземной обстановки», передает ТАСС.

    По словам министра, в 2025 году группировка войск «Центр» успешно завершила этап опытно-боевой эксплуатации данной системы. К сентябрю 2026 года ведомство планирует поэтапно внедрить систему «Свод» во все группировки войск. Это позволит значительно повысить эффективность управления и взаимодействия подразделений.

    Ранее Белоусов на итоговой коллегии военного ведомства сообщил о начале боевого дежурства первого полка, оснащенного новейшей зенитной ракетной системой С-500.

    Комментарии (0)
    18 декабря 2025, 08:13 • Новости дня
    Кимаковский сообщил о гибели десятков украинских военных в шахте у Красноармейска

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В коммуникациях шахты «Покровское» к западу от Красноармейска оказались заблокированы и погибли десятки украинских военных, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    Украинские военные использовали коммуникации шахтоуправления «Покровское» на западе от Красноармейска в качестве укреплений, пояснил Кимаковский ТАСС.

    Он добавил, что эти сооружения стали для ВСУ ловушкой.

    «Надеясь на глубину и особенности конструкции, они укрывались там, но стали заложниками, поскольку не смогли оперативно выйти и покинуть территорию. Им оставалось только смириться со своей участью. В этих коммуникациях остались десятки солдат противника», – сказал собеседник.

    При этом среди погибших были наиболее боеспособные подразделения ВСУ.

    Ранее министр обороны России Андрей Белоусов сообщал, что считавшийся символом сопротивления ВСУ Красноармейск теперь освобожден.

    Напомним, российские военные в освобожденном Красноармейске обнаружили заброшенный пункт управления БПЛА с оборудованием и боеприпасами.

    Комментарии (0)
    17 декабря 2025, 14:27 • Новости дня
    Путин: Цели СВО будут достигнуты

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что все задачи специальной военной операции, сформулированные в 2022 году, обязательно будут выполнены.

    Выступая на расширенном заседании коллегии Министерства обороны, глава государства подчеркнул приоритет дипломатического подхода, отметив, что Москва по-прежнему рассчитывает на возможность урегулировать конфликт путем переговоров, передает ТАСС.

    «Цели специальной военной операции, безусловно, будут достигнуты. Мы предпочитали бы сделать это и устранить первопричины конфликта с помощью дипломатии, но если же противоборствующая страна, их зарубежные покровители от разговора по существу откажутся, Россия добьется освобождения своих исторических земель военным путем», – заявил Путин.

    Ранее Путин назвал 2025 год важным для решения задач СВО.

    В июне Путин подтвердил необходимость задействовать переговоры и иные инструменты для достижения задач спецоперации на Украине, несмотря на провокации.

    Путин заявлял, что итогом спецоперации должно стать устранение причин кризиса и создание условий для долгосрочного мира и безопасности России.

    Комментарии (6)
    17 декабря 2025, 17:05 • Новости дня
    Фицо отказался финансировать военные нужды Украины

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что страна не поддержит выделение средств на военные цели Украины на предстоящем заседании Евросовета.

    На предстоящем заседании Евросовета Словакия не поддержит принятие решений о финансировании военных нужд Украины, передает ТАСС. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о принципиальном отказе от поддержки выделения средств на войну.

    По словам политика, Братислава готова оказывать помощь Украине только на двухсторонней основе, в том числе в сферах разминирования и гуманитарных проектов. Фицо отметил, что считает возможным использование замороженных российских активов только для послевоенного восстановления Украины, при условии заключения мирного соглашения между сторонами конфликта.

    Фицо подчеркнул, что у Евросоюза отсутствует самостоятельное решение для урегулирования конфликта на Украине. Он также выразил поддержку европейской интеграции Сербии и осудил действия Евросоюза, препятствующие процессу присоединения Сербии из-за ее независимой позиции, заявив, что такие шаги не обоснованы здравым смыслом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Роберт Фицо назвал Украину дорогостоящей бездонной бочкой для Евросоюза, которая угрожает будущему объединения. Он отметил, что западные страны быстро наладят отношения с Россией после завершения конфликта на Украине.

    Также Фицо заявил, что не желает быть частью Западной Европы, которая поддерживает убийства русских и украинцев.

    Комментарии (0)
    17 декабря 2025, 22:03 • Новости дня
    Мерц пообещал добиваться одобрения ЕС об использовании активов России

    Tекст: Вера Басилая

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц высказался о личном участии в продвижении решения о передаче замороженных российских активов на нужды Украины, поскольку они позволят в течение двух лет финансировать боевые действия.

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что намерен лично добиваться в Брюсселе одобрения решения Европейского союза об использовании замороженных российских активов для финансовой поддержки Украины, передает РИА «Новости».

    По его словам, эти средства необходимы Евросоюзу, поскольку «они позволят в течение двух лет финансировать войну» на Украине.

    Мерц отметил, что будет лично участвовать в переговорах и лоббировать это решение среди европейских лидеров. Он также добавил, что шансы на то, что в декабре ЕС утвердит соответствующую инициативу, оцениваются им как «50 на 50».

    Присвоит ли Евросоюз замороженные российские активы?



    Ранее Мерц заявил, что Германия должна стать одним из гарантов безопасности на Украине совместно с государствами НАТО.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что идея конфискации замороженных российских активов снята с повестки саммита в Брюсселе.

    Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что Россия не получит назад активы, пока не компенсирует на Украине весь ущерб.

    Евросоюз заморозил суверенные активы России на неопределенный срок.

    Комментарии (3)
    18 декабря 2025, 09:14 • Новости дня
    НАБУ заявило о доказательствах причастности Ермака к делу Миндича
    @ Ukrainian Presidential/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Национальное антикоррупционное бюро Украины располагает вещественными доказательствами, указывающими на причастность бывшего главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака к коррупционному делу бизнесмена Тимура Миндича.

    Детектив Национального антикоррупционного бюро Украины Руслан Магамедрасулов рассказал в интервью изданию «Украинская правда», что в деле «Мидас» имеются существенные вещественные доказательства причастности Андрея Ермака, бывшего главы офиса Владимира Зеленского, к коррупционному делу с участием предпринимателя Тимура Миндича, передает РИА «Новости».

    Магамедрасулов выразил надежду, что расследование завершится в рамках закона, и подчеркнул значимость имеющихся улик.

    В беседе с изданием детектив также отметил, что не исключает дальнейших атак на антикоррупционные органы Украины со стороны властей. По его словам, ситуация с независимостью бюро остается критической, а попытки давления на НАБУ и Специализированную антикоррупционную прокуратуру могут продолжиться.

    Он добавил, что единственным способом защитить данные институты остается повышенное внимание общества, средств массовой информации и международных партнеров.

    Суд на Украине освободил из-под стражи детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, который расследовал дело о коррупции в энергетике и вел прослушку квартиры соратника Владимира Зеленского Тимура Миндича.

    Национальное антикоррупционное бюро Украины проводит проверку лиц, внесших залоги за фигурантов дела бизнесмена и соратника Владимира Зеленского Тимура Миндича.

    Сообщалось, что НАБУ готовит к публикации новые аудиозаписи по делу Тимура Миндича, связанные с бывшим главой офиса Зеленского Андреем Ермаком.

    Андрей Ермак сохранил не менее десяти должностей в аппарате правительства Украины после увольнения.

    Соратник Зеленского Тимур Миндич, проходящий по делу о коррупции в энергетике, покинул Украину по израильскому паспорту.

    Комментарии (2)
    18 декабря 2025, 07:35 • Новости дня
    Politico: В ЕС поссорились из-за замороженных активов России
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Европейские страны продемонстрировали серьезные разногласия накануне брюссельского саммита, обсуждая вопрос конфискации российских замороженных активов и финансовой поддержки киевского режима.

    Лидеры стран Европы разделились на непримиримые лагеря из-за разных подходов к вопросу конфискации российских замороженных активов, пишет Politico, передает РИА «Новости».

    Разногласия настолько обострились, что это ставит под угрозу достижение согласия относительно финансирования Киева.

    Дипломаты Евросоюза почти 11 часов вели напряженные переговоры, чтобы спасти соглашение по оказанию финансовой поддержки на Украине. Эксперты отмечают активизацию ожесточенных старых споров между северными и южными странами блока относительно принятия на себя общего долгового бремени.

    Присвоит ли Евросоюз замороженные российские активы?



    По данным издания, сейчас возможный вариант выхода из тупика лишь начинает формироваться, его придется дорабатывать в ходе новых длительных дискуссий. Переговоры, по мнению авторов издания, вряд ли завершатся быстрым компромиссом.

    Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что заморозка активов России стала спасением для Евросоюза и Украины.

    Премьер Италии Джорджа Мелони заявила, что ЕС необходимо поискать российские активы не только в бельгийской системе Euroclear.

    Комментарии (2)
    Что будет с рублем через 17 лет

    Российский Минфин посчитал, сколько может стоить доллар через пять и через 17 лет. А также спрогнозировал наступление эры дефицитного бюджета на многие годы. И это даже при стабильной стоимости российской нефти в районе 70 долларов за баррель. Какой же курс доллара будет в будущем и насколько реалистичными выглядят прогнозы? Подробности

    Болгары наконец-то взбунтовались вовремя

    Болгария стала одной из семи стран Евросоюза, где правительство воспротивилось краже российских активов. Софию сподвигли к этому совместные действия двух сил – болгарского народа и Соединенных Штатов Америки, а в начале следующего года Болгария даже может получить свободную от русофобии власть. Подробности

    «Россия стала во всех смыслах суверенной страной»

    За время СВО Россия вернула себе статус полного суверенитета, в том числе благодаря тому, что российские войска уверенно продвигаются вперед и перемалывают противника. Об этом заявил президент Владимир Путин на расширенном заседании коллеги Минобороны. Как говорят эксперты, глава государства обозначил приоритеты развития армии на следующее десятилетие и конкретизировал конечные цели спецоперации. Подробности

    Искусственный интеллект обнажил шаткость французской власти

    Президент Франции Эммануэль Макрон возмущен: по соцсетям расходится фальшивый ролик о государственном перевороте во Франции. Он сделан настолько убедительно, что «новости» поверили даже некоторые зарубежные лидеры. Реакция на фальшивку показывает не только мощь искусственного интеллекта, но и слабость французских властей. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

  • О газете
