Tекст: Мария Иванова

Подразделения группировки «Центр» продолжали уничтожение окруженного противника в микрорайонах «Восточный» и «Западный» Димитрова в Донецкой народной республике (ДНР). Проводится зачистка от разрозненных групп ВСУ Родинского и Светлого, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной, пехотной, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригадам морской пехоты, нацгвардии около Кутузовки, Сергеевки, Гришино, Вольного, Торецкого, Белицкого ДНР, Новопавловки и Новоподгородного Днепропетровской области.

Потери противника при этом составили свыше 545 военнослужащих, пять бронемашин и два артиллерийских орудия.

Подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям егерской бригады ВСУ и полка нацгвардии возле Алексеевки, Рыжевки, Варачино и Шостки Сумской области.

А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны рядом с Прилипкой, Вильчей, Старым Салтовым, Великим Бурлуком и Волчанскими Хуторами.

При этом противник потерял до 150 военнослужащих, бронемашину, два артиллерийских орудия, две станции РЭБ и израильскую радиолокационную станцию RADA, перечислили в оборонном ведомстве.

Между тем подразделения группировки «Запад» нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах Благодатовки, Подолов, Ковшаровки, Богуславки, Купянска-Узлового, Нечволодовки Харьковской области и Красного Лимана ДНР.

Потери украинских вооруженных формирований составили до 200 военнослужащих, американский бронетранспортер М113, две турецкие бронемашины Cobra, две станции РЭБ и два склада боеприпасов.

Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной, двух горно-штурмовых бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии у Резниковки, Закотного, Кирово, Миньковки, Константиновки и Краматорска ДНР.

Противник потерял более 195 военнослужащих, четыре бронемашины, три орудия полевой артиллерии, включая две американские 155 мм гаубицы М777, две станции РЭБ и три склада с боеприпасами.

В то же время подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанесеня поражение живой силе и технике штурмовой бригады, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны поблизости от Андреевки, Гавриловки Днепропетровской области, Гуляй-поля и Косовцево Запорожской области.

При этом ВСУ потеряли до 245 военнослужащих, четыре бронемашины и три склада матсредств, отчитались в Минобороны.

Накануне президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны сообщил, что за этот год российские военные освободили более 300 населенных пунктов, включая крупные города, которые были превращены противником в укрепленные районы

Министр обороны России Андрей Белоусов в свою очередь заявил, что Россия освободила символ сопротивления ВСУ – Красноармейск.