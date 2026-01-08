Когда-то Георгий Жуков сказал Константину Рокоссовскому о европейцах: «Мы их освободили, и они нам этого никогда не простят». Тем более они не простят нам, что мы их победили.15 комментариев
Мерц заявил о тревожной ситуации в экономике Германии
Мерц: Состояние экономики Германии вызывает тревогу
Экономика Германии переживает спад второй год подряд, что негативно сказывается на рынке труда и промышленности страны, отметил канцлер страны Фридрих Мерц.
Экономическая ситуация в Германии вызывает тревогу, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц на пресс-конференции по итогам заседания региональной группы Христианско-социального союза в монастыре Зеон. Мерц подчеркнул, что положение наиболее тяжелое в промышленности, а также в малом и среднем бизнесе, передает РИА «Новости».
Канцлер отметил, что неудовлетворительное состояние экономики негативно отражается на рынке труда, который, по его словам, «застрял в долгосрочной безработице».
Мерц перечислил ключевые структурные проблемы экономики: высокие налоги, значительные затраты на электроэнергию, бюрократические барьеры и высокую стоимость рабочей силы. Он не стал объявлять конкретные меры по их решению, заявив, что эти вопросы будут обсуждаться внутри правящей коалиции.
Кроме того, Мерц исключил новые кадровые перестановки в своем ведомстве и правительстве после смены главы бюро канцлера. Как писала газета ВЗГЛЯД, неделю назад Якоб Шрот был уволен из-за недостаточных экономических знаний, а его преемник Филипп Биркенмайер имеет опыт работы в министерстве экономики и парламентской группе ХДС.
Ранее министерство экономики ФРГ предупредило граждан о необходимости дольше работать для сохранения существующей модели социального государства. Германия находится в состоянии экономической стагнации уже третий год подряд, а ВВП страны в 2024 году сократился на 0,2%. Это второй случай подряд снижения за последние два года, что не происходило с 2002-2003 годов.
Во вторник Мерц уже заявлял, что отдельные отрасли экономики Германии находятся в критическом состоянии. Он пообещал сосредоточиться на экономическом росте и реформах.
Кроме того, в новогоднем обращении Мерц заявил, что Германия сможет самостоятельно преодолеть вызовы и проведет реформы ради стабильного будущего. Он также отметил, что страна не станет «игрушкой в руках великих держав».
Напомним, что канцлер ФРГ, согласно результатам январского опроса, занял предпоследнюю строчку в списке 20 популярных политиков страны.