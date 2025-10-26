Осознавая неизбежность поражения киевского режима, принципиальный отказ Трампа втягиваться в войну, а также ограниченность собственных военных и экономических ресурсов, Европа пытается не столько сорвать российско-американский саммит, сколько обеспечить свое участие за столом переговоров.5 комментариев
Британский министр пригрозил российскому подводному флоту в Атлантике
Министр обороны Британии Джон Хили сообщил о мерах контроля и слежке британских военных за подводными лодками России, подчеркнув необходимость противодействия вызовам, сообщает Би-би-си.
Министр обороны Британии Джон Хили выступил с предупреждением в адрес российского подводного флота, передает РИА «Новости» со ссылкой на Би-би-си. «Россия бросает нам вызов, она испытывает нас, она наблюдает за нами», – заявил Хили, добавив, что британское военное ведомство не только следит, но и «охотится» за российскими подлодками.
Москва неоднократно выражала обеспокоенность повышенной активностью сил НАТО у своих границ. Альянс объясняет наращивание военного присутствия необходимостью сдерживать возможную угрозу, однако в Кремле заявляют, что действия Запада не останутся без внимания.
Российская сторона подчеркивает мирный характер своей внешней политики и открытость к диалогу, но лишь при условии равноправия. Власти России последовательно указывают, что дальнейшая милитаризация Европы со стороны Запада ведет к росту напряженности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, британский флот заявил о перехвате российской подлодки у берегов Франции. В ВМФ России опровергли сообщения о задержании подлодки «Краснодар» в Ла-Манше. Пресс-служба Черноморского флота разъяснила, что подлодка «Новороссийск» проходит Ла-Манш в надводном положении и строго по международным нормам.