Tекст: Дмитрий Зубарев

Министр обороны Британии Джон Хили выступил с предупреждением в адрес российского подводного флота, передает РИА «Новости» со ссылкой на Би-би-си. «Россия бросает нам вызов, она испытывает нас, она наблюдает за нами», – заявил Хили, добавив, что британское военное ведомство не только следит, но и «охотится» за российскими подлодками.

Москва неоднократно выражала обеспокоенность повышенной активностью сил НАТО у своих границ. Альянс объясняет наращивание военного присутствия необходимостью сдерживать возможную угрозу, однако в Кремле заявляют, что действия Запада не останутся без внимания.

Российская сторона подчеркивает мирный характер своей внешней политики и открытость к диалогу, но лишь при условии равноправия. Власти России последовательно указывают, что дальнейшая милитаризация Европы со стороны Запада ведет к росту напряженности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, британский флот заявил о перехвате российской подлодки у берегов Франции. В ВМФ России опровергли сообщения о задержании подлодки «Краснодар» в Ла-Манше. Пресс-служба Черноморского флота разъяснила, что подлодка «Новороссийск» проходит Ла-Манш в надводном положении и строго по международным нормам.