В ВМФ России опровергли сообщения о перехвате подлодки «Краснодар» в Ла-Манше

Tекст: Вера Басилая

В ВМФ России отвергли сообщения британских СМИ о «перехвате» подлодки «Краснодар» в Ла-Манше, передает

РИА «Новости».

Представитель штаба ВМФ назвал эти публикации нелепыми и подчеркнул, что российские подлодки выполняют свои задачи в мировом океане, а «перехватить их невозможно».

Он пояснил, что лодки проходят пролив в надводном положении в строгом соответствии с международным морским правом. «Называть это «перехватом» смешно и неквалифицированно», – отметил источник.

По его словам, «Краснодар» планово возвращалась на базу после выполнения задач в Средиземном море, и никакой сенсации в этом нет.

Подлодка относится к проекту 636.3 «Варшавянка», вооружена крылатыми ракетами и торпедами.

СМИ сообщили, что подводная лодка «Краснодар» якобы была перехвачена военными Британии при пересечении Ла-Манша рядом с французским побережьем.