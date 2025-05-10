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В ВМФ России опровергли сообщения о перехвате подлодки «Краснодар» в Ла-Манше
Российская подводная лодка «Краснодар» прошла через Ла-Манш в штатном режиме после выполнения задач в Средиземном море, формулировка о «перехвате» в СМИ выглядит нелепо, сообщил источник в ВМФ России.
В ВМФ России отвергли сообщения британских СМИ о «перехвате» подлодки «Краснодар» в Ла-Манше, передает
Представитель штаба ВМФ назвал эти публикации нелепыми и подчеркнул, что российские подлодки выполняют свои задачи в мировом океане, а «перехватить их невозможно».
Он пояснил, что лодки проходят пролив в надводном положении в строгом соответствии с международным морским правом. «Называть это «перехватом» смешно и неквалифицированно», – отметил источник.
По его словам, «Краснодар» планово возвращалась на базу после выполнения задач в Средиземном море, и никакой сенсации в этом нет.
Подлодка относится к проекту 636.3 «Варшавянка», вооружена крылатыми ракетами и торпедами.
СМИ сообщили, что подводная лодка «Краснодар» якобы была перехвачена военными Британии при пересечении Ла-Манша рядом с французским побережьем.