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Армию Казахстана решили привести в боевую готовность
Вооруженные силы Казахстана проведут плановые комплексные тактико-строевые занятия, в ходе которых войска будут переведены в высшую степень боевой готовности, сообщило министерство обороны страны.
Казахстанская армия приступит к плановым учениям по повышению боеготовности, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».
«С 29 июня по 2 июля текущего года в воинских частях и учреждениях Вооруженных сил пройдут комплексные тактико-строевые занятия по приведению войск в высшие степени боевой готовности», – заявили в пресс-службе ведомства.
Учения носят исключительно плановый характер. Основные действия развернутся на территориях воинских частей и полигонах. В связи с этим ожидается передвижение военной техники. Отдельные подразделения совершат марши в учебные центры.
В оборонном ведомстве предупредили граждан о возможных временных ограничениях движения на некоторых участках дорог в регионах. Жителей и средства массовой информации призвали доверять только официальным источникам.
В мае президент страны Касым-Жомарт Токаев заявлял о готовности защищать национальные интересы с жестких позиций. Минобороны России в апреле 2026 года анонсировало проведение совместных учений сил ОДКБ на казахстанской территории.