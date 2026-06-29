Армию Казахстана решили привести в боевую готовность

Tекст: Алексей Дегтярёв

Казахстанская армия приступит к плановым учениям по повышению боеготовности, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

«С 29 июня по 2 июля текущего года в воинских частях и учреждениях Вооруженных сил пройдут комплексные тактико-строевые занятия по приведению войск в высшие степени боевой готовности», – заявили в пресс-службе ведомства.

Учения носят исключительно плановый характер. Основные действия развернутся на территориях воинских частей и полигонах. В связи с этим ожидается передвижение военной техники. Отдельные подразделения совершат марши в учебные центры.

В оборонном ведомстве предупредили граждан о возможных временных ограничениях движения на некоторых участках дорог в регионах. Жителей и средства массовой информации призвали доверять только официальным источникам.

В мае президент страны Касым-Жомарт Токаев заявлял о готовности защищать национальные интересы с жестких позиций. Минобороны России в апреле 2026 года анонсировало проведение совместных учений сил ОДКБ на казахстанской территории.