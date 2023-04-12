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Трамп оценил умы Путина, Си Цзиньпина и Ким Чен Ына
Экс-президент США Трамп охарактеризовал Путина, Си Цзиньпина и Ким Чен Ына как умнейших людей
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Российский лидер Владимир Путин, его китайский коллега Си Цзиньпин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын являются умнейшими людьми, выразил мнение на телеканале Fox News бывший американский президент Дональд Трамп.
По его словам, про Ким Чен Ына людят говорят разное, однако в действительности «он очень умен», это же касается Путина и Си Цзиньпина, последний, по мнению Трампа, является «блестящим человеком», передает Ura.ru.
Также Трамп подчеркнул, что все три лидера государств являются лучшими политиками на своих местах.
В заключение экс-президент Соединенных Штатов добавил, что американским коллегам до этого уровня далеко.
Ранее Трамп уже заявлял, что по вине действующей администрации США во главе с Джо Байденом мир вплотную приблизился к ядерной третьей мировой войне.
В слитых документах Пентагона посчитаны потери украинской техники
RT: В слитых документах Пентагона посчитаны потери украинской техники
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В документах Пентагона, которые утекли в Сеть, говорится, что Украина с начала СВО якобы потеряла четверть парка боевых вертолетов, а также 60 истребителей и бомбардировщиков, сообщают СМИ.
Как сообщает RT в своем Telegram-канале, подлинность этих данных требует проверки. Издание опубликовало данные, согласно которым за последние полгода ВСУ израсходовали более 9,5 тыс. 227-мм реактивных снарядов типа GMLRS. Также по состоянию на 3 марта 155-мм артиллерийских снарядов осталось на два дня боев.
Кроме того, в слитых документах говорится, что украинские военно-воздушные силы потеряли 23% парка боевых вертолетов (32 из имевшихся 139).
Ранее экс-агент ФБР Колин Роули заявил, что администрация США могла согласовать часть или все недавние утечки секретных документов для дезинформации России.
До этого замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что утечка секретных документов в Соединенных Штатов может оказаться целенаправленным вбросом с целью введения России в заблуждение.
Сообщалось, что утечка секретных данных из Пентагона, указывающих на ведение США шпионской деятельности не только за конкурентами, но и за союзниками, сильно обеспокоила многих официальных лиц Вашингтона.
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Немецкий эксперт: Бербок выдвинет Китаю ультиматум по России
Александр Рар: Пекин покажет Бербок достопримечательности, накормит и отправит домой
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Глава МИД ФРГ Анналена Бербок потребует от Пекина сделать выбор между Москвой и Брюсселем. Китай не будет ссориться с ЕС, но и не позволит учить себя геополитике, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее стало известно о старте трехдневного визита Бербок в КНР.
«Анналена Бербок едет в Китай под громкие фанфары немецких СМИ, которые требуют, чтобы глава МИД ФРГ исправила «ошибку» Эммануэля Макрона. Вместо призывов принять многополярный мир Бербок хочет в разговоре с китайцами жестко отстаивать западную политику ценностей», – сказал германский политолог Александр Рар.
«Немецкий дипломат будет требовать от Пекина сделать выбор между Москвой и Брюсселем. Первый вариант обернется санкциями со стороны Евросоюза, а второй – выгодой от многосторонней торговли с ЕС. Бербок также будет угрожать Пекину «жесткой реакцией» ЕС в случае атаки Тайваня. В общем, ФРГ продолжает самоуверенно надеяться на «отрыв» Китая от России», – подчеркнул он.
«Бербок выражает позицию немецких элит и национальных СМИ. Но в итоге все может получиться совсем наоборот. Глава МИД ФРГ настолько уверена в своей правоте, что исключает возможность того, что китайцы встретят ее так же холодно, как председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен», – заметил собеседник.
«Впрочем, ссориться с Берлином Пекин не будет. Китай придерживается политики «тише едешь – дальше будешь». Власти Поднебесной встретят Бербок, покажут достопримечательности столицы, накормят и отправят в Германию с пожеланиями не учить Пекин геополитике и не пренебрегать хорошими экономическими отношениями между Китаем и ЕС. Ведь если они испортятся, то страдать от этого будет в первую очередь Европа, а не Китай», – заключил Рар.
Ранее стало известно, что министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок с 13 по 15 апреля будет находиться с первым официальным визитом в КНР. Об этом сообщает издание ТАСС. Представитель внешнеполитического ведомства Поднебесной Ван Вэньбин в ходе брифинга уточнил, что поездка совпадает по срокам с шестым китайско-германским стратегическим диалогом в области дипломатии и безопасности.
Подготовка к визиту в Пекин велась еще с конца февраля, пишет издание Handelsblatt. По информации газеты, главной темой предстоящих переговоров станет стратегия Германии в отношении КНР, которая в настоящий момент разрабатывается в немецком МИД.
Не менее важной задачей Бербок в Пекине станет прояснение позиции ЕС по тайваньскому вопросу, отмечает издание Politico. По словам официального представителя по внешней политике Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Нильса Шмида, цель визита министра в КНР – повторить заявленное изменение политического курса в отношении Китая, а также «сделать разъяснения после неудачной поездки Макрона».
Напомним, Бербок славится своей жесткой антикитайской риторикой. Так, в августе прошлого года глава германского МИД заявила, что в случае военной операции со стороны Пекина в отношении Тайваня она бы обязательно поддержала Тайбэй. Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин ответила немецкой коллеге, что подобные слова нарушают принцип «одного Китая» и рискуют подорвать отношения двух стран.
Глава дипведомства ФРГ также раскритиковала план КНР по урегулированию кризиса на Украине. «Тот, кто говорит о мире, не должен иметь в виду подчинение. Тот, кто уравнивает агрессора и жертву, не создает мира, а поощряет насилие», – цитирует Бербок ТАСС. По ее мнению, Пекин мог бы использовать свое влияние на Россию для того, чтобы изменить позицию Москвы в данном вопросе.
Бербок едет в Китай почти сразу после аналогичного визита президента Франции Эммануэля Макрона. Французский лидер провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Лидер Китая не продемонстрировал каких-либо признаков «изменения своей позиции» по ситуации на Украине, отмечает издание Politico.
После возвращения в Париж Макрон заявил, что ЕС необходимо избегать втягивания в конфликт между Вашингтоном и Пекином по поводу Тайваня. Его слова вызвали негативную реакцию в США, в частности, сенатор Марко Рубио пригрозил европейцам, сказав, что если ЕС выйдет из тайваньского конфликта, то США покинут украинский.
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США обсуждают передачу Украине замороженных резервов ЦБ России
Замгоссекретаря США Нуланд: Замороженные активы ЦБ России в иностранных банках могут направить на восстановление Украины
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Соединенные Штаты рассматривают возможность направления на восстановление Украины замороженных активов Центрального банка России на счетах в иностранных банках, заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.
В ходе выступления на организованном Торговой палатой США форуме американо-украинского партнерства Нуланд заявила, что при поддержке Конгресса США министерство юстиции получило новые полномочия по использованию изъятых у российских «олигархов» активов для оказания помощи и восстановления Украины, передает ТАСС.
Нуланд добавила, что обсуждается также возможность передачи активов Центрального банка России, часть которых США и их союзники заморозили на сумму 300 млрд долларов. Замглавы Госдепартамента США напомнила, что Всемирный банк оценил восстановление Украины как минимум в 411 млрд долларов.
Напомним, 7 апреля международные резервы России превысили 600 млрд долларов.
Минченко: Бербок едет в Китай, чтобы снизить накал после вояжа Макрона
Политолог Минченко: Бербок едет в Китай, чтобы снизить накал после вояжа Макрона
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Глава МИД ФРГ Анналена Бербок визитом в Пекин попытается уравновесить Макрона, чей запрос на самостоятельность в последнее время серьезно вырос. Но немецкому канцлеру Олафу Шольцу стоит волноваться, когда он «выпускает ее на вольный выпас», еще и на такой сложной площадке, как Китай. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Евгений Минченко, комментируя предстоящий визит Бербок в КНР.
«Визит главы МИД Германии Анналены Бербок в Китай – это попытка уравновесить ситуацию в Европе после заявлений президента Франции Эммануэля Макрона, поскольку тот начал диссидентствовать, заявляя, что европейцы – союзники США, но не вассалы», – сказал Евгений Минченко, директор Центра исследований политических элит ИМИ МГИМО, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».
«У Бербок четкая глобалистская линия, в фарватере США. Именно поэтому ее выбрали для снижения градуса накала после запроса Франции на самостоятельность. Однако канцлеру ФРГ Олафу Шольцу стоит волноваться, если он решил «выпустить на вольный выпас» Бербок, еще и на такой сложно площадке, как Китай», – отметил он.
«В числе вопросов, которые Бербок будет обсуждать с китайскими партнерами, безусловно, значится украинский конфликт и призыв к Пекину давить на Россию. Вместе с тем есть еще и достаточно большая повестка экономического взаимодействия Германии и Китая. Кроме того, довольно остро стоит вопрос технологической войны между Пекином и Вашингтоном. Скорее всего, Берлину здесь нужно будет занимать какую-то позицию, и это то, о чем в первую очередь будут говорить китайцы», – полагает собеседник.
«Примечателен подход Китая к приему подобных визитов. Поднебесная выстраивает отношения в первую очередь с самостоятельными странами, а не с Европейским союзом. Именно этим была обусловлена разница в приеме Макрона и фон дер Ляйен. Бербок – не первое лицо Германии, так что особо церемониться с ней не станут, но сделают все строго в рамках протокола», – отметил политолог.
«У европейцев сейчас сезон «дипломатического наступления» на Китай. Под предлогом обсуждений экономического взаимодействия, представители Старого Света сводят переговоры в политическое русло. Безусловно, Бербок в первую очередь должна будет говорить о бизнесе. Немецкие предприниматели крайне заинтересованы в сохранении и расширении связей с Поднебесной», – добавил главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
«Вместе с тем как представитель более выраженной идеологической линии она публично объявит о том, что убеждала китайских партнеров в необходимости воздействовать на Россию. Я полагаю, что Европа сейчас колеблется по поводу явного желания США добиться конфронтации с Китаем. И, с одной стороны, европейцы пытаются это смягчить, с другой – чрезвычайно опасаются раздражать американского партнера», – заключил собеседник.
Ранее стало известно, что министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок с 13 по 15 апреля будет находиться с первым официальным визитом в КНР. Об этом сообщает издание ТАСС. Представитель внешнеполитического ведомства Поднебесной Ван Вэньбин в ходе брифинга уточнил, что поездка совпадает по срокам с шестым китайско-германским стратегическим диалогом в области дипломатии и безопасности.
Подготовка к визиту в Пекин велась еще с конца февраля, пишет издание Handelsblatt. По информации газеты, главной темой предстоящих переговоров станет стратегия Германии в отношении КНР, которая в настоящий момент разрабатывается в немецком МИД.
Не менее важной задачей Бербок в Пекине станет прояснение позиции ЕС по тайваньскому вопросу, отмечает издание Politico. По словам официального представителя по внешней политике Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Нильса Шмида, цель визита министра в КНР – повторить заявленное изменение политического курса в отношении Китая, а также «сделать разъяснения после неудачной поездки Макрона».
Напомним, Бербок славится своей жесткой антикитайской риторикой. Так, в августе прошлого года глава германского МИД заявила, что в случае военной операции со стороны Пекина в отношении Тайваня, она бы обязательно поддержала Тайбэй. Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин ответила немецкой коллеге, что подобные слова нарушают принцип «одного Китая» и рискуют подорвать отношения двух стран.
Глава дипведомства ФРГ также раскритиковала план КНР по урегулированию кризиса на Украине. «Тот, кто говорит о мире, не должен иметь в виду подчинение. Тот, кто уравнивает агрессора и жертву, не создает мира, а поощряет насилие», – цитирует Бербок ТАСС. По ее мнению, Пекин мог бы использовать свое влияние на Россию для того, чтобы изменить позицию Москвы в данном вопросе.
Бербок едет в Китай почти сразу после аналогичного визита президента Франции Эммануэля Макрона. Французский лидер провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Лидер Китая не продемонстрировал каких-либо признаков «изменения своей позиции» по ситуации на Украине, отмечает издание Politico.
После возвращения в Париж Макрон заявил, что ЕС необходимо избегать втягивания в конфликт между Вашингтоном и Пекином по поводу Тайваня. Его слова вызвали негативную реакцию в США, в частности, сенатор Марко Рубио пригрозил европейцам, сказав, что если ЕС выйдет из тайваньского конфликта, то США покинут украинский.
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Стали известны полученные Пентагоном данные о слежке за Гутерришем
США недовольны Гутерришем из-за его готовности пойти навстречу России в зерновой сделке
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Утечка секретных документов США выявила слежку за генсеком ООН Антонио Гутерришем, который якобы был готов пойти навстречу интересам России ради сохранения зерновой сделки и выражал негодование по поводу призыва главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен производить больше оружия из-за Украины, сообщает Би-би-си.
Американские секретные документы, которые попали в Сеть, касаются слежки Вашингтоном за генсеком ООН. Согласно слитым в Сеть данным, Гутерриш так хотел сохранить зерновую сделку, что был готов пойти навстречу интересам России. Генсек ООН якобы прилагал усилия для возможности экспортировать попавшим под санкции российским компаниям и бизнесменам, передает РИА «Новости».
В США сочли, что действия генсека ООН «подрывали более масштабные усилия, направленные на то, чтобы привлечь Москву к ответственности за действия на Украине».
В одном из слитых документах за февраль сообщается, что Гутерриш в разговоре с его заместителем Аминой Мохаммед негодовал из-за призыва главы ЕК производить больше оружия и боеприпасов из-за конфликта на Украине. Также Мохаммед в этом разговоре при обсуждении африканского саммита заявила, что «не доверяет» президенту Кении.
Би-би-си сообщает, что США регулярно шпионят за ООН, но в данном случае слив информации может навредить Гутерришу.
Ранее сообщалось, что утечка секретных данных из Пентагона, указывающих на ведение США шпионской деятельности не только за конкурентами, но и за союзниками, сильно обеспокоила многих официальных лиц Вашингтона.
В Госдепе пообещали Лаврову холодный прием на СБ ООН в Нью-Йорке
Посол РФ в США Антонов: В Госдепартаменте пообещали России холодный прием главы МИД РФ Лаврова на СБ ООН в Нью-Йорке
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В Госдепартаменте США предупредили российских дипломатов на очень высоком уровне, что министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова ждет холодный прием в Нью-Йорке на Совете Безопасности ООН, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.
Антонов заявил в эфире Первого канала, что в Госдепе на очень высоком уровне предупредили российскую сторону, что Сергея Викторовича Лаврова на СБ ООН в Нью-Йорке ждет очень холодный прием, не уточнив деталей, передает ТАСС.
При этом Антонов отметил, что Москва на протяжении многих лет не видит никакого дружелюбия с американской стороны. По его словам, для России сегодня главное – это добиться результата в выдаче американских виз делегации РФ для мероприятий по линии ООН, чтобы можно было продолжать работать.
В среду Кремль потребовал от США выполнять обязательства страны, принимающей штаб-квартиру ООН, по выдаче виз участникам заседаний Совета Безопасности всемирной организации, которые пройдут в Нью-Йорке в конце апреля.
ФСБ сообщила об использовании Западом против России новых видов кибероружия
ФСБ: Запад при помощи Украины использует против России новые виды кибероружия
США и страны НАТО используют инфраструктуру Украины для массированных хакерских атак на Россию, сообщил Центр общественных связей ФСБ.
По данным ведомства, украинская сетевая инфраструктура используется подразделениями наступательных киберопераций западных стран, позволяя им скрыто применять новые виды кибероружия, передает РИА «Новости».
При этом США пытаются скрыть причастность к кибератакам на Россию. Сэтой целью Штаты стремится представить «автором» кибератак исключительно Украину, в частности хакерскую группировку IT Army of Ukraine, которая совершила тысячи атак на российские информационные ресурсы.
При этом Пентагон напрямую участвует в кибератаках на Россию совместно с международными (Anonymous, Silence) и национальными (Ghost Clan – США, GNG – Грузия, RedHack – Турция, Squad 303 – Польша и другие) хакерскими группировками.
ФСБ отмечает, что у нее есть возможности установить и привлечь к ответственности конкретные организации и заказчиков хакерских атак.
По данным ведомства, с начала 2022 года было зафиксировано более 5 тыс. хакерских атак на критическую инфраструктуру России. Своевременные меры помогли предотвратить негативные последствия от подобных атак.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как о каких киберугрозах со стороны Украины идет речь и чем Россия ответит на очередной вызов Запада?
NYT: Польша выпрашивает у Южной Кореи снаряды для ВСУ
NYT: Премьер Польши Моравецкий призвал Байдена ускорить процесс соглашения о поставке снарядов для ВСУ Южной Кореей
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Только прямое вмешательство американского президента Джо Байдена поможет ускорить процесс соглашения с Южной Кореей о предоставлении Киеву артиллерийских снарядов для борьбы с Россией, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
Отмечается, что в последнее время до общественности были донесены разведданные, из которых следует, что Польша могла сыграть существенную роль в поставке артиллерийских снарядов из Южной Кореи Киеву. При этом южнокорейские официальные лица до сих пор неохотно предоставляют боеприпасы из опасений, что это нарушает правила суверенитета их страны, передает The New York Times.
В частности, Моравецкий, будучи в Вашингтоне на встрече с официальными лицами США и Международным валютным фондом, заявил, что использование южнокорейских артиллерийских запасов может определить ход спецоперации.
Так, по мнению польского премьера, российские военные располагают большим количеством артиллерийских снарядов и ежемесячно производят гораздо больше выстрелов на поле боя, чем украинская армия. В этой связи Моравецкий призвал оказать на Южную Корею влияние, так как она располагает «огромными запасами артиллерийских снарядов и могла бы помочь».
В заключение издание отмечает, что такое соглашение будет возможно только при прямом участии Байдена, который, по задумке польского премьера, пообещает Южной Корее «поддержку перед лицом любого агрессивного ответа со стороны Китая или России».
Ранее главе Пентагона Ллойду Остину пришлось объясняться с Южной Кореей из-за сообщений о прослушке.
Напомним, в результате утечки документов Пентагона стало известно о прослушке США чиновников Южной Кореи – среди материалов есть «отчет о разведке сигналов», где описывается беспокойство южнокорейских чиновников по поводу действий Вашингтона в отношении военной помощи Украине.
В США назвали имя подозреваемого в сливе секретных данных Пентагона
NYT: Секретные документы Пентагона слил в Сеть военный ВВС нацгвардии США
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В США готовятся к задержанию военнослужащего ВВС национальной гвардии США Джека Тейшейры – лидера онлайн-группы, через которую секретные документы Пентагона, возможно, попали в Сеть, сообщает The New York Times.
Тейшейра служит в разведывательном подразделении ВВС Национальной гвардии штата Массачусетс, возглавляет группу на платформе Discord, в которую входило от 20 до 30 пользователей. Издание пишет, что власти США могут его задержать уже в четверг по делу об утечке в Сеть американских секретных документов, передает ТАСС.
Ранее экс-агент ФБР Колин Роули заявил, что администрация США могла согласовать часть или все недавние утечки секретных документов для дезинформации России.
До этого замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что утечка секретных документов в Соединенных Штатов может оказаться целенаправленным вбросом с целью введения России в заблуждение.
Сообщалось, что утечка секретных данных из Пентагона, указывающих на ведение США шпионской деятельности не только за конкурентами, но и за союзниками, сильно обеспокоила многих официальных лиц Вашингтона.
Названы сроки появления китайских автомашин Jaecco в России
Новый бренд китайских автомашин Jaecco появится в России
На российском автомобильном рынке в скором времени появится новый китайский бренд Jaecoo от автоконцерна Chery, сообщили в компании Omoda (другой бренд Chery).
На грядущем автосалоне в Шанхае пройдет премьера Jaecoo, который станет старшим ответвлением Omoda, само шоу пройдет 18 апреля, сообщили в компании, передает РИА «Новости».
Там указали, что линейка Jaecoo в России в 2023 году пополнится двумя моделями. Подробности об этих автомашинах не сообщаются.
Автомобили Jaecoo планируется представлять в 100 дилерских центрах в России, в 120 шоурумах. Там будут присутствовать бренды Omoda и Jaecoo.
МИД: Зерновая сделка обслуживает экспорт Киева в интересах Запада
МИД: Зерновая сделка обслуживает коммерческий экспорт Киева в интересах западных стран
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Зерновая сделка продолжает обслуживать исключительно коммерческий экспорт Киева и преследует только интересы западных стран, указано в заявлении МИД.
В дипведомстве отметили, что черноморская инициатива продолжает обслуживать исключительно коммерческий экспорт Киева в интересах коллективного Запада, несмотря на высокопарные заявления о глобальной помощи нуждающимся странам, передает ТАСС.
Также в МИД подчеркнули, что доля гумпоставок по линии Всемирной продовольственной программы ООН (543 928 тонн) выглядит смехотворно на фоне общего объема вывезенного продовольствия в количестве 27,7 млн тонн.
«Эти поставки Киев пытается использовать в политических целях для пиара своей псевдогуманитарной кампании «Зерно из Украины», – отмечено в заявлении.
По информации МИД, Москва продолжает идти своим путем, утверждая, что о продлении зерновой сделки говорить бесполезно, так как не выполняется российская часть соглашения.
«Без прогресса по решению пяти системных проблем, а именно переподключения Россельхозбанка к SWIFT, возобновления поставок сельхозтехники, отмены ограничений на страхование и снятия запрета на доступ в порты, восстановления работы аммиакопровода Тольятти – Одесса, разблокирования зарубежных активов о продлении инициативы после 18 мая говорить не приходится», – указали в ведомстве.
Ранее в Кремле заявили, что в данный момент часть договора по зерновой сделке не работает, перспективы не такие уж хорошие.
Напомним, в марте Москва продлила действие зерновой сделки на 60 дней и потребовала в течение этих двух месяцев снять санкции со всех операций, сопровождающих российский сельскохозяйственный экспорт. Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что сделка в отношении России вообще не выполняется.
Украинско-американская группа разработала новый план по усилению антироссийских санкций
Международная группа Андрея Ермака и Майкла Макфола разработала новый план по усилению антироссийских санкций
Международная экспертная группа во главе с руководителем офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком и американским экс-послом в России Майклом Макфолом разработали новый план по усилению санкционного давления на Россию, сообщил советник руководителя офиса Владислав Власюк.
Новый план будет представлен на следующей неделе под названием «План действий 2.0». Авторы надеются, что второй документ санкционных ограничений станет настоящей дорожной картой для введения дальнейших санкций, передает РИА «Новости».
Власюк также подчеркнул, что в приоритете находятся расширение санкционного давления на российские банки и Росатом, усиление санкций против СМИ и представителей шоу-бизнеса, а также дальнейшие ограничения для военно-промышленного комплекса и имеющих прямое отношение к производству вооружения высокотехнологичных отраслей России.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что устойчивость экономики России поразила Запад – МВФ уже второй раз улучшает прогноз по российской экономике на 2023 год, а в апреле фонд даже прибавил темпы роста ВВП России.
В Киеве призвали сделать Черное море «внутренними водами НАТО»
Глава МИД Украины Кулеба призвал превратить Черное море в «демилитаризированные внутренние воды НАТО»
Черное море необходимо демилитаризовать и превратить в «море НАТО», заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
По его словам, необходимо последовать по тому же пути, что и с Балтийским морем, – сделать Черное море зоной НАТО, чтобы «мирные, законопослушные страны могли использовать его для торговли и путешествий», передает РИА «Новости».
Кулеба выразил сожаление в связи с тем, что у Запада нет определенной стратегии по Черному морю, и добавил, что у России она была всегда.
В заключение, министр снова заявил о намерении Киева установить свой контроль над вернувшимися в состав России регионами.
Ранее замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что после превращения зоны Балтийского моря в область военного соперничества становится все яснее, что возрастают риски столкновения сил России и НАТО.
Стало известно об отношении подозреваемого в утечке данных Пентагона к конфликту на Украине
WP: Подозреваемый в утечке документов Пентагона находил украинский конфликт удручающим
Подозреваемый в утечке документов Пентагона служащий ВВС Нацгвардии США Джек Тейшейра думает, что конфликт на Украине является «удручающим», сообщает газета The Washington Post.
По словам друга подозреваемого, Тейшейра начал публиковать секретные материалы на сервере в Discord в феврале, в начале конфликта на Украине, который он считал «удручающей» битвой между «странами, у которых должно быть больше общего, чем того, что их разделяет, передает RT со ссылкой на Washington Post.
Также газета отмечает, что подозреваемый публиковал документы, чтобы просвещать людей, которых он считал своими друзьями.
Ранее СМИ сообщили, что в США готовятся к задержанию военнослужащего ВВС национальной гвардии США Джека Тейшейры – лидера онлайн-группы, через которую секретные документы Пентагона, возможно, попали в Сеть.
Напомним, утечка секретных данных из Пентагона, указывающих на ведение США шпионской деятельности не только за конкурентами, но и за союзниками, сильно обеспокоила многих официальных лиц Вашингтона.
Китайские СМИ заявили о необратимости краха США
Global Times: У Соединенных Штатов не получится избежать неминуемого краха
Действия Соединенных Штатов в порыве сохранить гегемонию обречены на провал, сообщает Global Times.
Издание утверждает, что увеличивается количество голосов, призывающих к новому миропорядку, даже началась дедолларизация, передает RT.
В материале подчеркивается, что на сегодня страны уделяют внимание региональному многостороннему сотрудничеству.
Кроме того, растет значение БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества, а влияние G7, напротив, снижается.
Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что США должны вернуться к цивилизованным принципам межгосударственных отношений, в том числе закрепленных в Уставе ООН, чтобы возобновить диалог с Россией.