Трамп предупредил о риске начала третьей мировой ядерной войны

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Решение ОПЕК+ увеличит дефицит на рынке до 1 млн баррелей в сутки Егор Алеев/ТАСС
Тайное вплоть до самого объявления решение ОПЕК+ серьезно сократить добычу шокировало Запад. Сам картель объясняет свое неожиданное для всех решение тем, что мировая экономика оказалась на пороге нового кризиса. И опоздать, как в 2008 году, ОПЕК+ больше не хочет. Однако есть еще одна важная причина – это противостояние США и Саудовской Аравии. Что ждет нефть? Подробности...
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США используют Украину как оружие против Китая

Той властью, с которой товарищ Си должен обсуждать урегулирование на Украине, необязательно должен быть Зеленский Global Look Press
Президент Украины Владимир Зеленский позволил Вашингтону втянуть себя в коалицию, направленную против еще одной сверхдержавы – Китая. Чем нищая Украина может помочь США в сдерживании КНР? И как это вяжется с давлением Запада на председателя Си Цзиньпина, который по-прежнему отказывается от телефонного разговора с Зеленским?  Подробности...
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Киев превращает навальнистов в террористов

Трепова стала марионеткой в руках экстремистов и радикалов МВД России
Дарья Трепова, которая передала Владлену Татарскому статуэтку, подтвердила свою причастность к преступлению. Следствие подчеркивает: 26-летняя девушка является сторонницей экстремистских структур Алексея Навального. Как именно связаны подобные организации с украинскими и западными спецслужбами и на что они обращают внимание при вербовке будущих террористов?  Подробности...
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Как Грузия избежала украинизации

Участникам протестов 7–8 марта едва не удалось повторить в Тбилиси сценарий киевского Майдана EPA/ZURAB KURTSIKIDZE
Грузинский лидер Ираклий Гарибашвили объявил о срыве плана «украинизации» его страны. По его словам, Киев планировал реставрировать в Тбилиси режим Саакашвили. С этой целью украинские и западные политики провоцировали грузинскую молодежь на уличный бунт в стиле Евромайдана. Как республике удалось уклониться от «экспорта революции достоинства» и ждать ли попыток повторения Евромайдана в Тбилиси? Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Сохранить работу смогут лишь узкие специалисты

Сергей Анисимов
Сергей Анисимов, председатель комитета по труду и занятости Московского отделения «Опоры России»
На одно место юриста сегодня девять претендентов. И все потому, что юрист общей практики сегодня заменяется компьютерными программами, которые способны создавать тексты договоров не хуже выпускника вуза. Подробности...
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О чем думали финны, когда шли в НАТО

Максим Климов
Максим Климов, Капитан 3 ранга в запасе
Это просто холодный и простой военный расчет – такой порт и логистический узел с такими возможностями, как Хельсинки, просто не может не быть объектом поражения. А с учетом подавляющего превосходства НАТО над Россией в обычных вооружениях – ядерного поражения. Подробности...
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США готовят информационный удар по ЗЕ-команде

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Конечно, нам все равно, кто будет окружать Зеленского. Но сами эти разборки во властных кругах будут способствовать дестабилизации внутри Украины, так как чиновники, которые не уверены в завтрашнем дне, саботируют работу и воруют масштабнее, чем обычно. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария
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Как наказать Финляндию за НАТО

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Теракт и убийство Татарского: главное

Кому нужен арест Трампа

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В результате взрыва в Петербурге убит военкор Владлен Татарский

В результате подрыва взрывного устройства в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной Петербурга убит известный донбасский военкор Владлен Татарский (Максим Фомин). Татарский долгие годы воевал в ополчении ДНР, но получил широкую известность с начала спецоперации на Украине благодаря видеоблогу «Вечерний Владлен»
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Шойгу наградил девушек-военных за отражение атаки на Севастополь

Глава Минобороны Сергей Шойгу в Национальном центре управления обороной наградил служащих базы Черноморского флота орденами Мужества за отражение атаки беспилотников на Севастополь
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Во Франции усилились протесты против пенсионной реформы

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил протесты против повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. По его словам, «толпа не имеет легитимности» перед «представителями народа» в лице депутатов. При этом на улицах французских городов усиливаются столкновения протестующих с полицией
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В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    Трамп предупредил о риске начала третьей мировой ядерной войны

    Экс-президент США Трамп: Мировое сообщество вплотную приблизилось к ядерной третьей мировой войне
    		   
    5 апреля 2023, 05:59
    Фото: Erin Schaff/Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Мировое сообщество вплотную приблизилось к ядерной третьей мировой войне во многом по вине действующей администрации США во главе с президентом Джо Байденом, выразил мнение глава 45-й американской администрации Дональд Трамп.

    Выступая в поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида после возвращения из Нью-Йорка, Трамп упомянул неприкрытые угрозы разных стран применить ядерное оружие, выразив мнение, что под руководством администрации Байдена это вполне может привести к третьей мировой ядерной войне с применением всех сил и средств. Трамп подчеркнул, что это действительно может произойти, передает ТАСС.

    В прошлую пятницу зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев выразил мнение, что так называемые миротворцы НАТО, отправка которых на Украину обсуждается Западом, собираются довести ситуацию до точки невозврата и развязать третью мировую.

    СМИ: Экс-президент США Трамп арестован
    		  
    4 апреля 2023, 20:38
    Фото: REUTERS
    Текст: Ольга Иванова

    Экс-президент США Дональд Трамп формально арестован, сообщает телеканал CNN.

    Отмечается, что арест Трампа продлится до выдвижения обвинений, в течение получаса Трамп сможет свободно покинуть суд, передает ТАСС.

    «Дональд Трамп под арестом и ждет предъявления обвинений», – гласит надпись на экране, сопровождающая прямую трансляцию CNN.

    Сам Трамп ранее по пути в суд назвал происходящее с ним «сюрреалистической» ситуацией. «Они собираются арестовать меня. Не могу поверить, что это происходит в Америке», – написал он в социальных сетях.

    В американском процессуальном праве арест является обязательной частью выдвижения обвинений в результате решения большого жюри. Арест не означает помещения под стражу.

    Трамп ранее был освобожден практически от всех дополнительных процедур, подразумеваемых при аресте. На него не будут надеты наручники, его не будут фотографировать для материалов дела, а отпечатки пальцев взяли заранее.

    Ранее СМИ сообщали, что окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг переквалифицировал все 34 пункта обвинения против Трампа в уголовные.

    До этого жюри присяжных в Нью-Йорке отдало свои голоса за обвинение Трампа по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс.

    Коментарии (32)
    Стало известно, в каких преступлениях обвиняют Трампа
    Обвинительное заключение: Экс-президент США Трамп обвинен в подлоге документов по 34 пунктам
    		   
    5 апреля 2023, 00:59
    Фото: Doug Mills/
    Consolidated News Photos/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Глава 45-й администрации США Дональд Трамп обвинен в подлоге документов по 34 пунктам, свидетельствует обнародованное прокуратурой Нью-Йорка обвинительное заключение в адрес экс-президента Соединенных Штатов.

    Как следует из документа, Трампу инкриминируется фальсификация деловых документов «первой степени» (Falsifying business records in the first degree) с целью совершить другое правонарушение. О чем именно идет речь, в обвинительном заключении не поясняется, при этом указано, что эти нарушения относятся к избирательному законодательству. Как отмечают американские СМИ, каждый из пунктов обвинения предполагает максимальное наказание в виде четырех лет тюремного заключения, передает ТАСС.

    В заявлении прокуратуры утверждается, что Трамп во время предвыборной кампании 2016 года якобы фальсифицировал деловые документы с целью скрыть от американских избирателей компрометирующие данные и информацию о совершении незаконных действий.

    Согласно опубликованному документу, Трамп «и другие» якобы организовали схему с целью найти, выкупить и скрыть информацию негативного характера о нем и улучшить его перспективы на выборах. Как следует из обвинительного заключения, документы были сфальсифицированы десятки раз, чтобы скрыть преступную деятельность, в том числе попытки нарушить избирательное законодательство на федеральном уровне и в отдельных штатах.

    Напомним, во вторник Трамп подвергся аресту. В тот же день в суде Манхэттена в адрес Трампа выдвинули обвинения, после чего политика освободили. Сам Трамп заявил в суде о своей невиновности. После освобождения из-под ареста Трамп покинул Нью-Йорк.

    Коментарии (7)
    Трампа освободили из-под ареста после выдвижения обвинений
    CNN: Экс-президент США Трамп освобожден из-под ареста после выдвижения обвинений
    		   
    4 апреля 2023, 22:48
    Фото: REUTERS
    Текст: Антон Никитин

    Глава 45-й администрации США Дональд Трамп освобожден из-под ареста после выдвижения обвинений, сообщает телеканал CNN.

    После завершения выдвижения обвинений Трамп смог свободно покинуть комнату судебных заседаний и здание суда. Глава 45-й администрации США пробыл под арестом около двух часов, что значительно дольше 20-30 минут, ожидаемых защитой, передает ТАСС.

    Таким образом, Трамп стал первым в истории США бывшим президентом, которому было инкриминировано совершение уголовного правонарушения.

    Как сообщает телекомпания CNN, ожидается, что Трамп отправится напрямую в нью-йоркский аэропорт Ла-Гуардиа, откуда вылетит в штат Флорида, где находится его поместье Мар-а-Лаго. Вечером во вторник он намерен выступить с заявлением из своего поместья.

    Ранее телеканал CNN сообщил, что Трамп формально арестован до выдвижения обвинений. В тот же день в суде Манхэттена состоялось выдвижение обвинений в адрес экс-президента США. Сам Трамп заявил в суде о своей невиновности по всем 34 пунктам обвинения.

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    Коментарии (10)
    СМИ: Трамп в суде заявил о своей невиновности
    		  
    4 апреля 2023, 21:59
    Фото: REUTERS
    Текст: Ольга Иванова

    Экс-президент США Дональд Трамп в суде Нью-Йорка заявил о своей невиновности по 34 пунктам обвинения, сообщила газета The New York Times.

    Отказ признать вину в суде означает, что Трамп не пошел на сделку со следствием, подразумевающую признание вины в обмен на смягчение наказания, передает ТАСС.

    Как ожидается, Трамп будет отпущен до следующего заседания суда, ему не придется вносить залог.

    Ранее стало известно, что Трамп формально арестован.

    СМИ сообщали, что окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг переквалифицировал все 34 пункта обвинения против Трампа в уголовные.

    До этого жюри присяжных в Нью-Йорке отдало свои голоса за обвинение Трампа по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс.

    Коментарии (74)
    Стало известно о переквалификации всех пунктов обвинения против Трампа
    Yahoo: Прокурор Брэгг переквалифицировал 34 пункта обвинения против Трампа в уголовные

    4 апреля 2023, 09:10

    Текст: Александра Юдина

    Окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг переквалифицировал все 34 пункта обвинения касательно бывшего президента США Дональда Трампа в уголовные, сообщает портал Yahoo News.

    По словам источника издания, обвинение в фальсификации деловой документации преследуется в штате Нью-Йорк как проступок, при этом офис Брэгга повысил все обвинения до преступлений класса Е, представляющих низший уровень преступлений в уголовном кодексе штата Нью-Йорк, передает РИА «Новости».

    Источник отметил, что меру изменили в связи с тем, что действия Трампа якобы скрывали другое преступление. Так, согласно уголовному кодексу штата, за преступление, связанное с фальсификациями деловых бумаг, суд может привлечь на срок до четырех лет лишения свободы.

    Тем не менее источник утверждает, что с практической стороны этот вариант маловероятен.

    «Никто не попадает в тюрьму за это, нарушив закон в первый раз», – резюмирует издание. Напомним, большое жюри присяжных в Нью-Йорке проголосовало за предъявление обвинений Трампу по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс.

    Коментарии (2)
    Белый дом заявил о готовности к беспорядкам из-за дела Трампа
    Пресс-секретарь Карин Жан-Пьер заявила, что Байден не концентрирует внимание на ситуации вокруг Трампа
    		   
    4 апреля 2023, 21:17
    Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press
    Текст: Ольга Иванова

    Президент США Джо Байден не концентрирует внимание на предъявлении прокуратурой обвинений экс-главе государства Дональду Трампу, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

    При этом Жан-Пьер подчеркнула, что администрация «готова» к возможности беспорядков, сообщает ТАСС.

    «Мы не будем комментировать само дело. Президент намерен сосредоточиться на положении американского народа, как он делает каждый день. Это (дело Трампа) не является предметом его внимания», – сказала она.

    Ранее стало известно, что Трамп формально арестован.

    СМИ сообщали, что окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг переквалифицировал все 34 пункта обвинения против Трампа в уголовные.

    До этого жюри присяжных в Нью-Йорке отдало свои голоса за обвинение Трампа по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс.

    Коментарии (7)
    Адвокат Трампа заявил, что на экс-президента США не наденут наручники
    Адвокат Трампа Такопина сообщил, что во время предъявления обвинений на экс-президента США не наденут наручники
    		   
    4 апреля 2023, 03:54
    Фото: Ron Sachs/Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    В ходе процедуры предъявления обвинений на экс-президента США Дональда Трампа не будут надевать наручники, но офис прокурора попытается сделать большое шоу, заявил адвокат Трампа Джо Такопина.

    Такопина сообщил, что Трампа «будет охранять служба безопасности», при этом «наручников не будет», а вот «все остальное – фотографии, регулярные процедуры – вероятно, произойдет», офис прокурора хочет добиться «большой огласки». «Мы надеемся, что это будет происходить так, как обычно происходит, но я не так оптимистичен», – приводит слова адвоката РИА «Новости».

    Такопина заявил, что Трамп «не тот человек, который трусит, он не боится, он крепкий орешек». Бывший президент США собирается заявить в суде о своей невиновности.

    Адвокат считает, что политические круги «используют прокуратуру как оружие». В частности, прокурор Манхэттена Элвин Брэгг – «прокурор-демократ, поддерживаемый финансистами-демократами», который преследует «кандидата от правых сил».

    Защита Трампа пока не знает точного числа пунктов готовящегося обвинения, но Такопина полагает, что все они основаны на одном и том же деле о «плате за молчание». По его словам, дело «смехотворно во многих смыслах», это «политическое преследование».

    Он заявил: «Я не знаю, на что это будет похоже, кроме того, что атмосфера будет похожа на цирк. Однако, я надеюсь, что судебная часть пройдет в стандартной и деловой манере».

    Напомним, большое жюри присяжных в Нью-Йорке проголосовало за предъявление обвинений Трампу по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс.  

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    Коментарии (3)
    В суде Манхэттена началось выдвижение обвинений в адрес Трампа
    Источники: Процесс выдвижения обвинений в адрес 45-го президента США Трампа начался в суде Манхэттена
    		   
    4 апреля 2023, 22:20
    Фото: Yuri Gripas/
    Consolidated News Photos/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Процесс выдвижения обвинений в адрес 45-го президента США Дональда Трампа проходит в суде Манхэттена, сообщили источники в суде.

    По словам одного из осведомленных источников, сейчас в суде Манхэттена должно проходить выдвижение обвинений в адрес 45-го президента США, передает ТАСС.

    Как ожидается, Трампу будут выдвинуты обвинения по более чем 30 пунктам. Выдвижение обвинений проходит в закрытом формате, съемка в суде запрещена. Участникам заседания запрещено пользоваться мобильными телефонами и другими источниками связи.

    Ранее во вторник телеканал CNN сообщил, что 45-й президент США Дональд Трамп арестован до выдвижения обвинений. Позже американские СМИ сообщили, что Трамп заявил в суде Нью-Йорка о своей невиновности по 34 пунктам обвинения.

    Коментарии (3)
    Трамп покинул поместье во Флориде и направился на суд в Нью-Йорк

    3 апреля 2023, 21:56

    Текст: Кристина Цыцура

    Экс-президент США Дональд Трамп в понедельник покинул свое поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида, чтобы вылететь в Нью-Йорк.

    Ему необходимо во вторник явиться в суд, об отправке политика сообщает телеканал MSNBC, передает ТАСС.

    Отмечается, что Трамп после прибытия в Нью-Йорк через три-четыре часа остановится в небоскребе Trump Tower на Манхэттене. Явиться в суд ему необходимо к обеду 4 апреля. 

    Напомним, большое жюри присяжных в Нью-Йорке проголосовало за предъявление обвинений Трампу по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс. 

    Коментарии (3)
    Трамп потребовал перенести суд над ним из Манхэттена
    Трамп заявил о несправедливо избранном районе Нью-Йорка для суда над ним

    4 апреля 2023, 18:25

    Текст: Алексей Дегтярёв

    Экс-глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что нью-йоркский район Манхэттен не подходит для судебного процесса над ним, и потребовал перенести заседание в другое место.

    Это место «очень несправедливо» для рассмотрения дела, поскольку на некоторых участках района за республиканцев голосует всего 1% населения, указал Трамп в своей соцсети Truth Social, передает ТАСС.

    Необходимо перенести его в соседний район Стейтен-Айленд, там судебный процесс будет справедливым и безопасным, указал экс-президент.

    По его словам, судья Верховного суда Нью-Йорка Хуан Мерчан его ненавидит.

    Между тем у здания самого суда в Манхэттене, где должно рассматриваться дело, собралось несколько сотен человек. Большинство из них – противники Трампа, они вышли на улицу с соответствующими плакатами.

    При этом есть там и сторонники политика, есть и те, кто пришли из любопытства, а также журналисты. Полицейские приняли повышенные меры безопасности.

    Ранее СМИ сообщали, что окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг переквалифицировал все 34 пункта обвинения против Трампа в уголовные.

    До этого жюри присяжных в Нью-Йорке отдало свои голоса за обвинение Трампа по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс.

    Коментарии (0)
    После освобождения из-под ареста Трамп покинул Нью-Йорк
    CNN: Экс-президент США Трамп вылетел на самолете из Нью-Йорка во Флориду

    5 апреля 2023, 00:12

    Текст: Антон Никитин

    Глава 45-й администрации США Дональд Трамп покинул Нью-Йорк, вылетев самолетом во Флориду, сообщает телеканал CNN.

    Трамп направился в аэропорт сразу из здания суда. Время полета до Флориды составляет около трех часов. Как ожидается, после приземления он направится в свое поместье Мар-а-Лаго, откуда выступит с обращением к сторонникам, передает ТАСС.

    Во вторник 45-й президент США Дональд Трамп подвергся аресту. В тот же день в суде Манхэттена в адрес Трамп выдвинули обвинения, после чего политика освободили из-под ареста. Сам Трамп заявил в суде о своей невиновности по всем пунктам обвинения.

    Коментарии (3)
    В Сенате испугались влияния дела Трампа на судебную систему США
    Сенатор Ромни: Выдвижение обвинений против Трампа подрывает веру американского общества в правосудие

    5 апреля 2023, 04:57

    Текст: Антон Никитин

    Решение выдвинуть обвинения против 45-го президента США Дональда Трампа создает опасный прецедент уголовного преследования политических оппонентов и подрывает веру американского общества в правосудие, заявил сенатор и бывший кандидат на пост главы Белого дома от Республиканской партии Митт Ромни.

    Сенатор Ромни выразил мнение, что характер и поведение 45-го президента Трампа якобы делают его неподходящим для поста главы Соединенных Штатов. Он также выразил мнение, что окружной прокурор Нью-Йорка[Элвин Брэгг в угоду политической повестке перегнул палку и дошел до уголовных обвинений в тяжком преступлении. Ромни подчеркнул, что никто не выше закона, даже бывшие президенты, но каждый имеет право на равное отношение к себе в соответствии с законом, передает ТАСС.

    Бывший кандидат на пост главы Белого дома от Республиканской партии также отметил, что преревышение полномочий прокурором создает опасный прецедент уголовного преследования политических оппонентов и подрывает веру общества в американскую систему правосудия.

    Коментарии (0)
    Трамп отверг все обвинения в нарушении закона
    Экс-президент США Трамп: Никакого нарушения закона не было
    		   
    5 апреля 2023, 02:59
    Фото: Olivier Douliery/CNP/AdMedia/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Экс-президент США Дональд Трамп заявил в своей социальной сети Truth Social, что не допускал инкриминируемых ему прокуратурой нарушений закона.

    Трамп заявил в своей социальной сети Truth Social, что слушания были шокирующими для многих и вместе с тем сюрпризов не принесли. По его словам, практически каждый юрист говорит, что реального уголовного дела здесь нет, так как никакого нарушения закона не было, передает ТАСС.

    Во вторник в суде Манхэттена в адрес Трампа выдвинули обвинения. Главу 45-й администрации США обвинили в подлоге документов. Трамп заявил о своей невиновности.

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    Прокурор Нью-Йорка обвинил Трампа в попытке скрыть правонарушения
    Окружной прокурор Нью-Йорка Брэгг обвинил Трампа в попытке скрыть связанные с выборами 2016 года правонарушения

    5 апреля 2023, 01:59

    Текст: Антон Никитин

    Глава 45-й администрации США Дональд Трамп фальсифицировал финансовые документы с целью скрыть связанные с американскими президентскими выборами 2016 года правонарушения, заявил окружной прокурор Нью-Йорка Элвин Брэгг.

    Окружной прокурор Нью-Йорка отметил, что ранее Трамп предстал перед судом по обвинению в фальсификации деловых документов первой степени по 34 пунктам. По словам Брэгга, улики якобы указывают на то, что Трамп делал это с целью скрыть правонарушения, связанные с выборами 2016 года, передает ТАСС.

    По версии окружного прокурора Нью-Йорка, Трамп вместе со своим бывшим адвокатом Майклом Коэном и руководством издательского дома American Media Incorporated якобы создали схему выкупа и подавления информации негативного характера с целью увеличить шансы Трампа на победу на выборах. В рамках этой схемы, как утверждает прокурор, Трамп и остальные якобы осуществили выплаты трем людям, у которых имелись компрометирующие республиканца данные, в том числе бывшей порноактрисе Сторми Дэниелс.

    Таким образом, по версии Брэгга, Трамп нарушил несколько законов, включая закон о выборах штата Нью-Йорк, который квалифицирует как преступление сговор с целью продвижения кандидата незаконными средствами. Кроме того, по словам Брэгга, выплата порноактрисе в размере 130 тыс. долларов превысила ограничения, установленные Федеральным законом о выборах на взносы.

    Во вторник в суде Манхэттена в адрес Трампа выдвинули обвинения. Как свидетельствует обнародованное прокуратурой Нью-Йорка обвинительное заключение, Трампа обвинили в подлоге документов. Сам Трамп заявил в суде о своей невиновности.

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    Адвокат Трампа назвал процесс против 45-го президента США политическим
    Адвокат 45-го президента США Бланш назвал процесс против Трампа политическим

    5 апреля 2023, 03:59

    Текст: Антон Никитин

    Судебный процесс против 45-го президента США Дональда Трампа является политическим, обвинения не подкреплены фактами, заявил адвокат политика Тодд Бланш.

    Адвокат Трампа заявил в эфире телеканала CNN, что выдвинутые против 45-го президента Соединенных Штатов обвинения политические, это политический процесс. Он подчеркнул, что предъявленное Трампу обвинение не предполагает, что был нарушен закон штата или федеральный закон. Бланш также отметил, что Трамп после выдвижения обвинений был раздражен, передает ТАСС. Во вторник в суде Манхэттена в адрес Трампа

    выдвинули обвинения. Главу 45-й администрации США

    обвинили в подлоге документов. Трамп

    отверг все обвинения в нарушении закона.

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