СМИ: Экс-президент США Трамп арестован

Экс-президент США Дональд Трамп формально арестован, сообщает телеканал CNN.

Отмечается, что арест Трампа продлится до выдвижения обвинений, в течение получаса Трамп сможет свободно покинуть суд, передает ТАСС.

«Дональд Трамп под арестом и ждет предъявления обвинений», – гласит надпись на экране, сопровождающая прямую трансляцию CNN.

Сам Трамп ранее по пути в суд назвал происходящее с ним «сюрреалистической» ситуацией. «Они собираются арестовать меня. Не могу поверить, что это происходит в Америке», – написал он в социальных сетях.

В американском процессуальном праве арест является обязательной частью выдвижения обвинений в результате решения большого жюри. Арест не означает помещения под стражу.

Трамп ранее был освобожден практически от всех дополнительных процедур, подразумеваемых при аресте. На него не будут надеты наручники, его не будут фотографировать для материалов дела, а отпечатки пальцев взяли заранее.

Ранее СМИ сообщали, что окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг переквалифицировал все 34 пункта обвинения против Трампа в уголовные.

До этого жюри присяжных в Нью-Йорке отдало свои голоса за обвинение Трампа по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс.