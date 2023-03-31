Жюри присяжных в США проголосовало за предъявление обвинений Трампу

CNN сообщила о решении большого жюри присяжных в Нью-Йорке проголосовать за предъявление обвинений Трампу

Большое жюри присяжных в Нью-Йорке проголосовало за предъявление обвинений экс-президенту США Дональду Трампу, сообщают источники.

По данным источников, обвинение огласят в ближайшие дни. К этому времени прокуратура округа Манхэттен вызовет Трампа в суд «для предъявления обвинений, которые остаются неизвестны», РИА «Новости» со ссылкой на CNN и New York Times.

По данным New York Times, сейчас Трамп находится в своем поместье в Мар-а-Лаго (штат Флорида).жидается, что Трампу будет предложено добровольно сдаться властям, передает ТАСС.

Wall Street Journal отмечает, что прокуроры в Нью-Йорке обычно не публикуют обвинительное заключение до тех пор, пока обвиняемый не предстанет перед судом. В деле, которое рассматривает большое жюри, говорится, что адвокат Трампа Майкл Коэн в 2016 году, во время выборов президента в США, передал бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс 130 тыс. долларов за то, чтобы она опровергла свое заявление о связи с Трампом в 2006 году. Прокуроры полагают, что для выплаты могли использовать подлог в финансовой отчетности Trump Organization.