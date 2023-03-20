В США назвали срок выдвижения обвинений Трампу

Politico: Трампу могут предъявить обвинения в течение дня

Обвинения экс-президенту США Дональду Трампу в манипуляции с финансовыми документами компании Trump Organization могут предъявить уже в понедельник или в среду, сообщило издание Politico со ссылкой на источники.

Выдвижение обвинений против бывшего президента США рассматривалось лишь однажды – в отношении Ричарда Никсона в связи с Уотергейтским скандалом. Никсон был помилован своим преемником Джеральдом Фордом, передает ТАСС.

В деле, которое рассматривает большое жюри, говорится, что адвокат Трампа Майкл Коэн в 2016 году, во время выборов президента в США, заплатил бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс 130 тыс. долларов за то, чтобы она отказалась от своих слов о якобы связи с Трампом в 2006 году.

В 2018 году Дэниэлс публично заявляла о связи с Трампом, а также обвинила Коэна в том, что он пытался ее запугать, чтобы скрыть это.

Дэниэлс ранее уже пыталась выдвигать обвинения против экс-президента США в суде, однако в 2018 году соответствующий иск с попыткой обвинить экс-президента в клевете был отклонен.

Между тем прокуратура Нью-Йорка возбудила отдельное дело о махинациях с финансовой отчетностью компании Trump Organization.

По данным прокуратуры, Коэн заплатил Дэниэлс 130 тыс. долларов из собственных средств. Эти деньги ему позже компенсировали за счет Trump Organization.

Прокуроры считают, что для выплаты средств мог быть совершен подлог в финансовой отчетности компании, который сейчас является поводом для разбирательства.