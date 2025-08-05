Нам легко согласиться с тем, что мировая политика перестала быть продолжением европейской. Но намного труднее признать, что перестают быть уместными философские основы этой политики, корни которых находятся в Европе.3 комментария
«Нафтогаз» заявил о победе в иске по взысканию собственности России
Районный суд Вены одобрил арест более 20 российских объектов недвижимости для продажи с аукциона по иску «Нафтогаза Украины» на сумму 120 млн евро, сообщила сама украинская компания.
В заявлении компании говорится, что суд позволил наложить арест на более 20 объектов недвижимости, принадлежащих России, с последующей их продажей через аукцион, передает РИА «Новости».
Общая стоимость арестованного имущества, по утверждению «Нафтогаза», превышает 120 млн евро.
В компании уточнили, что разрешение касается принудительного исполнения арбитражного решения, обязывающего Москву выплатить компенсацию «Нафтогазу» за утраченные из-за событий в Крыму активы на сумму свыше 5 млрд долларов. Верховный суд Нидерландов в декабре 2022 года отклонил кассационную жалобу российской стороны и подтвердил решение Гаагского суда о взыскании с России.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Арбитражный суд Петербурга поддержал иск Газпрома, полностью запретив «Нафтогазу Украины» добиваться исполнения иностранных судебных решений против российской компании.