Ле Пен угрожает России. Что это с ней?

Олег Хавич
Зачем Польша создает заградотряды на границе с Украиной
На фоне заявлений Варшавы о поддержке Киева, польские военные выдвинулись на границу с Украиной и начали строительство там полевых укреплений, предназначенных явно не для сдерживания мирного населения.
Глеб Простаков
Мировой топливный кризис только начинается
Рынок нефти перестал быть рынком в классическом смысле. Это поле боя, где цена определяется не спросом и предложением, а способностью конкретного покупателя добраться до конкретного продавца.
Сергей Худиев
Зачем патриарх напомнил депутатам о Страшном суде
Когда вы трудитесь ради блага сограждан – и получаете в ответ несправедливую ругань, трудно сохранять усердие и любовь к людям. Нужна какая-то внутренняя опора.