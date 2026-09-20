Электронная трудовая книжка в 2026 году: где посмотреть, как скачать выписку и проверить стаж

Tекст: Ольга Никитина

Главное – кратко

Электронная трудовая книжка – это не отдельный файл, который хранится на Госуслугах. Это сведения о трудовой деятельности человека, которые работодатели передают в информационную систему Социального фонда России. Госуслуги позволяют получить официальную выписку из этих сведений.

В 2026 году выписку проще всего заказать на Госуслугах в разделе «Справки и выписки». Нужно выбрать услугу «Выписка из электронной трудовой книжки» и нажать «Заказать выписку». Документ приходит в личный кабинет в PDF.

Официальная выписка называется СТД-СФР. Она содержит сведения из информационных ресурсов СФР: работодателей, приемы, переводы, должности, увольнения и основания кадровых мероприятий.

СТД-Р – другой документ. Его формирует работодатель, и он содержит сведения о работе именно у этого работодателя.

Общий страховой стаж одной итоговой цифрой в СТД-СФР не показывается. Для проверки страхового стажа и пенсионных коэффициентов нужно заказать выписку из индивидуального лицевого счета СФР.

Бумажную трудовую книжку, в которой есть записи о работе до 2020 года, нужно сохранить. СФР прямо предупреждает, что она остается важным источником сведений о прежней трудовой деятельности.

Людям, которые впервые устроились на работу после 31 декабря 2020 года, бумажная трудовая книжка не оформляется: сведения с самого начала ведутся только в электронном виде.

Что такое электронная трудовая книжка

Электронная трудовая книжка, или ЭТК – это сведения о трудовой деятельности работника, которые хранятся в информационных ресурсах Социального фонда России.

У электронной трудовой книжки нет отдельного физического носителя. То есть ЭТК – это не документ-файл, который постоянно лежит в личном кабинете, а массив официальных сведений, поступающих в СФР от работодателей.

В электронной трудовой отражаются кадровые события:

прием на работу;

увольнение;

перевод на другую постоянную работу;

приостановление трудового договора;

возобновление трудового договора;

наименование работодателя;

должность;

профессия;

специальность;

квалификация;

структурное подразделение в предусмотренных случаях;

вид поручаемой работы;

код выполняемой функции;

основание кадрового мероприятия;

основание прекращения трудового договора.

СФР указывает, что электронная трудовая книжка сохраняет практически тот же перечень сведений, который содержался в бумажной трудовой.

При этом человек не получает доступ к внутренней базе СФР напрямую. Для просмотра своих данных он заказывает официальную выписку – СТД-СФР.

Электронная трудовая книжка в 2026 году: насколько она распространена

Электронный формат уже стал массовым. По данным Социального фонда России на август 2026 года, почти 27 млн работников перешли на электронное ведение сведений о трудовой деятельности. За год их число выросло на 3,6 млн человек.

Запрос выписки из электронной трудовой книжки стал одной из самых популярных электронных услуг Соцфонда. Только в августе 2026 года пользователи Госуслуг запросили такую выписку около 3,7 млн раз.

Это объясняет и поисковый интерес: людям чаще всего нужно не разобраться в устройстве системы, а быстро проверить, появилась ли запись о новом работодателе, правильно ли указана должность, прошел ли перевод или отображается ли увольнение.

Где посмотреть электронную трудовую книжку в 2026 году

Получить сведения из электронной трудовой книжки можно несколькими способами.

Основные варианты:

через Госуслуги;

в клиентской службе СФР;

через МФЦ;

у работодателя – в части сведений о работе у него.

Самый быстрый способ – Госуслуги. Электронная выписка формируется автоматически на основании сведений СФР.

Если нужна бумажная версия, ее можно получить в клиентской службе Социального фонда или МФЦ. Такой экземпляр заверяется подписью и печатью.

У работодателя тоже можно получить сведения о трудовой деятельности, но только за период работы у этого работодателя. Полную историю по разным компаниям нужно получать через СФР.

Как посмотреть электронную трудовую книжку через Госуслуги

В 2026 году порядок простой.

Чтобы посмотреть электронную трудовую книжку через Госуслуги:

Войдите в личный кабинет Госуслуг. Откройте раздел «Справки и выписки». Найдите услугу «Выписка из электронной трудовой книжки». Нажмите «Заказать выписку». Дождитесь формирования документа. Откройте PDF в личном кабинете. При необходимости скачайте, распечатайте или отправьте файл.

СФР в актуальном разъяснении от 15 сентября 2026 года указывает именно такой маршрут: «Справки и выписки» → «Выписка из электронной трудовой книжки» → «Заказать выписку».

Документ приходит в личный кабинет в формате PDF. Обычно услуга автоматизирована, поэтому выписка формируется быстро.

Полученный файл можно сохранить на компьютер или телефон, распечатать либо переслать работодателю по электронной почте.

Как скачать выписку из электронной трудовой книжки

Отдельно «скачать трудовую книжку» нельзя, потому что самой электронной книжки как единого файла не существует. Скачать можно официальную выписку СТД-СФР.

После заказа на Госуслугах документ появляется в личном кабинете.

Его можно:

открыть онлайн;

скачать в PDF;

сохранить на устройство;

распечатать;

отправить по электронной почте;

переслать работодателю;

приложить к электронному заявлению, если это требуется.

Электронный документ заверяется электронной подписью СФР. Поэтому оригинальный электронный файл имеет юридическую силу и может использоваться вместо бумажной справки. СФР прямо указывает, что электронная выписка юридически равнозначна бумажному аналогу.

Если документ нужно представить другой организации электронно, лучше отправлять исходный файл, а не фотографию или скриншот.

Что такое СТД-СФР

СТД-СФР – это форма «Сведения о трудовой деятельности, предоставляемые из информационных ресурсов Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации».

Проще говоря, это официальная выписка из электронной трудовой книжки, которую формирует СФР.

В ней отражаются сведения, находящиеся на индивидуальном лицевом счете зарегистрированного лица и относящиеся к трудовой деятельности. Форма утверждена приказом Минтруда России.

В СТД-СФР можно увидеть:

работодателей;

периоды работы;

даты кадровых событий;

прием на работу;

переводы;

должность;

профессию;

специальность;

квалификацию;

основания кадровых мероприятий;

увольнение;

причину прекращения трудового договора.

Именно СТД-СФР обычно имеют в виду, когда говорят «выписка из электронной трудовой книжки».

Чем СТД-СФР отличается от СТД-Р

СТД-СФР и СТД-Р похожи по назначению, но их выдают разные источники и объем информации различается.

СТД-СФР формирует Социальный фонд России. В ней содержатся сведения о трудовой деятельности, поступившие в информационные ресурсы СФР от разных работодателей.

СТД-Р выдает работодатель. Она содержит сведения о трудовой деятельности сотрудника у конкретного работодателя. Формы СТД-Р и СТД-СФР утверждены Минтрудом.

Простой пример: человек за несколько лет работал в трех компаниях. СТД-Р от последней компании покажет сведения, относящиеся к работе у нее. СТД-СФР позволяет проверить историю кадровых событий, поступивших в фонд от работодателей в рамках электронной системы.

Поэтому для проверки всей ЭТК удобнее получать СТД-СФР через Госуслуги.

Что есть в электронной трудовой книжке

ЭТК содержит сведения о кадровой истории, а не только названия компаний и даты работы.

СФР перечисляет, в частности:

сведения о работнике;

даты приема;

даты увольнения;

даты переводов;

приостановление и возобновление трудового договора;

место работы;

наименование работодателя и его изменения;

должность;

профессию;

специальность;

квалификацию;

структурное подразделение в предусмотренных случаях;

код выполняемой функции;

основание кадрового мероприятия;

причину прекращения трудового договора.

Поэтому после трудоустройства или увольнения полезно заказывать новую выписку и проверять, правильно ли работодатель передал сведения.

Особенно важно проверить дату приема, название должности, дату и формулировку увольнения.

Где посмотреть трудовой стаж

Один из самых частых вопросов – где в электронной трудовой книжке посмотреть общий стаж.

В СТД-СФР итоговой строки вроде «общий стаж – 17 лет 4 месяца» нет.

СФР прямо объясняет: в выписке из электронной трудовой книжки общий стаж не указывается. Для проверки страхового стажа и количества накопленных пенсионных коэффициентов нужно заказать выписку из индивидуального лицевого счета.

Индивидуальный лицевой счет, или ИЛС, содержит сведения, которые используются для формирования пенсионных прав.

В нем можно проверить:

страховой стаж;

периоды работы;

индивидуальный пенсионный коэффициент;

страховые взносы;

сведения о заработке за соответствующие периоды;

пенсионные накопления, если они есть;

другие сведения индивидуального учета.

СФР указывает, что именно ИЛС содержит информацию о страховом стаже и пенсионных коэффициентах.

Почему в электронной трудовой книжке нет общего стажа

Причина в том, что электронная трудовая книжка и пенсионный учет выполняют разные задачи.

ЭТК фиксирует кадровые события. Она отвечает на вопросы:

где человек работал;

когда его приняли;

когда перевели;

какую должность он занимал;

когда уволили;

по какому основанию прекратили трудовой договор.

Индивидуальный лицевой счет используется для учета пенсионных прав.

Он отвечает на другие вопросы:

сколько страхового стажа учтено;

сколько пенсионных коэффициентов накоплено;

какие страховые взносы поступили;

какие периоды учтены для пенсии.

Поэтому для полной проверки трудовой биографии лучше использовать два документа: СТД-СФР – для кадровых событий, выписку из ИЛС – для страхового стажа и пенсионных прав.

Как проверить страховой стаж на Госуслугах

Чтобы проверить страховой стаж, нужно заказать не СТД-СФР, а выписку из индивидуального лицевого счета.

В ней отражаются данные, которыми располагает СФР для пенсионного учета.

После получения документа нужно проверить:

работодателей;

периоды работы;

продолжительность учтенного стажа;

страховые взносы;

пенсионные коэффициенты;

отсутствующие периоды.

Если какой-то период работы отсутствует, понадобятся документы, подтверждающие занятость.

СФР принимает в качестве подтверждений трудовую книжку, архивные справки, заверенные копии приказов и другие предусмотренные документы.

Как быстро обновляется электронная трудовая книжка

Запись в ЭТК не появляется в секунду после того, как сотрудник подписал трудовой договор или приказ об увольнении.

Сначала работодатель должен передать сведения в СФР, затем фонд обрабатывает данные.

На действующей странице СФР указано, что сведения о приеме, увольнении, приостановлении и возобновлении трудового договора работодатель подает не позднее рабочего дня, следующего за днем издания соответствующего приказа или распоряжения.

Для перевода на другую постоянную работу и некоторых других кадровых событий действует другой срок – не позднее 25-го числа месяца, следующего за месяцем, когда оформлен соответствующий документ.

После того как работодатель отправил данные, они отражаются в ЭТК в течение нескольких дней.

Поэтому отсутствие новой записи на следующий час после приема или увольнения еще не означает ошибку.

Что делать, если в электронной трудовой нет записи о работе

Если новый работодатель не появился в электронной трудовой книжке, сначала нужно проверить сроки.

Порядок действий:

Уточните дату кадрового события. Подождите время на передачу и обработку сведений. Закажите новую СТД-СФР. Если записи нет, обратитесь к работодателю. Уточните, передавались ли сведения в СФР. При необходимости попросите исправить или дополнить информацию. Если проблема не решается, обратитесь в СФР с подтверждающими документами.

Если речь идет о текущем работодателе и ошибка возникла из-за переданных им данных, начинать лучше именно с работодателя.

СФР указывает: если работник обнаружил неверную или неполную информацию, работодатель по письменному заявлению обязан исправить или дополнить сведения о трудовой деятельности и передать корректные данные в фонд.

Почему не отображается увольнение в электронной трудовой книжке

После увольнения информация также появляется не мгновенно.

Работодатель должен направить сведения не позднее следующего рабочего дня после оформления кадрового события. После этого требуется время на обработку данных СФР.

Если спустя несколько дней увольнение по-прежнему не отображается:

закажите свежую СТД-СФР;

проверьте дату увольнения;

обратитесь в кадровую службу бывшего работодателя;

уточните, отправлена ли отчетность;

при необходимости потребуйте корректировки;

если работодатель ликвидирован или решить вопрос через него невозможно, обратитесь в СФР.

Особенно важно исправлять неверную дату или основание увольнения, поскольку эти сведения могут потребоваться при следующем трудоустройстве.

Как исправить ошибку в электронной трудовой книжке

Ошибку в ЭТК лучше исправлять сразу после обнаружения.

Это может быть:

неправильная дата приема;

неверная дата увольнения;

неправильная должность;

отсутствующий перевод;

ошибочная причина увольнения;

отсутствующий работодатель;

дублирующая запись;

неполные сведения.

Если ошибку передал действующий или бывший работодатель, сначала нужно обратиться к нему. Действующие правила предусматривают обязанность работодателя исправить или дополнить неправильные сведения по письменному заявлению работника.

Также СФР рекомендует при некорректных сведениях подать заявление на корректировку ЭТК или обратиться в клиентскую службу фонда с документами, подтверждающими правильные данные.

Подтверждением могут служить:

бумажная трудовая книжка;

трудовой договор;

приказ о приеме;

приказ о переводе;

приказ об увольнении;

архивная справка;

справка работодателя;

СТД-Р;

другие официальные документы.

Если проблема касается старого периода работы, особенно до внедрения электронной системы, бумажная трудовая и архивные документы становятся особенно важными.

Что делать, если работодатель не передал сведения в СФР

Если срок прошел, а кадрового события в выписке нет, нужно связаться с работодателем.

Сначала можно обратиться в кадровую службу или бухгалтерию и уточнить, подавалась ли соответствующая часть формы ЕФС-1.

Работодатели передают кадровые сведения в СФР в составе единой формы ЕФС-1.

Если работодатель подтверждает, что сведения поданы, стоит заказать выписку повторно через несколько дней.

Если информация не передана или передана неправильно, работодатель обязан ее скорректировать.

Если организация не действует, документы утеряны или работодатель отказывается исправлять сведения, нужно обращаться в СФР и подтверждать период работы имеющимися документами.

Можно ли получить выписку из трудовой книжки в СФР

Да. Выписку можно получить не только через Госуслуги.

За бумажным экземпляром можно обратиться в клиентскую службу Социального фонда России.

Специалисты сформируют сведения и заверят бумажный документ подписью и печатью.

СФР указывает, что получить сведения можно через территориальный орган фонда, МФЦ, Госуслуги и другими предусмотренными способами.

Этот вариант удобен, если:

нет подтвержденной учетной записи Госуслуг;

нужен бумажный экземпляр;

возникла ошибка;

нужно одновременно проконсультироваться;

требуется подтвердить старые периоды работы.

Можно ли получить СТД-СФР в МФЦ

Да. МФЦ – один из предусмотренных каналов получения сведений о трудовой деятельности.

На бумажной выписке будут необходимые реквизиты заверения.

СФР прямо называет многофункциональные центры среди способов получения бумажных сведений.

Перед визитом стоит проверить, предоставляет ли конкретный МФЦ соответствующую услугу без предварительной записи и какие документы нужно взять с собой.

Что выдает работодатель при увольнении

Если бумажная трудовая книжка на работника уже не ведется, при увольнении работодатель предоставляет сведения о трудовой деятельности за период работы у него.

Работник может получить их на бумаге или в электронной форме в предусмотренном порядке.

СФР указывает: при увольнении сведения предоставляются в день прекращения трудового договора. Если работник в этот день отсутствует и получить сведения невозможно, работодатель должен направить их по почте заказным письмом с уведомлением.

Такой документ от работодателя – СТД-Р.

Если у человека продолжает вестись бумажная трудовая книжка, при увольнении применяются правила ее выдачи и внесения записей.

Нужно ли хранить бумажную трудовую книжку

Да. Выбрасывать старую бумажную трудовую после перехода на электронный формат нельзя.

СФР неоднократно подчеркивает: бумажная книжка остается источником сведений о трудовой деятельности за периоды до 2020 года.

В электронной системе первоначально фиксируются кадровые события начиная с 2020 года. Поэтому записи о работе в 1990-х, 2000-х или 2010-х годах могут подтверждаться именно бумажной книжкой и другими документами.

Бумажная трудовая может понадобиться:

при проверке стажа;

при назначении пенсии;

для исправления сведений;

при подтверждении старого периода работы;

при восстановлении информации, отсутствующей в системе;

при обращении в архив.

Хранить ее лучше как важный личный документ вместе с паспортами, свидетельствами и документами об образовании.

Кто работает только с электронной трудовой книжкой

Для граждан, впервые начавших трудовую деятельность после 31 декабря 2020 года, бумажная трудовая книжка не оформляется.

Все кадровые сведения для них с самого начала ведутся электронно.

Это правило распространяется и на молодых людей, которые впервые официально устраиваются на работу, в том числе на временную подработку.

Например, если школьник или студент впервые официально трудоустроился летом 2026 года, бумажную трудовую книжку ему заводить не будут: кадровая история начнет формироваться в электронном виде.

Как перейти с бумажной трудовой на электронную

Если у работника продолжает вестись бумажная трудовая книжка, он может выбрать электронный формат.

Для этого нужно подать работодателю письменное заявление о предоставлении сведений о трудовой деятельности в соответствии со статьей 66.1 ТК РФ.

После перехода:

работодатель делает необходимую запись;

бумажная трудовая выдается работнику на руки;

работодатель прекращает ее дальнейшее ведение;

последующие кадровые сведения передаются в СФР электронно;

бумажную книжку нужно сохранить.

СФР подтверждает, что граждане, имеющие право выбора и сохранившие бумажную книжку, могут позднее перейти на электронный формат.

Можно ли вернуться к бумажной трудовой после перехода на электронную

Если работник уже подал заявление о переходе на электронную трудовую книжку и бумажная книжка была выдана ему на руки, возобновить ее ведение работодателем нельзя.

СФР прямо указывает: после выбора электронного формата у работника не возникает права потребовать от работодателя снова продолжать ведение бумажной трудовой.

При этом старая бумажная книжка не становится недействительной. Ее по-прежнему нужно хранить как документ, подтверждающий трудовую деятельность прошлых лет.

Другая ситуация – человек когда-то выбрал сохранение бумажной трудовой. Он вправе впоследствии изменить выбор и перейти на электронную.

То есть переход работает в одну сторону: с бумажной на электронную перейти можно, вернуться к дальнейшему ведению бумажной после отказа от нее – нет.

Может ли работодатель сам посмотреть электронную трудовую книжку

У работодателя нет автоматического доступа ко всей трудовой истории человека только потому, что тот устраивается к нему на работу.

Новый работодатель получает сведения, которые предоставляет сам работник.

При трудоустройстве человек может передать:

электронную выписку;

PDF с электронной подписью;

распечатанную выписку;

бумажную трудовую, если она продолжает вестись;

сочетание документов для подтверждения разных периодов.

СФР прямо разъясняет, что работодатель может ознакомиться с электронной трудовой книжкой работника, если сам работник предоставил ему соответствующие сведения.

Работодатель при этом передает в СФР сведения о кадровых событиях, произошедших уже у него.

Можно ли отправить СТД-СФР работодателю по электронной почте

Да. Электронная выписка заверяется электронной подписью СФР и имеет юридическую силу.

СФР указывает, что документ можно предоставить работодателю удобным способом, в том числе направить электронной почтой.

Лучше отправлять исходный PDF, полученный через Госуслуги, а не фотографию экрана.

Если организация просит бумажный документ, электронную выписку можно распечатать либо получить заверенный бумажный вариант в СФР или МФЦ.

Можно ли распечатать электронную трудовую книжку

Распечатать можно выписку СТД-СФР.

Но нужно различать простую распечатку электронного файла и официальную бумажную выписку.

Электронный оригинал имеет юридическую силу благодаря электронной подписи СФР. Если организации достаточно электронного документа, лучше передать исходный PDF.

Если требуется именно заверенный бумажный экземпляр, можно обратиться в СФР или МФЦ. Там документ оформят с подписью и печатью.

Почему в ЭТК нет работы до 2020 года

Электронные трудовые книжки начали формироваться с 1 января 2020 года. Именно с этого момента работодатели начали системно передавать кадровые события для электронной трудовой истории.

Поэтому старая работа может отсутствовать в стандартной ЭТК, особенно если трудовая деятельность закончилась до начала электронной системы.

СФР именно поэтому рекомендует сохранять бумажную трудовую книжку.

Если старый период отсутствует и его нужно подтвердить для пенсионных прав, используются:

бумажная трудовая книжка;

архивные справки;

приказы;

сведения работодателя;

иные документы, предусмотренные правилами подтверждения стажа.

Отдельно существуют процедуры уточнения индивидуального лицевого счета и дополнения сведений подтвержденными периодами.

Что делать, если потеряна бумажная трудовая книжка

Потеря бумажной книжки особенно важна, если в ней были сведения о работе до 2020 года.

В такой ситуации сначала нужно проверить индивидуальный лицевой счет и электронную трудовую книжку: часть данных уже может находиться в СФР.

Если каких-то периодов нет, придется подтверждать их документами.

Подойдут, в зависимости от ситуации:

справки бывших работодателей;

архивные справки;

копии приказов;

лицевые счета;

сведения о трудовой деятельности;

иные документы, которые содержат период работы и основание выдачи.

СФР перечисляет требования к документам, подтверждающим периоды работы: в них должны быть сведения о человеке, месте и периоде работы, должности и основании выдачи документа.

Поэтому потерянная бумажная книжка не означает автоматическую потерю стажа, но восстановление сведений может потребовать времени.

Как регулярно проверять электронную трудовую книжку

СФР рекомендует контролировать сведения о трудовой деятельности. Особенно полезно делать это после кадровых событий.

Стоит заказывать новую СТД-СФР:

после трудоустройства;

после перевода;

после смены должности;

после увольнения;

перед новым трудоустройством;

перед оформлением документов, где нужна история работы;

если есть подозрение на ошибку.

Проверять нужно не только наличие работодателя, но и даты, должности и основания увольнения.

Чем раньше обнаружена ошибка, тем проще ее исправить, особенно пока организация продолжает работать и кадровые документы доступны.

Кратко: электронная трудовая книжка в 2026 году

Электронную трудовую книжку в 2026 году удобнее всего проверить через Госуслуги, заказав выписку СТД-СФР. Для этого нужно открыть «Справки и выписки», выбрать «Выписка из электронной трудовой книжки» и заказать документ.

В СТД-СФР указаны работодатели и кадровые события: приемы, переводы, должности и увольнения. Электронный PDF заверяется подписью СФР и имеет юридическую силу.

Общий страховой стаж в СТД-СФР отдельной итоговой цифрой не показывается. Для его проверки и просмотра пенсионных коэффициентов нужно заказать выписку из индивидуального лицевого счета.

Работодатель выдает собственную форму СТД-Р – со сведениями о работе у него.

Бумажную трудовую книжку с записями до 2020 года нужно хранить. Тем, кто впервые устроился после 31 декабря 2020 года, бумажная книжка уже не оформляется.

Вопросы и ответы

Где посмотреть электронную трудовую книжку?

Проще всего через Госуслуги. Нужно открыть раздел «Справки и выписки», выбрать «Выписка из электронной трудовой книжки» и заказать документ. Он поступит в личный кабинет в формате PDF.

Как скачать электронную трудовую книжку?

Скачать можно выписку СТД-СФР. После заказа на Госуслугах PDF появится в личном кабинете. Его можно сохранить, распечатать или переслать.

Что такое СТД-СФР?

Это официальная форма сведений о трудовой деятельности из информационных ресурсов Социального фонда России. В ней отражаются кадровые события, поступившие в СФР.

Что такое СТД-Р?

СТД-Р – сведения о трудовой деятельности, которые предоставляет работодатель. Документ касается периода работы у конкретного работодателя.

Чем СТД-СФР отличается от СТД-Р?

СТД-СФР формирует Социальный фонд на основании сведений в его информационных ресурсах. СТД-Р выдает конкретный работодатель и отражает сведения о работе у него.

Где посмотреть общий трудовой стаж?

Для проверки страхового стажа нужно заказать выписку из индивидуального лицевого счета СФР. В самой СТД-СФР итоговый общий стаж не указывается.

Почему в электронной трудовой нет общего стажа?

Потому что ЭТК предназначена прежде всего для отражения кадровых событий. Данные о страховом стаже и пенсионных коэффициентах учитываются на индивидуальном лицевом счете СФР.

Почему нет нового работодателя в электронной трудовой?

Возможно, сведения еще обрабатываются. Для приема работодатель должен направить информацию не позднее следующего рабочего дня после оформления кадрового события, после чего СФР требуется несколько дней на отражение записи. Если запись долго не появляется, нужно обратиться к работодателю.

Когда появится запись об увольнении?

Сведения об увольнении работодатель передает не позднее рабочего дня, следующего за днем оформления события. В электронной книжке они появляются после обработки данных СФР.

Что делать, если в электронной трудовой ошибка?

Сначала обратиться к работодателю, который передал неверные сведения. Также можно подать заявление на корректировку и обратиться в СФР с подтверждающими документами.

Можно ли получить выписку без Госуслуг?

Да. Бумажную выписку можно получить в клиентской службе СФР или через МФЦ.

Нужно ли хранить бумажную трудовую книжку?

Да. Если в ней есть сведения о трудовой деятельности до 2020 года, ее нужно сохранить. СФР прямо указывает, что бумажная книжка остается источником сведений о прежней работе.

Кто не получает бумажную трудовую книжку?

Гражданам, которые впервые устроились на работу после 31 декабря 2020 года, бумажная трудовая книжка не оформляется. Их трудовая история ведется только электронно.

Можно ли перейти с бумажной трудовой на электронную в 2026 году?

Если у человека сохранилось право на бумажное ведение и работодатель продолжает вести книжку, перейти на электронный формат можно, подав соответствующее заявление работодателю. После этого бумажную книжку выдадут на руки и ее нужно сохранить.

Можно ли вернуться к бумажной трудовой после перехода на электронную?

Нет. После добровольного перехода на электронное ведение возобновить дальнейшее ведение бумажной трудовой работодателем нельзя. При этом уже имеющуюся бумажную книжку нужно хранить как документ о прежних периодах работы.

Может ли новый работодатель сам открыть всю мою ЭТК?

Автоматического доступа ко всей истории у него нет. Работник сам предоставляет необходимые сведения в электронном или бумажном виде.

Имеет ли электронная выписка юридическую силу?

Да. Электронная СТД-СФР заверяется электронной подписью СФР и юридически равнозначна бумажной версии.

Можно ли отправить СТД-СФР работодателю по электронной почте?

Да. СФР указывает, что электронную выписку можно передать работодателю удобным способом, в том числе по электронной почте. Лучше отправлять исходный PDF с электронной подписью.

Электронная трудовая книжка в 2026 году – это прежде всего сведения о кадровой истории, которые работодатели передают в СФР. Чтобы увидеть их, не нужно обращаться в отдел кадров: достаточно заказать СТД-СФР через Госуслуги.

В выписке можно проверить работодателей, даты приема, переводы, должности и увольнения. После любого важного кадрового события полезно получить новый документ и убедиться, что данные переданы правильно.

При этом ЭТК нельзя путать с полным учетом страхового стажа. Если нужно узнать, сколько стажа учтено для пенсии и сколько пенсионных коэффициентов накоплено, заказывают отдельную выписку из индивидуального лицевого счета.

И еще одно правило остается важным даже спустя несколько лет после перехода на цифровой кадровый учет: старую бумажную трудовую книжку нельзя выбрасывать. Если в ней есть записи до 2020 года, она может понадобиться для подтверждения периодов работы и исправления сведений.