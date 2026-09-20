В России резко вырос престиж рабочих профессий – и как следствие, еще три года назад количество выпускников колледжей превысило количество выпускников вузов. Почему эти «странные и ленивые» зумеры предпочитают синицу в руке журавлю в небе?9 комментариев
Движение на МКАД восстановили после аварии у АЗС
Транспортный поток на 103-м километре Московской кольцевой автодороги нормализовался после массовой аварии с участием грузового автомобиля и машин на АЗС, сообщили в департаменте транспорта Москвы.
Проезд на внешней стороне 103-го километра Московской кольцевой автодороги полностью нормализовался, указали в департаменте, передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, водитель «Газели» протаранил ожидавшие очереди на заправку автомобили.
В другой аварии на 104-м километре автодороги погиб один человек.
Летом в ДТП с припаркованным большегрузом на МКАД пострадали трое граждан.