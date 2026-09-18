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    Ким Ир Сен выступал на очередном митинге в Пхеньяне. Неподалеку от трибуны стоял младший лейтенант Яков Новиченко – бывший сибирский колхозник. Некто швырнул в сторону трибуны гранату. Новиченко среагировал моментально – поймал гранату рукой и накрыл ее собой.

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    ИИ оказался первой в истории технологией, взрывное развитие и массовое распространение которой сделали очевидным кризис ценностей и любых культурных ориентиров современной цивилизации.

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    История человечества показывает, что иногда к пониманию элементарной вещи «плохой мир лучше доброй ссоры» народы приходят, пережив разрушительный конфликт и совместную трагедию.

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    18 сентября 2026, 15:15 • Новости дня

    Сбившая мотоциклиста в Москве водительница Bentley оказалась без прав

    Tекст: Денис Тельманов

    Участнице смертельной аварии в Новоспасском переулке столицы грозит до 12 лет лишения свободы из-за отсутствия водительского удостоверения.

    Трагическое ДТП произошло в центре города, когда дорогая иномарка столкнулась с байком, передает РИА «Новости». Выяснилось, что находившаяся за рулем машины женщина не имела водительского удостоверения.

    «В отношении водителя автомобиля возбуждено уголовное дело по пункту «в» части четыре статьи 264 УК РФ», – сообщили в правоохранительных органах.

    Эта статья применяется при нарушении правил дорожного движения лицом без прав, если оно повлекло гибель человека. Теперь нарушительнице грозит от пяти до 12 лет тюремного заключения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле полиция завела уголовное дело на виновницу смертельной аварии в центре Москвы.

    В начале сентября правоохранители задержали в Ингушетии водителя без прав, сбившего насмерть подростка.

    Несколькими днями позже суд в Уфе приговорил к девяти годам колонии виновника ДТП, который также управлял автомобилем без водительского удостоверения.

    18 сентября 2026, 01:33 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили десять летевших в направлении Москвы дронов

    Tекст: Катерина Туманова

    Столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил в Max-канале об уничтожении средствами ПВО десяти летевших в направлении Москвы дронов.

    «Десять БПЛА, летевших на Москву, уничтожены силами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он.

    Поздним вечером четверга Собянин сообщал об уничтожении 23 летевших в сторону Москвы дронов. Также столичный аэропорт Домодедово перешел на работу с рейсами в режиме согласования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО в течение четверга уничтожили 292 украинских дрона над регионами России, при этом в ночь на четверг над Россией сбили 641 дрон ВСУ.

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    17 сентября 2026, 16:32 • Новости дня
    Человек упал на козырек «Дома Шурика» в центре Москвы

    Человек упал на козырек «Дома Шурика» на Новокузнецкой улице Москвы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В центре Москвы человек сорвался на козырек подъезда знаменитого «Дома Шурика», пострадавшему оказывают экстренную медицинскую помощь, сообщили в экстренных службах.

    В центре Москвы человек упал на козырек подъезда знаменитого «Дома Шурика» на Новокузнецкой улице. Этот адрес известен многим благодаря комедии Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию».

    «Произошло падение человека на козырек подъезда жилого дома по адресу: улица Новокузнецкая, дом 13, строение 1», – сообщил РИА «Новости» представитель экстренных служб столицы.

    Прибывшие на место происшествия врачи проводят с пострадавшим реанимационные действия. Обстоятельства инцидента и личность упавшего человека сейчас уточняются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября мужчина сорвался в шахту лифта в жилом доме в Москве.

    В прошлом году маленькая девочка скончалась после падения с десятого этажа на козырек столичного подъезда.

    Весной того же года на Смоленском бульваре полицейские нашли тело молодого человека с характерными для падения травмами.

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    17 сентября 2026, 20:00 • Видео
    В США утвердили «суперсанкции». Что теперь?

    Палата представителей США, несмотря на сопротивление почти половины своих членов, утвердила так называемый закон Линдси Грэма, признанного в РФ террористом и экстремистом. Что это означает для России и ее отношений с президентом США Дональдом Трампом.

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    17 сентября 2026, 17:18 • Новости дня
    Суд заочно арестовал экс-министра связи Никифорова

    Суд заочно арестовал экс-министра связи Никифорова по делу о мошенничестве

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бывший министр связи и массовых коммуникаций России Николай Никифоров заочно арестован в рамках уголовного дела об особо крупном мошенничестве.

    Решение об избрании меры пресечения принял Мещанский районный суд столицы, передает ТАСС по материалам электронной базы инстанции. «Ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу – удовлетворено», – отмечается в судебной картотеке.

    Известно, что эта мера пресечения была избрана заочно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, несколькими днями ранее МВД России объявило бывшего главу Минкомсвязи в розыск.

    В начале сентября следствие заочно предъявило Николаю Никифорову обвинения в создании финансовой пирамиды «Финико». До этого Турция депортировала в Россию соосновательницу финансовой пирамиды.

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    17 сентября 2026, 17:24 • Новости дня
    Создатели фальшивого модельного агентства получили условные сроки в Москве

    Московский суд осудил условно троих создателей фиктивного модельного агентства

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Суд назначил условные сроки Ксении Федоровой, Дмитрию Рыжову и Елене Максимовой, похитившим у 68 начинающих моделей более 7 млн рублей.

    Столичная инстанция признала фигурантов виновными в мошенничестве, совершенном организованной группой, передает РИА «Новости». В 2023 году преступники предлагали клиентам платное обучение и создание профессионального портфолио, однако выполнять обязательства не планировали.

    Для оплаты фиктивных услуг на потерпевших оформляли банковские кредиты. Чтобы создать иллюзию успешного бизнеса, аферисты показывали клиентам глянцевые журналы с фотографиями своих жертв. Всего от действий злоумышленников пострадали 68 человек, а общий ущерб превысил 7 млн рублей.

    «Суд приговорил Федорову к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком пять лет, Рыжова к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком пять лет, Максимову к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года», – заявили представители столичной прокуратуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе текущего года столичный суд признал виновной в мошенничестве основательницу другого лжеагентства Елену Шерипову.

    В прошлом году московская полиция задержала группу аферистов за обман более ста потенциальных моделей.

    Эксперт Алексей Вербицкий предупреждал о выманивании злоумышленниками десятков тысяч рублей за несуществующие кастинги.

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    17 сентября 2026, 22:08 • Новости дня
    Аэропорт Домодедово заработал с рейсами в режиме согласования

    Tекст: Катерина Туманова

    Представитель Росавиации сообщил в Max-канале о переходе аэропорта Домодедово на работу с рейсами по согласованию ради безопасности пассажиров и экипажей самолетов.

    «Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани», – написал он.

    Росавиация уточнила, что возможны корректировки в расписании рейсов, статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.

    Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что системы ПВО сбили десять летевших на Москву беспилотников, а до этого – еще пять БПЛА.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО в течение четверга уничтожили 292 украинских дрона над регионами России, при этом в ночь на четверг над Россией сбили 641 дрон ВСУ.


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    17 сентября 2026, 21:12 • Новости дня
    Системы ПВО сбили пять летевших на Москву беспилотников

    Собянин: Системы ПВО сбили пять летевших на Москву беспилотников

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные успешно отразили атаку пяти беспилотников, которые двигались в направлении Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    Средства противовоздушной обороны Министерства обороны России успешно перехватили и уничтожили пять беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся в сторону российской столицы, сообщил Собянин в Max.

    В настоящее время специалисты экстренных служб активно работают на местах падения обломков сбитых дронов.

    Ранее над Ярославской областью уничтожили 65 дронов, был поврежден НПЗ.

    До этого в ночь на четверг губернатор Михаил Евраев сообщал, что движение автомобилей на выезде из Ярославля в Москву было перекрыто.

    До этого 19 августа силы ПВО сбили 11 летевших на Москву беспилотников.

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    17 сентября 2026, 22:40 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили восемь летевших в сторону Москвы дронов

    Tекст: Катерина Туманова

    Силы ПВО уничтожили восемь летевших в сторону Москвы дронов, сообщил мэр города Сергей Собянин в Max-канале, всего за вечер была отражена атака 23 дронов.

    «Уничтожены еще восемь БПЛА. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он.

    Ранее Собянин сообщал, что системы ПВО сбили десять летевших на Москву беспилотников, а до этого – еще пять БПЛА.

    Также столичный аэропорт Домодедово заработал с рейсами в режиме согласования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО в течение четверга уничтожили 292 украинских дрона над регионами России, при этом в ночь на четверг над Россией сбили 641 дрон ВСУ.


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    17 сентября 2026, 22:06 • Новости дня
    Системы ПВО сбили десять летевших на Москву беспилотников

    Tекст: Вера Басилая

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении еще десяти летевших на Москву беспилотников.

    Мэр столицы Сергей Собянин сообщил о нейтрализации еще десяти летательных аппаратов, направлявшихся в сторону города, передает Макс.

    «ПВО Минобороны сбили десять беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал градоначальник.

    Ранее Собянин сообщил, что системы ПВО сбили пять летевших на Москву беспилотников.

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    18 сентября 2026, 02:07 • Новости дня
    Летевшие в сторону Москвы дроны уничтожены силами ПВО

    Tекст: Катерина Туманова

    Еще десять дронов, летевших в сторону Москвы, уничтожены силами ПВО, сообщил в Max-канале мэр города Сергей Собянин.

    «Отражена атака ещё десять беспилотников. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он.

    Чуть ранее Собянин сообщал о том, что силы ПВО уничтожили десять летевших в направлении Москвы БПЛА.

    Поздним вечером четверга Собянин сообщал об уничтожении 23 летевших в сторону Москвы дронов. Также столичный аэропорт Домодедово перешел на работу с рейсами в режиме согласования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО в течение четверга уничтожили 292 украинских дрона над регионами России, при этом в ночь на четверг над Россией сбили 641 дрон ВСУ.

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    18 сентября 2026, 04:13 • Новости дня
    Атаку 15 летевших на Москву дронов пресекли силы ПВО

    Tекст: Катерина Туманова

    Пятнадцать беспилотников, летевших на Москву, уничтожили силы ПВО, сообщил в Max-канале столичный градоначальник Сергей Собянин.

    «Силы ПВО Минобороны сбили 15 БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он.

    Ранее Собянин сообщал дважды о десяти уничтоженных БПЛА. Всего с начала суток силы ПВО ликвидировали 35 дронов, направлявшихся к Москве.

    Поздним вечером четверга Собянин сообщал об уничтожении 23 летевших в сторону Москвы дронов. Также столичный аэропорт Домодедово перешел на работу с рейсами в режиме согласования.


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    18 сентября 2026, 07:55 • Новости дня
    Собянин: За ночь в сторону Московского региона летело более 350 дронов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ночь с четверга на пятницу в сторону Москвы и Московской области летело свыше 350 беспилотных летательных аппаратов, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    «В период с 20.00 мск 17 сентября до 07.00 мск утра 18 сентября в сторону Московского региона летело более 350 БПЛА», – уточнил градоначальник в Max.

    Большую часть из этих беспилотников уничтожили на дальних рубежах, на подлете к столице поразили 64 БПЛА.

    До этого ночью в пятницу Собянин сообщал о 15 уничтоженных на подлете к Москве дронах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за август силы противовоздушной обороны нейтрализовали почти 9 тыс. летевших на столичный регион дронов.

    Масштаб атак вражеских дронов на Москву в последнем месяце лета достиг двухлетнего максимума.

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    18 сентября 2026, 06:17 • Новости дня
    Гидрометцентр спрогнозировал дожди в Москве в начале следующей недели

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В начале следующей недели москвичей ожидает облачная погода с кратковременными осадками и потеплением до 21 градуса, сообщила ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова.

    «В начале недели дождики отмечаются. Облачная с прояснениями погода и кратковременный дождь. Дневная температура составит 16-21», – сказала Макарова, передает ТАСС.

    Синоптик также отметила, что в ночь на понедельник столбики термометров покажут от 8 до 13 градусов. Местами возможны осадки, а скорость южного ветра достигнет 23 метров в секунду.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, неделей ранее ведущий метеоролог Гидрометцентра Марина Макарова пообещала москвичам теплую погоду с небольшими осадками.

    В конце августа главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова предупредила жителей столицы о порывистом ветре.

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    18 сентября 2026, 05:51 • Новости дня
    МВД: В Москве жертвами дистанционных мошенников за год стали 240 подростков

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    С начала года 240 подростков в Москве пострадали от действий дистанционных мошенников, сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по городу Владимир Васенин.

    «На сегодняшний момент в 240 случаях несовершеннолетние попались в качестве жертв именно дистанционных мошенников. Рост составляет порядка 8% в этой ситуации», – заявил представитель ведомства, передает ТАСС.

    По словам Васенина, статистика указывает на растущую уязвимость подростков перед злоумышленниками. Он подчеркнул необходимость проявлять предельную внимательность в таких вопросах.

    В июне столичные полицейские задержали соучастника обмана школьника на 5 млн рублей.

    Неделей ранее стражи порядка вычислили в Зеленограде 19-летнего курьера аферистов.

    До этого МВД России предупредило об опасности вовлечения несовершеннолетних жертв хищений в диверсионную деятельность.

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    18 сентября 2026, 15:30 • Новости дня
    Мосгоризбирком рассказал о ходе выборов в столице

    МГИК: В первый день выборов в Москве проголосовали более 1,8 млн человек

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В первый день выборов в Москве проголосовали более 1,8 млн человек, Мосгоризбирком (МГИК) сообщил о штатном ходе голосования в столице.

    Процесс голосования на выборах депутатов Госдумы девятого созыва в Москве идет в штатном режиме. Заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут отметил отсутствие каких-либо сложностей на избирательных участках, передает ТАСС.

    «Никаких проблем мы не наблюдаем. <…> Все в порядке», – подчеркнул Реут в беседе с журналистами. По данным на 15.00 московского времени пятницы, в Москве свой выбор уже сделали более 1,8 млн человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне голосования Мосгоризбирком разделил ключ расшифрования результатов электронных выборов на пять частей.

    К середине первого дня выборов свыше миллиона россиян воспользовались системой дистанционного голосования. А президент России Владимир Путин отдал свой голос онлайн из рабочего кабинета в Кремле.

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    18 сентября 2026, 15:54 • Новости дня
    Хуснуллин проголосовал на выборах в Госдуму в Москве

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вице-премьер России Марат Хуснуллин посетил избирательный участок в Москве и отдал свой голос на выборах депутатов Государственной думы.

    Хуснуллин проголосовал на выборах депутатов Государственной думы, посетив один из избирательных участков в Москве, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу кабинета министров.

    «Очень важное событие для нашей страны. Я призываю всех принять активное участие в выборах. Я сам лично проголосовал, сходил на избирательный участок в Москве, сделал свой выбор», – подчеркнул Хуснуллин и выразил надежду, что граждане не останутся равнодушными и последуют его примеру.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин проголосовал на выборах депутатов Госдумы с помощью системы дистанционного электронного голосования.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров отдал свой голос на выборах дистанционно. Центральная избирательная комиссия сообщила о явке избирателей на уровне 10,09% к 13:25 по московскому времени.

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