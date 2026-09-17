Выборы в Швеции не вызвали большого интереса в России – хотя речь идет о богатой и влиятельной стране, занимающей третье место по вооружению Украины. Однако в местной политике для нас царит почти полный мрак, и учитывать приходится только «нюансы» того, насколько враждебны к нам те или иные шведские политические силы.16 комментариев
Над Ярославской областью уничтожили 65 дронов, поврежден НПЗ
В Ярославской области средства противовоздушной обороны отразили массированную атаку, уничтожено 65 БПЛА, повреждения получил нефтеперерабатывающий завод, сообщил глава региона Михаил Евраев.
«Сегодня отражали крупную атаку вражеских БПЛА. Сбиты 65 беспилотников», – написал глава региона в Max.
По его словам, в результате инцидента жертв и пострадавших нет.
Зафиксированы повреждения на территории местного нефтеперерабатывающего завода, ведется оперативное тушение возгораний. Кроме того, упавшие обломки выбили окна в нескольких многоквартирных домах и повредили автомобили.
До этого в ночь на четверг Евраев сообщал, что движение автомобилей на выезде из Ярославля в Москву было перекрыто. Через некоторое время движение открыли.
В конце августа при атаке украинских беспилотников на Ярославскую область погиб один человек.