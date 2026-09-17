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    Участие в выборах станет вкладом в победу России
    В Росавиации сообщили о высоком спросе на самолеты «Байкал»
    Перебои с топливом на АЗС начались во Франции
    Установлена причина гибели собак после вакцинации препаратом «Мультикан-8»
    МИД: НАТО отрабатывает сценарий блокады Калининграда
    Путин выступил с телеобращением в преддверии выборов
    Майор британской разведки Уилкс погиб в ДТП на Украине
    Сикорский исключил Белоруссию из числа европейских соседей России и Украины
    ФРС США впервые за три года повысила базовую ставку
    Мнения
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Хочет ли Швеция снова воевать с Россией

    Выборы в Швеции не вызвали большого интереса в России – хотя речь идет о богатой и влиятельной стране, занимающей третье место по вооружению Украины. Однако в местной политике для нас царит почти полный мрак, и учитывать приходится только «нюансы» того, насколько враждебны к нам те или иные шведские политические силы.

    16 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Эйфория от ударов по России сменилась на Украине отчаянием

    На что рассчитывал Зеленский, начиная эскалацию? Логика майданных политиков проста. Россия воюет на свои деньги, а Украина на деньги европейцев. Значит, Украина более устойчива к ударам со стороны России, чем Россия со стороны Украины. Бред? Конечно, бред. Но на нем строится вся украинская политика.

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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Откуда в Германии «русские дроны»

    В обстановке тяжелого бреда канцлер Мерц обвинил Россию в развязывании «гибридной войны» и объявил о комплексе мер по сдерживанию России «всеми возможными средствами». На робкие вопросы: «Почему это русские?» – следует единственный ответ: «Потому».

    4 комментария
    17 сентября 2026, 07:01 • Новости дня

    «Северяне»: Жители Харьковской области не желают сдавать кровь для ВСУ

    ВС России: Жители Харьковской области не желают сдавать кровь для ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки продвинулись по стратегическим направлениям и узнали, как в Харьковской области медики безуспешно призывают сограждан сдать кровь для боевиков ВСУ, так как в госпиталях закончились запасы.

    «В харьковских госпиталях закончились запасы крови практически всех групп. Несмотря на призывы медиков, украинцы не торопятся идти сдавать свою кровь на лечение боевиков ВСУ», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    Кроме того, на Волчанском направлении бойцы значительно продвинулись в районе Малой Волчьей. Ожесточенные бои идут в районе Петропавловки и Новоалександровки. На Великобурлукском направлении «северяне» продолжают оттеснять противника от государственной границы при активной поддержке артиллерии и ТОСов.

    На Сумском направлении в Шосткинском районе штурмовики продвинулись в районе Толстодубово, а в Краснопольском районе ведут стрелковые бои в районе населенного пункта Степок. В Сумском районе штурмовые группы «северян» продвинулись на 15 участках, общее продвижение составило до 400 м.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 220 человек (из них более 160 в Сумской и свыше 60 в Харьковской областях)», – указано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России ликвидировали пытавшихся вырваться из Волчанского котла боевиков ВСУ. Пушилин сообщал об охвате Дружковки российскими войсками. Марочко сообщил, что ВСУ отступили из Попасной в ДНР.

    16 сентября 2026, 20:08 • Новости дня
    Каллас назвала объем помощи Евросоюза Украине с начала конфликта

    Каллас: Помощь ЕС Украине превысила 220 млрд евро с начала конфликта

    Каллас назвала объем помощи Евросоюза Украине с начала конфликта
    @ Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге озвучила общую сумму поддержки Киева.

    По ее словам, объем помощи Евросоюза Киеву с начала конфликта превысил 220 млрд евро, из которых более 78 млрд евро пришлось на военную поддержку, передает РИА «Новости».

    «Что касается нашей поддержки Украины, общий объем помощи ЕС… составляет более 220 млрд евро. ЕС и государства-члены предоставили Украине военную поддержку на сумму более 78 млрд евро», – заявила Каллас.

    Дипломат также напомнила о кредитной программе поддержки Киева. Она предусматривает выделение 90 млрд евро в течение двух лет, из которых 60 млрд евро планируется направить на военную помощь.

    Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о новом запросе Киева на предоставление нескольких миллиардов евро для систем ПВО.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас исключила роль Евросоюза в качестве беспристрастного посредника на Украине.

    До этого она заявила о подготовке европейскими странами 90 тыс. украинских солдат.

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    16 сентября 2026, 19:16 • Новости дня
    Сикорский исключил Белоруссию из числа европейских соседей России и Украины

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава польского МИД Радослав Сикорский обосновал желание Варшавы участвовать в мирных переговорах тем, что страна якобы является единственной в Европе, граничащей с Россией и Украиной.

    Сикорский объяснил стремление Варшавы участвовать в мирных переговорах по украинскому конфликту уникальным географическим положением страны, передает ТАСС. «Польша – единственная страна в Европе, граничащая как с Россией, так и с Украиной», – заявил министр журналистам.

    Напомним, что протяженность польско-украинской границы превышает 500 километров. Граница с Россией проходит по Калининградской области и составляет около 210 километров. При этом министр не упомянул Белоруссию, которая также находится в Европе и граничит как с Россией, так и с Украиной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Польши Радослав Сикорский потребовал участия Варшавы в мирных переговорах с Москвой.

    Ранее министр заявил о необходимости повышения роли Европы в процессе урегулирования конфликта. А официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила недавние слова дипломата о гипотетическом военном столкновении с Россией.

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    16 сентября 2026, 11:52 • Видео
    Британия трещит по швам

    Первые министры Северной Ирландии, Уэльса и Шотландии выдвинули совместное требование к Лондону провести референдумы о независимости этих территорий. Великобритания всё?

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    16 сентября 2026, 21:16 • Новости дня
    Глава Росавиации сообщил о высоком спросе на самолеты «Байкал»

    Глава Росавиации Ядров: Спрос авиакомпаний на «Байкал» превышает 100 самолетов

    Глава Росавиации сообщил о высоком спросе на самолеты «Байкал»
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Российским авиаперевозчикам потребуется более 100 новых самолетов «Байкал» до 2035 года для обеспечения местных воздушных линий, заявил глава Росавиации Дмитрий Ядров.

    Ядров в ходе рабочего визита в Екатеринбург заявил, что потребность отечественных авиакомпаний в самолетах «Байкал» до 2035 года превысит 100 единиц, передает РИА «Новости».

    «Российские авиакомпании и пассажиры ждут этот самолет, запрос наших перевозчиков до 2035 года – более 100 таких машин. Надеемся, что УЗГА в кратчайшие сроки сможет завершить начатый проект, но при этом обеспечить характеристики, необходимые для его эффективной эксплуатации», – заявил руководитель ведомства.

    Во время поездки глава Росавиации провел заседание штаба по сертификации авиатехники. Участники встречи обсудили статус работ по сертификации «Байкала», двигателя ВК-800 и винта АВ-901, а также вопросы макетной комиссии по самолету «Освей». Кроме того, Дмитрий Ядров осмотрел цеха Уральского завода гражданской авиации (УЗГА) и ознакомился с экспериментальным образцом судна.

    Девятиместный самолет «Байкал» создается компанией «Байкал-Инжиниринг» по контракту с Минпромторгом для местных воздушных линий. Сертификация машины ожидается в третьем квартале 2027 года. Первый полет с российским двигателем ВК-800 и отечественным винтом АВ-901 состоялся на аэродроме УЗГА в декабре прошлого года.

    Ранее Ядров оценил потребность авиакомпаний в 69 самолетов «Байкал» до 2035 года.

    В мае Минпромторг отчитался об успешном прохождении контрольного полета машины перед сертификационными испытаниями.

    В прошлом году глава ведомства Антон Алиханов пообещал передать первые пять воздушных судов авиакомпании «Аврора».

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    16 сентября 2026, 21:54 • Новости дня
    Майор британской разведки Уилкс погиб в ДТП на Украине

    Минобороны Британии раскрыло личность погибшего в ДТП на Украине военного

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате ДТП на территории Украины в конце прошлой недели погиб 40-летний майор разведывательного корпуса британских вооруженных сил Пол Уилкс, заявили в Минобороны Британии.

    «Майор Пол Уилкс погиб в результате трагического дорожно-транспортного происшествия вдали от линии фронта. Ему было 40 лет. Майор Уилкс родился 13 ноября 1985 года. 14 апреля 2012 года он окончил Сандхерст и поступил на службу в разведывательный корпус, где служил на протяжении всей своей карьеры», – приводит РИА «Новости» заявление министерства.

    В британском оборонном ведомстве отметили, что офицер ранее принимал участие в боевых действиях в Афганистане. У погибшего остались супруга и два сына.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 12 сентября британское оборонное ведомство сообщило о гибели своего военнослужащего в автомобильной аварии на украинской территории.

    В конце прошлого года Лондон официально признал присутствие солдат Соединенного Королевства на Украине из-за смерти рядового Джорджа Хули.

    Позже российский посол Андрей Келин заявил о работе кадровых офицеров Британии под прикрытием для подготовки бойцов ВСУ.

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    16 сентября 2026, 21:58 • Новости дня
    Начата досрочная переброска американских F-35 в Финляндию

    Iltalehti: Американские истребители F-35 перебрасывают в Финляндию

    Начата досрочная переброска американских F-35 в Финляндию
    @ Jensen Stidham/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Финляндия досрочно получает американские истребители пятого поколения F-35, которые разместят на авиабазе в Лапландии для скорейшего ввода в строй, пишет Iltalehti.

    Американские истребители F-35 прибывают на базу ВВС Финляндии в Лапландии раньше запланированного срока, сообщает издание Iltalehti. «Источники в сфере внешней политики и безопасности подтвердили Iltalehti, что первые истребители F-35 военно-воздушных сил прибывают в Финляндию», – говорится в публикации.

    Командующий военно-воздушными силами Тимо Херранен отметил, что поставил задачу максимально ускорить процесс ввода новых самолетов в строй. Перегон боевых машин осуществляют летчики из США.

    Финские пилоты, которые прошли обучение на базе Эббинг в штате Арканзас, также возвращаются в Рованиеми. Финляндия договорилась о покупке 64 истребителей пятого поколения F-35 у Lockheed Martin в 2021 году, а их поэтапное введение в эксплуатацию намечено на период с 2026 по 2030 годы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной финский летчик впервые совершил полет на истребителе F-35 в американском штате Арканзас.

    Ранее министерство обороны Финляндии одобрило закупку у США ракет средней дальности для этих самолетов. До этого в финском городе Ямся открылся завод по сборке передних частей фюзеляжей для американских истребителей.

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    16 сентября 2026, 18:08 • Новости дня
    Путин: Участие в выборах – это наш общий вклад в победу России

    Путин выступил с телеобращением в преддверии выборов

    Путин: Участие в выборах – это наш общий вклад в победу России
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Участие в предстоящих выборах станет общим вкладом граждан в победу России, заявил президент Владимир Путин в обращении к россиянам. Глава государства призвал граждан принять участие в выборах, назвав голосование ответственностью каждого за будущее страны и вкладом в ее укрепление.

     «Считаю важным обратиться к вам сейчас, когда в нашей большой стране проходит значимая, во многом определяющая избирательная кампания», – приводит сайт Кремля слова российского лидера. Он напомнил о выборах депутатов Госдумы, региональных руководителей, а также органов муниципальной власти. Голосование пройдет в течение трех дней – 18, 19 и 20 сентября. Президент призвал россиян воспользоваться своим конституционным правом и принять обдуманное решение.

    «Столь масштабная кампания проводится в условиях специальной военной операции. Жители Донбасса и Новороссии впервые после воссоединения с Россией будут выбирать депутатов Государственной Думы», – сказал Путин.

    Отдельно президент обратил внимание на участие в голосовании российских военнослужащих. «Уверен, что в голосовании примут самое активное участие и наши солдаты, офицеры, которые сейчас ведут трудную боевую работу. Их мужество и верность Отечеству – пример для всей страны», – отметил он.

    Путин связал предстоящее голосование с ответственностью граждан за будущее страны. «Мы знаем, за что сражается Россия и в чем долг каждого ее гражданина. Победу куют наши герои на поле боя. Ее приближают все, кто честно трудится для Родины, понимает свою ответственность за ее будущее. И участие в предстоящем голосовании, которое пройдет в Год единства народов России, – это тоже ответственность, вклад в укрепление страны», – заявил президент.

    Выбор граждан должен продемонстрировать единство российского общества. «Ваш выбор и воля вновь покажут, что за нашими бойцами – миллионы людей, что мы – сплоченный народ, объединенный общими ценностями, исторической памятью, любовью к Родине, что никому не удастся расколоть и запугать нас, подорвать нашу государственность и общественно-политическую систему», – сказал Путин.

    Глава государства подчеркнул, что от результатов голосования зависит представительство граждан на разных уровнях власти. «Голос каждого избирателя имеет значение. От всех нас, от вашего личного выбора напрямую зависит, кто именно, какие политические силы будут представлять интересы людей и в федеральном парламенте, и в регионах, и на местном уровне», – заявил президент.

    Путин также выразил уверенность, что поддержку избирателей получат достойные кандидаты. «Убежден, что, опираясь на вашу поддержку и доверие, победу одержат самые достойные, компетентные кандидаты, настоящие патриоты России, те, кто не подведет, кто делом доказал преданность Родине, готовность служить нашему народу, защищать страну от любых угроз», – сказал он.

    «Прошу вас обязательно реализовать свое конституционное право, принять обдуманное, ответственное решение, чтобы результаты выборов подтвердили зрелость и стойкость российского общества. Это станет нашим общим ответом тем, кто хочет ослабить Россию, сдержать ее развитие, лишить нас суверенитета и права самостоятельно определять свою судьбу», – заявил Путин.

    Завершая обращение, президент подчеркнул: «Участие в выборах – это наш общий вклад в победу России!»

    Напомним, выборы депутатов Госдумы IX созыва пройдут в России с 18 по 20 сентября 2026 года. Также состоятся выборы высших должностных лиц 11 регионов. В восьми субъектах руководителей изберут прямым голосованием граждан, еще в трех регионах главы будут определены законодательными органами. Кроме того, в этот период пройдут выборы депутатов законодательных собраний 39 субъектов России. Жители десяти региональных столиц также изберут депутатов представительных органов муниципальных образований.

    Одной из особенностей кампании станет расширение дистанционного электронного голосования. В 2026 году ДЭГ доступно в 33 регионах, тогда как на предыдущих выборах в Госдуму такую возможность предоставляли только в семи субъектах. Традиционно проголосовать можно будет и на избирательных участках.

    В начале сентября за пределами России стартовало досрочное голосование на выборах депутатов Госдумы. В нынешней избирательной кампании участвуют 12 политических партий, 11 из них – на федеральном уровне. Весной президент поручил создать условия для голосования участников специальной военной операции.

    На ваш взгляд
    Как планируете голосовать на выборах в Госдуму сентябре 2026 года?
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    16 сентября 2026, 18:40 • Новости дня
    На Украине сгорел cклад с костюмами и реквизитом студии Зеленского

    Склад с реквизитом студии «Квартал 95» сгорел на Украине

    На Украине сгорел cклад с костюмами и реквизитом студии Зеленского
    @ Ukrinform/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На Украине полностью сгорел склад с реквизитом основанной Владимиром Зеленским компании «Квартал 95».

    Помещение, где хранились костюмы и декорации для концертов, съемок шоу, фильмов и сериалов, полностью выгорело, передает РИА «Новости». В компании отметили, что этот реквизит использовался труппой на протяжении двадцати лет.

    «Было уничтожено складское помещение, где хранился реквизит нашей студии», – сказано в сообщении, размещенном на странице организации в соцсетях. Также были опубликованы кадры пожара, предоставленные киевским управлением украинской Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

    Украинская компания «Квартал 95» занимается созданием юмористических и концертных программ. В ноябре прошлого года студия попросила не ассоциировать ее с совладельцем компании Тимуром Миндичем, который стал фигурантом громкого коррупционного дела.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Национальное антикоррупционное бюро Украины опубликовало очередную порцию записей разговоров совладельца студии Тимура Миндича.

    В мае этот украинский бизнесмен подал в суд на Владимира Зеленского из-за персональных санкций.

    Украинские СМИ распространили аудиозаписи переговоров предпринимателя с бывшим главой Минобороны Рустемом Умеровым.

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    16 сентября 2026, 18:30 • Новости дня
    ВС России уничтожили контейнеровоз с грузом для ВСУ в порту Черноморска

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Удары российских беспилотных летательных аппаратов привели к успешному поражению транспортного судна с предназначенными для ВСУ военными грузами на территории черноморского побережья, сообщило Минобороны.

    Армия России продолжила наносить прицельные удары по портовой инфраструктуре на Украине и морским судам, которые используются в интересах украинских войск. В результате атаки российских беспилотников в порту Черноморск был успешно поражен крупный контейнеровоз, сообщает Минобороны в Max.

    Уничтоженное судно доставляло грузы, предназначенные для материального обеспечения подразделений противника. Российские военные систематически пресекают попытки снабжения украинской армии морским путем, отметили в военном ведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября российские военные уничтожили в Черном море сухогруз и контейнеровоз с оружием.

    Днем ранее Вооруженные силы поразили сухогруз с военным имуществом в порту Черноморск.

    В конце августа армия России атаковала танкер с горюче-смазочными материалами в порту Южный.

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    17 сентября 2026, 00:15 • Новости дня
    Небензя указал, каким должен быть диалог с властями Афганистана

    Tекст: Катерина Туманова

    Россия исходит из важности реалистичного комплексного подхода в отношении Афганистана, его основу составляют объективный анализ, сбалансированная оценка ситуации в стране, заявил на заседании СБ ООН по положению в Афганистане постпред России при организации Василий Небензя.

    Он пояснил, что подлинно конструктивное взаимодействие международного сообщества по афганскому вопросу и полный учет нужд афганцев вместе с доверительным диалогом с властями страны по всем проблемам способны помогать и укреплять доверие между афганскими властями и международным сообществом.

    «Этот диалог должен полностью исключать язык давления и шантажа. Такой всеобъемлющий подход разделяют все без исключения региональные игроки, в первую очередь участники Московского формата и его региональной «четверки», а также ОДКБ и ШОС, включая рабгруппу ОДКБ по Афганистану и Контактную группу «ШОС-Афганистан», – добавил Небензя.

    Дипломат позитивно оценил тот факт, что ставка на прагматичное взаимодействие с талибами является частью предложенного Миссии ООН по содействию Афганистану (МООНСА) «мозаичного» подхода, в том числе по вопросам диппредставительства, снятия санкций и разморозки активов, а также борьбы с тер- и наркоугрозами.

    Он подчеркнул, что избирательные и предвзятые подходы, как зацикленность на правозащитных аспектах, интересных группе отдельных западных доноров, – это путь в никуда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия предложила создать особую экономическую зону в афганском порту. Министр транспорта России Никитин сообщил о планах транзита грузов через Афганистан.

    Власти Афганистана отказались менять законы шариата ради международного признания.

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    16 сентября 2026, 19:56 • Новости дня
    Начальник Генштаба Сирии посетил российскую базу Хмеймим

    Начальник Генштаба Сирии ан-Наасан посетил российскую базу Хмеймим

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Генштаба Сирии Али ан-Наасан провел переговоры с российскими военными на авиабазе Хмеймим в рамках реорганизации объектов в центры совместной подготовки, сообщило Минобороны арабской республики.

    Военная делегация Сирии во главе с начальником Генштаба генерал-майором Али ан-Наасаном посетила российскую авиабазу Хмеймим в провинции Латакия, передает ТАСС. В состав делегации также вошли командующий ВВС бригадный генерал Асем Хавари и командующий ВМС бригадный генерал Мухаммед ас-Сууд.

    «В рамках поездки состоялось несколько встреч начальника Генштаба генерал-майора Али ан-Наасана и сопровождавших его командующего ВВС бригадного генерала Асема Хавари и командующего ВМС бригадного генерала Мухаммеда ас-Сууда с российскими военными», – говорится в заявлении Минобороны Сирии.

    В августе Москва и Дамаск подписали меморандум о взаимопонимании. Согласно документу, авиабаза Хмеймим и пункт материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе будут преобразованы в центры совместной подготовки военнослужащих. По информации сирийского внешнеполитического ведомства, на реорганизацию объектов отведено три месяца.

    Напомним, Москва и Дамаск подписали меморандум о будущем российских военных баз.

    Министерство иностранных дел России отметило значимость этого шага для дальнейшего взаимодействия двух государств.

    Для обучения сирийских военнослужащих на бывшей базе Хмеймим заработает совместный учебный центр.

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    16 сентября 2026, 20:30 • Новости дня
    Российский FPV-дрон беспрепятственно пролетел над ночным Харьковом
    Российский FPV-дрон беспрепятственно пролетел над ночным Харьковом
    @ кадр из видео

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские военнослужащие сняли видео пролета FPV-дрона над Харьковом, который не встретил никаких препятствий.

    Бойцы российской бригады «Барс Белгород» успешно провели полет FPV-дрона над ночным Харьковом без каких-либо препятствий, сообщил канал WarGonzo в Max. Отмечается, что успешная операция российских военных демонстрирует способность подразделений работать глубоко на территории противника без потерь.

    Кроме того, беспрепятственный полет дрона указывает на слабость украинской противовоздушной обороны, которая не способна надежно закрыть небо даже над крупными населенными пунктами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, операторы российской группировки войск «Север» совершили массированный налет FPV-дронами на позиции противника в Харьковской области.

    Ранее российские дроны-камикадзе долетали до Харькова для пресечения переброски вражеской техники.

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    16 сентября 2026, 20:22 • Новости дня
    Журналист Карлсон назвал Россию своим самым любимым местом

    Такер Карлсон назвал Россию своим самым любимым местом

    Журналист Карлсон назвал Россию своим самым любимым местом
    @ Ron Sachs/CNP for NY Post/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Американский журналист Такер Карлсон назвал Россию своим самым любимым местом на планете и признался в желании вновь посетить страну.

    Карлсон выразил желание снова посетить Россию, передает ТАСС. В интервью программе «60 минут» он признался в особой симпатии к стране и ее культуре.

    «Я хотел бы приехать в Россию, с удовольствием, потому что это прекрасное место. Я объездил практически весь мир. Россия – это мое самое любимое место. Мне нравится русская культура, литература. Сибирь – может быть, самое прекрасное место. Безусловно, я хотел бы вернуться», – сказал Карлсон.

    Журналист добавил, что осуществить такую поездку в настоящее время непросто.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский журналист заявил о явном превосходстве Москвы над Нью-Йорком.

    Летом он признался в глубокой симпатии к России.

    Во время своего первого визита в столицу репортер назвал этот город очень красивым.

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    17 сентября 2026, 05:12 • Новости дня
    Минздрав оценил эффективность российского препарата от болезни Бехтерева

    Минздрав оценил эффективность препарата от болезни Бехтерева

    Tекст: Катерина Туманова

    Первый в мире препарат «Сенипрутуг» для лечения болезни Бехтерева позволяет достичь ремиссии у 60% пациентов, заявил директор Научно-исследовательского института ревматологии Александр Лила.

    Отечественное лекарство «Сенипрутуг», зарегистрированное Минздравом два года назад, разрабатывалось около 19 лет, передает РИА «Новости».

    «Эффективность препарата сопоставима с используемыми генно-инженерными биологическими препаратами. Достижение ремиссии заболевания составляет порядка 60%, еще у около 15-20% пациентов удается добиться низкой активности, а 20-25% больных нуждаются в переключении на другой вариант лечения», – сказал Лила.

    По словам специалиста, эффективность лечения можно повысить за счет модификации молекулы лекарства. Соответствующие идеи уже обсуждались с автором метода академиком РАН Сергеем Лукьяновым.

    Болезнь Бехтерева представляет собой хроническое воспаление межпозвоночных суставов, чаще всего проявляющееся у людей до 40 лет. При заболевании антитела атакуют хрящевую ткань, что приводит к ее замещению костной, вызывая боль и скованность в позвоночнике.

    Напомним, «Сенипрутуг» был зарегистрирован Минздравом России в 2024 году и разрабатывался около 19 лет. Один из его создателей – ректор Пироговского университета академик Сергей Лукьянов, который страдает болезнью Бехтерева и первым успешно испытал новый препарат на себе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в России в феврале представили первый в мире препарат от болезни Бехтерева. На ПМЭФ министр промышленности и торговли Алиханов рассказал об успехах России в фармацевтике.

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    17 сентября 2026, 01:15 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили два летевших в сторону Москвы дрона

    Tекст: Катерина Туманова

    Столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил в Max-канале о паре уничтоженных дронов, летевших в сторону Москвы.

    «Силами ПВО Минобороны уничтожены два беспилотника, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он.

    До этого Росавиация сообщила о переходе на ограниченный режим работы с рейсами в аэропортах Внуково и Домодедово.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, системы ПВО в течение среды сбили 68 украинских БПЛА над регионами страны, при этом в ночь на среду дежурными силами ПВО был  перехвачен и уничтожен 71 украинский дрон самолетного типа.

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    16 сентября 2026, 20:44 • Новости дня
    Сборная ЮАР по футболу отказалась от игры с Россией

    Сборная ЮАР по футболу из-за плотного графика отказалась от игры с Россией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Сборная Южно-Африканской Республики по футболу отклонила предложение провести товарищеский матч с российской национальной командой осенью текущего года из-за высокой загруженности календаря.

    Федерация футбола Южной Африки не приняла предложение Российского футбольного союза о проведении товарищеской встречи сборных России и ЮАР, пишет Sport24. Стороны обсуждали возможность организации игры в сентябре-октябре или ноябре. Африканская сторона отклонила оба варианта, сославшись на слишком плотный график выступлений своей национальной команды.

    В сентябре у ЮАР намечены игры с Гвинеей и Эритреей, а 4 октября команда проведет товарищескую встречу с Египтом. В ноябрьское международное окно «Бафана-Бафана» (так зовут команду болельщики) сыграет два матча квалификации Кубка африканских наций против Кении.

    Ближайший матч сборная России проведет 29 сентября против Ирана. За последние годы команды встречались дважды: в 2023 году игра в Тегеране закончилась ничьей 1:1, а в 2025 году россияне победили в Волгограде со счетом 2:1. Кроме того, 3 октября в Екатеринбурге состоится игра с Намибией, а 6 октября в Нижнем Новгороде пройдет встреча с Нигерией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Российский футбольный союз анонсировал товарищескую встречу сборных России и Ирана в Казани. Президент иранской федерации футбола Мехди Тадж сообщил о подготовке к данному матчу.

    Ранее сообщалось, что генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов запланировал организацию четырех игр национальной команды в 2026 году.

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