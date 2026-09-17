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Подлодка «Уфа» ударила «Калибрами» на учениях в Японском море
Российская подлодка «Уфа» поразила цели ракетами «Калибр» в Японском море
Дизель-электрическая подводная лодка «Уфа» Тихоокеанского флота в ходе планового учения выполнила из акватории Японского моря пуски крылатых ракет комплекса «Калибр-пл» по морской и береговой целям, сообщили в Минобороны РФ.
Дизель-электрическая подводная лодка «Уфа» Тихоокеанского флота в ходе плановых учений произвела стрельбы крылатыми ракетами комплекса «Калибр-пл», передает РИА «Новости». Пуски осуществлялись из акватории Японского моря по морской и береговой целям.
«Первая ракета успешно поразила надводную цель – морской щит, имитирующий надводный боевой корабль условного противника», – сообщили в Минобороны. Дальность этой стрельбы составила порядка 130 км.
Вторая ракета в заданное время уничтожила береговую мишень на полигоне Сюркум в Хабаровском крае, преодолев расстояние свыше тысячи километров. Перед выполнением задачи экипаж совершил скрытный переход в назначенный район. Безопасность судоходства во время стрельб обеспечивали корабли, авиация и беспилотники Тихоокеанского флота.
Субмарина «Уфа», вошедшая в состав ВМФ России в ноябре 2022 года, стала четвертой из шести лодок проекта 636.3 для Тихоокеанского флота. Корабли этого типа отличаются высокой акустической скрытностью и оснащены мощным ракетно-торпедным вооружением, основу которого составляют высокоточные «Калибры».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году экипаж подводной лодки «Уфа» выполнил запуск крылатых ракет «Калибр» по мишеням в Японском море. Позже эта дизель-электрическая субмарина провела глубоководное погружение для проверки работы всех механизмов. В августе текущего года корвет Тихоокеанского флота «Гремящий» поразил аналогичной ракетой цель на камчатском полигоне.