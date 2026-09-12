Премьер Ирака аз-Зейди велел уволить командующего оперштабом в Майсане

Tекст: Антон Антонов

«Премьер-министр также приказал уволить командующего оперативным штабом Майсана в связи с полученными данными, подтверждающими, что атака, нацеленная на братскую Саудовскую Аравию, была нанесена из местности провинции Майсан», – говорится в заявлении офиса премьера.

Иракская полиция обнаружила на западе страны, в провинции Анбар, тайник с беспилотниками. Действуя на основе разведданных, силовики нашли заброшенную мастерскую по ремонту шин, где хранились дроны, боеприпасы к ним и сопутствующее оборудование, передает РИА «Новости».

В ходе операции изъяли 47 беспилотников и 46 боеприпасов для них, а также пульты управления и аккумуляторы. Полиция начала расследование, чтобы установить происхождение найденных материалов и причастных к тайнику лиц.

Власти Ирака также закрывают КПП «Шаламче» на границе с Ираном в рамках мер предосторожности после атаки на нефтепровод в Саудовской Аравии, передает агентство Reuters со ссылкой на два источника в силовых структурах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, прокачку нефти по трубопроводу «Восток – Запад» в Саудовской Аравии приостановили после нескольких ударов по нему.

Нефтепровод атаковали беспилотники, запущенные с территории Ирака.

