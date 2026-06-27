Израиль разрешил ливанской армии взять под контроль часть юга Ливана

Вывод судов из Персидского залива приостановлен из-за атаки беспилотника

Удар беспилотника по сухогрузу прервал эвакуацию кораблей из Персидского залива

Tекст: Мария Иванова

Международная морская организация (IMO) поставила на паузу план эвакуации сотен судов, застрявших в Персидском заливе, передает The War Zone.

Решение было принято после того, как в четверг иранский беспилотник атаковал грузовое судно в Ормузском проливе. План эвакуации, разработанный совместно с Оманом, должен был обеспечить безопасный проход кораблям, которые не могли пересечь пролив из-за закрытия маршрута после атак США и Израиля на Иран.

Генеральный секретарь IMO Арсенио Домингес подчеркнул: «После запуска плана эвакуации IMO, благодаря которому несколько судов уже были успешно выведены, я решил временно приостановить его реализацию, чтобы подтвердить сохранение необходимых гарантий безопасности». Он добавил, что безопасность моряков остается главным приоритетом организации.

Пострадавшим судном оказался сингапурский грузовой корабль Ever Lovely. Инцидент произошел примерно в 14 километрах к юго-востоку от оманского порта Дахит. Неизвестный снаряд попал в правый борт, повредив капитанский мостик, однако обошлось без жертв и ущерба для окружающей среды.

Приостановка эвакуации совпала с предупреждением Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Иранские военные заявили, что безопасный проход через Ормузский пролив возможен только по маршрутам, одобренным Тегераном. Южный коридор, который ранее считался свободным от иранского контроля, теперь патрулируется силами КСИР.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Международная морская организация ООН приступила к эвакуации 11 тыс. моряков из Персидского залива.

Проход морского транспорта через Ормузский пролив начался в среду. Вскоре после этого Иран атаковал грузовое судно ударным беспилотником.