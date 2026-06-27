И для Зеленского, и для Нетаньяху на карту поставлено не только сохранение власти, но и, вероятно, свобода. Что они будут делать? Добиваться эскалации конфликтов.6 комментариев
Израиль разрешил ливанской армии взять под контроль часть юга Ливана
Нетаньяху: Израиль разрешил Ливану вернуть контроль над частью территории
Ливанская армия готовится взять под контроль участки на юге страны в двух пилотных зонах, Израиль дал свое согласие на это, сообщил премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.
«Мы разрешаем ливанской армии Нетаньяхуначать организацию для взятия контроля над территорией. Мы делаем две пилотные зоны. Обе рекомендованы Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ)», – приводит слова Нетаньяху РИА «Новости».
Премьер уточнил, что одна из пилотных зон фактически расположена за пределами зоны безопасности, к югу от реки Литани. Вторая находится к северу от Литани, ее небольшая часть входит в расширенную зону безопасности, которую израильская армия «обеспечила» за последние две недели, и в которой, по его словам, ЦАХАЛ больше не нуждается.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Нетаньяху заявил о решении не выводить израильские войска из зоны безопасности на юге Ливана до разоружения движения «Хезболла».
США, Израиль и Ливан заключили соглашение по урегулированию конфликта.